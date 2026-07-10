Украинская компания вместо РПГ-75М поставила ВСУ чешское оружие 1980-х годов
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СБУ опубликовала свою версию причин, по которым были проведены обыски в компании «Украинская бронетехника». Украинская спецслужба заявляет, что вместо новых гранатометов РПГ-75М, на которые компания получила авансом 318 млн гривен (около 543 млн рублей), она поставила ВСУ чешское оружие 1980-х годов. Однако, после того как при осмотре на гранатометах были выявлены признаки перемаркировки и следы значительного окисления, в ВСУ отказались принимать партию оружия и пожаловались на «Украинскую бронетехнику» в СБУ.
При этом сообщается, что эти же гранатометы чешский поставщик в 2022 году уже пытался продать Украине, однако тогда Киев расторг контракт, убедившись в непригодности гранатометов. Причем, тогда цена была в девять раз ниже, чем запрашивала украинская компания. СБУ небезосновательно подозревает, что существует некий сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком.
Ранее представители «Украинской бронетехники» сетовали, что во время обысков в доме заместителя гендиректора компании к нему применялись определенные меры физического воздействия. В компании утверждают, что ее предложения оказались самыми дешевыми и украинское Минобороны сознательно заказало продукцию чешской компании Zeveta ammunition, однако впоследствии отказалось принимать партию гранатометов, сославшись на их непригодность для эксплуатации.
Стоит отметить, что, учитывая украинские реалии, вероятнее всего, в коррупции при закупках гранатометов для ВСУ замешано как Минобороны «незалежной», так и вышеупомянутая компания.
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