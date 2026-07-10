Брюссель разрешит Украине тратить деньги ЕС на покупку вооружений у Британии

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Брюссель разрешит Украине тратить деньги ЕС на покупку вооружений у Британии

Евросоюз разрешит Киеву тратить выделенные странами объединения деньги на приобретение вооружений в Британии. В частности, на продукцию британского ВПК могут быть потрачены средства, предоставленные Украине в рамках программы европейского военного финансирования на 2026-2027 годы в размере 60 млрд евро.

По информации агентства Bloomberg, Брюссель близок к тому, чтобы заключить с Лондоном соглашение, в рамках которого британские компании смогут получать выгоду от европейского финансирования Украины. В то же время Еврокомиссия намерена потребовать от правительства Британии, чтобы оно в определенной степени участвовало в финансировании украинских заказов на покупку вооружений.

При этом ранее в Еврокомиссии утверждали, что программа военного финансирования Украины со стороны Брюсселя предполагает, что Киев будет тратить выделенные ЕС деньги исключительно на продукцию производителей из стран ЕС. Соответствующее положение обязывает Украину предоставлять все контракты на закупку оружия на утверждение Еврокомиссии, и только в случае, если нужные Киеву виды оружия или их субституты отсутствуют в Европе, Еврокомиссия может предоставить Украине право заказывать их у поставщиков за пределами Евросоюза.

Таким образом, британские компании могут получить финансирование напрямую из бюджета ЕС под украинские заказы. Очевидно, что в первую очередь речь идет о позициях, дефицитных для самой Европы – например, ракетах Storm Shadow, беспилотниках большой дальности и системах РЭБ, которые европейский ВПК сейчас не успевает выпускать в нужных объемах.
5 комментариев
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  1. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +3
    Сегодня, 18:08
    Тут 2 варианта: либо решать вопрос с Британией, либо с Украиной. Если с Беитанией, то нужно сразу применять СЯО, если с Украиной, то обойдёмся тактическим. Но в долгую уже не получится, резерв возможностей исчерпан. Я такие вещи кожей чую, в плане грядущих проблем.
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +1
      Сегодня, 18:11
      Наверное лучше с британией, если британский корабль скроется в морской пучине остальные притихнут.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 18:11
    Ну а кто бы сомневался, война войной, ненависть к России. А денежки деньгами.
  3. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +1
    Сегодня, 18:15
    Как будто они до этого на конфеты и газировку тратили.
  4. Lukas Звание
    Lukas
    0
    Сегодня, 18:32
    Есть более эффективный путь-террор на территории Мелкобритании.