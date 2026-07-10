Запасов дизтоплива на ЗАЭС осталось примерно на 11 суток

4 963 25
Запасов дизтоплива на ЗАЭС осталось примерно на 11 суток

Запасов дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции достаточно для её работы в автономном режиме в течение лишь 11 суток. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам межведомственных консультаций с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прошедших в Калининграде.

Лихачёв:

На сегодняшний день запасы дизтоплива примерно на 50% этих мощностей, что позволят в автономном режиме проработать в районе 11 суток.
Глава «Росатома» подчеркнул необходимость максимального заполнения всех резервуаров для создания более солидного запаса топлива на случай непредвиденных ситуаций.

Лихачёв напомнил, что Запорожская АЭС уже 21 раз переходила на автономное энергоснабжение, и каждый раз это происходило успешно благодаря слаженной работе персонала и оборудования. Вопрос энергетической стабильности станции он назвал «номером два» в повестке дня после обеспечения ядерной безопасности.

Между тем ситуация с топливом в России остается напряженной. Далеко не только в Энергодаре, где АЭС расположена. Вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита, вызванного повреждениями нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников. Дефицит наблюдается с конца мая, а ограничения на продажу топлива введены уже более чем в 30 регионах. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля. В ряде регионов цены на топливо выросло в 2-3 раза относительно майских показателей. Значительный рост цен на бензин и ДТ фиксируется на ряде АЗС Крымского полуострова, Воронежской области.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    -5
    Сегодня, 16:33
    Ещё подвезём , нет поводов для паники.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Сегодня, 16:41
    Пора задуматься о мопедах и велосипедах с самокатами как на электротяге так и на ДВС. А вообще многие забыли, что на работу можно пешком ходить 2-3 остановки и даже в магазин ходить на 200 метров, а не баранку крутить.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 16:49
      У меня до работы всего 17 км если по прямой. Знаете ли далековато идти. Хотя да за 4 часа можно и дойти, только ли будут силы потом работать? Это надо в 5 утра выйти, в 9 на работе, с работы в 7 вечера вышел и в 11 дома. как раз 6 часов на сон останется. Зато бессонница точно грозить не будет.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -4
        Сегодня, 17:04
        Двухколёсный велосипед не осилили? Ну или мопед, мотоцикл, мотороллер и так далее.
        Мало того 5 км/час это при неспешной ходьбе при быстрой все 7-9 потянут вот и считайте. Мало того здоровья больше будет если пешком ходить ибо лимфа по сосудам движется за счёт сжимания сосудов в ногах вот и поговорка "Жизнь - это движение".
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 18:54
          Цитата: Irokez
          Мало того здоровья больше будет если пешком ходить
          Это вообще то не доказано. Это миф. Есть конечно люди которые в это верят, но люди во многое верят и причем ошибочно.
          Цитата: Irokez
          лимфа по сосудам движется за счёт сжимания сосудов в ногах вот и поговорка
          Лимфа движется за счет движения брюшной диафрагмы. И во врем сна движется намного лучше так как не надо преодолевать силу тяжести. Вы перепутали клапаны в сосудах ног, для циркуляции крови. с лимфотической системой в которой тоже есть клапаны в ногах но они работают как нипель. И если вы просто задерете ноги повыше чем ваше туловище, то движение лимфы будет намного лучше чем при ходьбе ))).
  3. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    0
    Сегодня, 16:43
    Цитата: Ирек
    Ещё подвезём , нет поводов для паники.

    Подвезёте, ага.
  4. Русич Звание
    Русич
    +3
    Сегодня, 16:48
    А зачем об этом кричать на весь мир? Я бы говорил, что запасов, как минимум, на полгода. А так супостат сидит и руки потирает от удовольствия
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:14
      Цитата: Русич
      А зачем об этом кричать на весь мир? Я бы говорил, что запасов, как минимум, на полгода. А так супостат сидит и руки потирает от удовольствия

      Если топлива не будет то супостат не так ещё будет руки потирать, скатывая кожу в катышки, когда АЭС жахнет...
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 17:53
        Цитата: isv000
        Цитата: Русич
        А зачем об этом кричать на весь мир? Я бы говорил, что запасов, как минимум, на полгода. А так супостат сидит и руки потирает от удовольствия

        Если топлива не будет то супостат не так ещё будет руки потирать, скатывая кожу в катышки, когда АЭС жахнет...

