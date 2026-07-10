Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев
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Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) внезапно заявил, что украинцы являются исключительной и «богоизбранной» нацией. Выступая на территории захваченной раскольниками Киево-Печерской лавры, Буданов* рассказал, что в этом храмовом комплексе теперь все молятся за Зеленского, Украину и ее «богоизбранный» народ.
После своего откровенно абсурдного заявления Буданов*, по всей видимости, опасаясь обидеть европейцев, американцев и другие «богоизбранные» народы, поспешил добавить, что, по его мнению, украинцы являются исключительной нацией, по меньшей мере, на фоне других славянских народов.
Ранее подобное мессианское заявление сделал соучредитель украинской компании FirePoint Штилерман, по версии которого вооруженное противостояние Украины с Россией длится уже 400 лет и Киев нанес Москве «беспрецедентное унижение». При этом зарабатывающий на поставках ВСУ ракет и беспилотников значительные средства Штилерман выступает против заключений любых перемирий с Россией. По мнению соучредителя FirePoint, если будет заключено перемирие, Киев откроет границы страны, чем не преминут воспользоваться оставшиеся на Украине мужчины, чтобы как можно скорее покинуть территорию «незалежной». Штилерман опасается, что в этом случае Украина окажется беззащитной и при желании ее будет чрезвычайно просто захватить.
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