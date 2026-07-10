Мишустин ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда

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Мишустин ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда (ВСМ), который сможет развивать скорость до 400 километров в час. Он отметил, что проект осуществляется хорошими темпами.

Говоря о высокоскоростных железнодорожных магистралях, глава правительства заявил:

Одним из ключевых вызовов стала организация ВСМ.

Мишустин назвал производство таких поездов уникальным. Ему показали стенд, где можно было увидеть элементы интерьера пассажирских вагонов. Обращает на себя внимание современная облицовка, хорошо продуманное освещение, удобные столики для пассажиров.

Другой макет изображает сам производственный комплекс по выпуску поездов. Его начали возводить на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в Свердловской области. Он будет состоять из пяти объектов общей площадью 67 тысяч квадратных метров.

Модели продемонстрировали гендиректор Группы Синара Виктор Леш и ее президент Михаил Ходоровский. В структуру данной компании входит завод «Уральские локомотивы».

Предполагается, что строительство вагонов для первых двух высокоскоростных составов завершится еще до конца текущего года. Из 16 корпусов вагонов 12 сварили, покрасили и передали монтажникам. Остальные четыре размещены на закладочных стендах.

А в следующем году составы начнут собирать и испытывать.
10 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 18:38
    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге ознакомился с макетом первого в России высокоскоростного поезда (ВСМ), который сможет развивать скорость до 400 километров в час.

    И не покатали ? Опять обещалки под надежду больших денег.
    Где он может так разогнаться и быстро добраться до конечной точки безопасно ?!
    Для таких поездов нужна инфраструктура надёжная сначала, пути, стрелки, сигнализация, а уж потом сами поезда !
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Сегодня, 18:43
      Не знаю, как в Москве, а в Питере строительство идёт полным ходом
  2. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 18:42
    Скоро подкрашенную гайку будут называть уникальной? В чем уникальность? Очевидно г-н Мишустин не видел скоростных поездов и их производство.
  3. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    0
    Сегодня, 18:54
    Ему показали стенд, где можно было увидеть элементы интерьера пассажирских вагонов. Обращает на себя внимание современная облицовка, хорошо продуманное освещение, удобные столики для пассажиров.

    Эт-главное!!!
    Предполагается, что строительство вагонов для первых двух высокоскоростных составов завершится еще до конца текущего года. Из 16 корпусов вагонов 12 сварили, покрасили и передали монтажникам. Остальные четыре размещены на закладочных стендах.

    Предполагается , но:
    А в следующем году составы начнут собирать и испытывать

    Что- то в этих фразах не стыкуется ?!
    А путя железные для таких скоростей уже заложили ?
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Сегодня, 18:57
      На перегоне Саблино — Тосно в Ленинградской области завершается строительство участка для испытаний будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва. Здесь проверят безбалластный путь — конструкцию, в которой рельсы укладываются не на привычный щебень, а на специальные бетонные плиты. Такая технология обеспечивает большую устойчивость и позволяет поездам двигаться на высоких скоростях.
  4. Комментарий был удален.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:58
    Граждане ознакомились с макетом современной страны, макет так и не пошел в производство.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 19:13
    макеты они такие как правило красивые блестящие и не имеющие аналогов в мире
  7. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    Сегодня, 19:17
    макеты затем форум ,потом круглый стол и концерт ура
  8. Николай Киселев Звание
    Николай Киселев
    +1
    Сегодня, 19:26
    Чудесные комментарии. Но я их когда-то слышал. Там еще невозможность какого-то моста обсуждалась.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:28
    Как вовремя то.... у нас больше никаких проблем нет... вот нигде, никаких... wink fool