СМИ ФРГ: пока Киев наладит выпуск Patriot, Россия запустит по Украине 1400 ракет

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СМИ ФРГ: пока Киев наладит выпуск Patriot, Россия запустит по Украине 1400 ракет


Пока Киев наладит собственный выпуск противоракет Patriot, Россия запустит по Украине 1400 баллистических ракет. Ведь до начала такого производства может пройти около двух лет.



Такую мысль высказал немецкий пропагандист Ю.Рёпке, ссылаясь на экспертов.

Свой прогноз он аргументирует также опытом ОПК Германии, который тоже работает над созданием собственного производства зенитных ракет Patriot. Представитель СМИ ФРГ заметил, что немцы налаживают выпуск противоракет уже в течение года, и до окончания работ им тоже остался примерно год.

Рёпке пояснил:

Одни только переговоры по заключению этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и всего прочего занимают месяцы.

Собственно, 1400 российских баллистических ракет, которые по большому счету украинским военным перехватывать нечем, способны нанести за следующие два года очень серьезный ущерб. По сути, их применение фактически уничтожит всю инфраструктуру Украины. И это будет происходить в условиях полной беззащитности украинских объектов перед баллистикой ВС РФ.

И вполне возможно, что Киев не только не решит проблему за два года, но и не сможет этого сделать ещё на протяжении долгих лет, если конфликт затянется на такой срок.

Обсуждение вопроса создание производства перехватчиков на Украине началось благодаря заявлению президента США Дональда Трампа во время его беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский лидер предложил украинцам предоставить лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, чтобы они занимались этим самостоятельно.
9 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 16:25
    Американский лидер предложил украинцам предоставить лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, чтобы они занимались этим самостоятельно.

    Тоесть....Доня сам предложил?....значит кидок знатный будет...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:34
    А хто-ж им даст , то что Лохматый ляпнул , ничего не значит.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:45
    ока Киев наладит собственный выпуск противоракет Patriot, Россия запустит по Украине 1400 баллистических ракет. Ведь до начала такого производства может пройти около двух лет.

    За два года "404" превратиться в руину. "404" поможет Германия и Англия, если они потянут финансово.
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 16:59
    ирану и Северной Корее тоже можно предоставить лицензию на те же ярс и искандер, это будет вполне сопоставимый ответ на заявления трампа
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 17:25
      Лицензия позволяет производить, если у Вас есть для этого мощности. Произвести Ярс, Искандер Северная Корея не сможет, как и Украина Пэтриоты.
      1. Владимириус Звание
        Владимириус
        0
        Сегодня, 17:59
        она и не будет их производить
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:24
    Как можно произвести ракету не имея базы (электроника, двигатели, корпуса, металлообработка)? Максимум ручная сборка из древних комплектов, которые пылятся в США на складах утиля.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 17:38
      Ну, пусть хотя-бы модели наделают, из доступных материалов. Авось, русские увидят из космоса, сколько вооружений у хлов и, напугавшись, подпишут капитуляцию.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:51
    Пока Киев наладит собственный выпуск противоракет Patriot, Россия запустит по Украине 1400 баллистических ракет.

    Посчитали, молодцы. Возьмите с полки пирожок.
    Вашим бы политикам задуматься, что если они совсем берега потеряют, то такое количество, а может и больше, прилетит к вам.
    Вы всё ещё хотите "дразнить" Россию?