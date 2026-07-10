Мишустин ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда (ВСМ), который сможет развивать скорость до 400 километров в час. Он отметил, что проект осуществляется хорошими темпами.Говоря о высокоскоростных железнодорожных магистралях, глава правительства заявил:Мишустин назвал производство таких поездов уникальным. Ему показали стенд, где можно было увидеть элементы интерьера пассажирских вагонов. Обращает на себя внимание современная облицовка, хорошо продуманное освещение, удобные столики для пассажиров.Другой макет изображает сам производственный комплекс по выпуску поездов. Его начали возводить на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в Свердловской области. Он будет состоять из пяти объектов общей площадью 67 тысяч квадратных метров.Модели продемонстрировали гендиректор Группы Синара Виктор Леш и ее президент Михаил Ходоровский. В структуру данной компании входит завод «Уральские локомотивы».Предполагается, что строительство вагонов для первых двух высокоскоростных составов завершится еще до конца текущего года. Из 16 корпусов вагонов 12 сварили, покрасили и передали монтажникам. Остальные четыре размещены на закладочных стендах.А в следующем году составы начнут собирать и испытывать.

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