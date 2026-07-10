Украинская компания вместо РПГ-75М поставила ВСУ чешское оружие 1980-х годов

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Украинская компания вместо РПГ-75М поставила ВСУ чешское оружие 1980-х годов

СБУ опубликовала свою версию причин, по которым были проведены обыски в компании «Украинская бронетехника». Украинская спецслужба заявляет, что вместо новых гранатометов РПГ-75М, на которые компания получила авансом 318 млн гривен (около 543 млн рублей), она поставила ВСУ чешское оружие 1980-х годов. Однако, после того как при осмотре на гранатометах были выявлены признаки перемаркировки и следы значительного окисления, в ВСУ отказались принимать партию оружия и пожаловались на «Украинскую бронетехнику» в СБУ.

При этом сообщается, что эти же гранатометы чешский поставщик в 2022 году уже пытался продать Украине, однако тогда Киев расторг контракт, убедившись в непригодности гранатометов. Причем, тогда цена была в девять раз ниже, чем запрашивала украинская компания. СБУ небезосновательно подозревает, что существует некий сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком.



Ранее представители «Украинской бронетехники» сетовали, что во время обысков в доме заместителя гендиректора компании к нему применялись определенные меры физического воздействия. В компании утверждают, что ее предложения оказались самыми дешевыми и украинское Минобороны сознательно заказало продукцию чешской компании Zeveta ammunition, однако впоследствии отказалось принимать партию гранатометов, сославшись на их непригодность для эксплуатации.

Стоит отметить, что, учитывая украинские реалии, вероятнее всего, в коррупции при закупках гранатометов для ВСУ замешано как Минобороны «незалежной», так и вышеупомянутая компания.
7 комментариев
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  1. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +2
    Сегодня, 17:01
    ПГ-75 — переносное одноразовое противотанковое оружие, разработанное в 1970-х годах в Чехословакии. Стреляет 68 миллиметровой гранатой с эффективной дальностью в 300 метров и максимальной дальностью в 1000 метров. Схож с американским противотанковым гранатомётом M72 LAW. Рекомендуется использовать против легких танков и бронированных гусеничных машин.
  2. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -2
    Сегодня, 17:08
    Чем лучше наших продажников? Менталитет и повадки те же.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 17:22
      Клоун, наши принимают нормально и отправляют то, что заказано.
      1. Strelok1976 Звание
        Strelok1976
        0
        Сегодня, 18:53
        Манагеру глубоко пофиг на то, что он принимает, главное, чтобы документы и маркировка соответствовали. Поскольку манагер ничего не смыслит. Подлог может выявить только конечный эксплуатант.
    2. Atlant83 Звание
      Atlant83
      -1
      Сегодня, 18:21
      Все вышли из одной страны - СССР. Тогда школа махинации была тоже не слабой. Обмани ближнего, ибо ближний обманет тебя.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:21
    Оборзели, Зеля откаты уже получил, старье с помойки переправлено. Берите и не выделывайтесь.
  4. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    0
    Сегодня, 18:30
    Вот совершенно не интересует, кто что кому там впаривает.