Запасов дизтоплива на ЗАЭС осталось примерно на 11 суток
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Запасов дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции достаточно для её работы в автономном режиме в течение лишь 11 суток. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам межведомственных консультаций с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прошедших в Калининграде.
Лихачёв:
На сегодняшний день запасы дизтоплива примерно на 50% этих мощностей, что позволят в автономном режиме проработать в районе 11 суток. Глава «Росатома» подчеркнул необходимость максимального заполнения всех резервуаров для создания более солидного запаса топлива на случай непредвиденных ситуаций.
Лихачёв напомнил, что Запорожская АЭС уже 21 раз переходила на автономное энергоснабжение, и каждый раз это происходило успешно благодаря слаженной работе персонала и оборудования. Вопрос энергетической стабильности станции он назвал «номером два» в повестке дня после обеспечения ядерной безопасности.
Между тем ситуация с топливом в России остается напряженной. Далеко не только в Энергодаре, где АЭС расположена. Вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита, вызванного повреждениями нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников. Дефицит наблюдается с конца мая, а ограничения на продажу топлива введены уже более чем в 30 регионах. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля. В ряде регионов цены на топливо выросло в 2-3 раза относительно майских показателей. Значительный рост цен на бензин и ДТ фиксируется на ряде АЗС Крымского полуострова, Воронежской области.
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