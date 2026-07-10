СМИ ФРГ: пока Киев наладит выпуск Patriot, Россия запустит по Украине 1400 ракет
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Пока Киев наладит собственный выпуск противоракет Patriot, Россия запустит по Украине 1400 баллистических ракет. Ведь до начала такого производства может пройти около двух лет.
Такую мысль высказал немецкий пропагандист Ю.Рёпке, ссылаясь на экспертов.
Свой прогноз он аргументирует также опытом ОПК Германии, который тоже работает над созданием собственного производства зенитных ракет Patriot. Представитель СМИ ФРГ заметил, что немцы налаживают выпуск противоракет уже в течение года, и до окончания работ им тоже остался примерно год.
Рёпке пояснил:
Одни только переговоры по заключению этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и всего прочего занимают месяцы.
Собственно, 1400 российских баллистических ракет, которые по большому счету украинским военным перехватывать нечем, способны нанести за следующие два года очень серьезный ущерб. По сути, их применение фактически уничтожит всю инфраструктуру Украины. И это будет происходить в условиях полной беззащитности украинских объектов перед баллистикой ВС РФ.
И вполне возможно, что Киев не только не решит проблему за два года, но и не сможет этого сделать ещё на протяжении долгих лет, если конфликт затянется на такой срок.
Обсуждение вопроса создание производства перехватчиков на Украине началось благодаря заявлению президента США Дональда Трампа во время его беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский лидер предложил украинцам предоставить лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, чтобы они занимались этим самостоятельно.
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