        Он может и не потирать, а усилить натиск, чтобы наверняка
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 18:49
          Цитата: Русич
          Он может и не потирать, а усилить натиск, чтобы наверняка

          Лучевая болезнь.
  5. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 16:50
    Почему же этот чиновник своевременно не вывез топливо со станции, когда была такая возможность? А теперь укры держат нас за Фаберже. Это вопрос также к гаранту, почему он выдвигает такие кадры. По крайней мере сейчас можно перегрузить сборки в бассейны выдержки, там через полгода тепловыделение снизится в несколько раз. Хотя полностью проблемы не решит.
  6. Владимириус Звание
    Владимириус
    +3
    Сегодня, 17:12
    вот так просто, безо всяких надрывов и успехов на фронте захисники взяли за бубенцы всю нашу казалось бы непотопляемую экономику, всего лишь из за невозможности предотвратить прорывы их дронов, а скоро к ним добавятся и баллистические ракеты. А нужно то было своевременно уничтожить спутниковую группировку маска, которая указала проходы до последней нашей бензоколонки(и которые теперь намертво забиты в их прицелах) и сбивать все самолеты шпионы. Но у нас вечный страх перед европой, все по истории - даем им спокойно и главное на наших же глазах готовиться к войне с нами же и покорно ждем ктгда же они это начнут
    1. Т.А.В. Звание
      Т.А.В.
      0
      Сегодня, 18:26
      Вам сейчас расскажут что это повод для войны. И тут же спросят готовы ли вы идти воевать или ваши дети. Готовы ли вы умиреть или увидеть смерть близких.
      Хотя ваша позиция мне очень близка.
  7. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 17:19
    Если скакуны мешают работе российской аэс, то что мешает россии нарушить работу украинских аэс и лишить противника производственного потенциала? Скорее всего два варианта: глупость, основанная на невежестве и боязни того, что они не понимают, сопровождаемая неуместными отсылками к чернобыльской катастрофе (параллели неприменимы и нелогичны, условия, приведшие к ней были совсем другими, да и техника эволюционировпла отчасти); и сознательное нагнетание на ровном месте истерии на тему опасности продажными скаклоботами, которые играют за противника.
  8. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 17:28
    в европе с началом жары остановили полностью 1 аэс, заэс можно было остановить уже несколько лет назад, тем более она полностью даже при украине давно не работает. Для чего весь этот шум вокруг, почему не законсервируют и те же запасы я топлива так же давно можно было вывезти, тем более они не должны попасть на украину
  9. bbb Звание
    bbb
    -3
    Сегодня, 17:30
    Пускай бахнет, на месте левобережной Украины должна быть радиоактивная пустыня.
    1. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      0
      Сегодня, 19:20
      И у нас волосы повылезут, батенька! Ядерное оружие ныне, не более, чем "дурилка картонная": применит один, но конец будет всем!!!
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 17:58
    1. Считаю, что МАГАТЭ себя давно дискредитировало. И перед ними отчитываться не стоит.
    2. Найти и подвезти соляр на АЭС, как мне кажется - дело чести.
    3. Интересно мне, почему заранее не был просчитан вариант, когда враг будет выносить или повреждать НПЗ? И не были приняты меры по защите? Заводы, вроде как, у нас работают. Выпускают продукцию. В том числе и ЗРК. Почему спохватились так поздно, почему НПЗ не прикрыты должным образом?
    1. Eskobar Звание
      Eskobar
      0
      Сегодня, 18:29
      Потому что думали, а зачем деньги тратить на защиту, авось пронесет, сейчас других проблем хватает.
    2. ВячеSeymour Звание
      ВячеSeymour
      0
      Сегодня, 18:41
      3. Интересно мне, почему заранее не был просчитан вариант, когда враг будет выносить или повреждать НПЗ?

      Вы в своём уме ? Всё было просчитано с первого дня СВО !!!!!!!!!! ... Всё идёт по плану!!!!
      Очччень скоро, согласно плану, будет отмашка бросать чепчики и кричать УРААА!!!
  11. Eskobar Звание
    Eskobar
    0
    Сегодня, 18:27
    Все говорят, что кризис топлива, на заправках дефицит из-за ударов по НПЗ. Но ведь из нефти делают еще и топочный мазут, например, которые заливают в баки танкеров, которые везут нефть и газ на продажу. Это и топочный мазут для теплоэлектростанций. А что будет, если зимой люди в городах останутся без отопления? Я уже молчу про всякие битумы и асфальты, что нужны для строительства. И, поправьте меня, если я неправ, продукты нефтеперегонки используются для производства полимеров, которые вокруг нас везде.
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      +1
      Сегодня, 18:42
      Дефицит из тупости населения которое вмиг взвентили покупку топлива на 30 %. И если по дизелю у нас в реальности дефицита нет - его производят в 2 раза больше чем сами потребляем, то по бензину запас был всего 10%. А були бы метановые АЗС и техника перевозчиков работала на нем - то проблем бы не было вообще. Повторю еще раз - метановая АЗС может стоять в каждой деревне где есть газ в домах. Но на уя газпрому рынок внутренний - оно все за границу тащит. Тупость радоваться продажами за границу.
  12. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 18:37
    А почему нельзя туда подвести трубу с метаном и установить генераторы работющие на метане ?! Минус цели типа емкости с дизтопливом и бензовозы. И получаем стабильно снабжение топливом нераторов. Щас тем более такие цены ломят и за электричество и за дизтопливо что некоторые предприятия на генераторы работающие на метане переходят.
  13. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Сегодня, 18:59
    Вопрос к компетентным товарищам. А сколько по нормативам должно быть дизельного топлива для обеспечения аварийного питания АЭС? И прочему его столько нет? Что, под конвоем МАГАТЭ провести религия не позволяет?
  14. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 19:24
    А окраинские АЭС сколько раз переходили на аварийное электроснабжение?!