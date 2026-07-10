Установленная защита не спасает украинские подстанции от российских FPV-дронов
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Россия продолжает выносить украинские подстанции, лишая целые районы электроэнергии. Причем никакая специально установленная от беспилотников защита не помогает, российские дроны научились ее обходить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинские ресурсы.
Россия усилила удары по подстанциям на Украине. Если в глубине украинской территории традиционно действуют дроны-камикадзе типа «Герань», то в прифронтовых районах эта роль досталась FPV-дронам на оптоволокне. В частности, в Сумской области российские дроны в последнее время уничтожили несколько подстанций с установленной защитой.
По данным украинских ресурсов, тактика действий российских дронов довольно проста. Действуют они всегда в двойке, где первый разрушает внешнюю защиту, обычно представляющую из себя сетку, а второй уже летит через проделанную дыру к самому зданию подстанции, после чего через технические отверстия или вентиляцию проникает внутрь, где уничтожает центральный элемент — трансформатор.
Маленькие дроны обходят огромные конструкции защитных саркофагов и проникают через вентиляционные отверстия к центральному элементу оборудования — автотрансформатору. Оптоволоконный FPV-дрон за 2 тысячи долларов уничтожает трансформатор за 3,5 млн долларов.
Согласно официальным данным Киева, за последнее время таким способом повреждено и выведено из строя оборудование четырех крупных подстанций 330 кВ, а также еще четырех подстанций 110 кВ. Как отмечается, все они находились в 16–26 км от линии фронта.
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