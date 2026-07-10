Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев

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Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) внезапно заявил, что украинцы являются исключительной и «богоизбранной» нацией. Выступая на территории захваченной раскольниками Киево-Печерской лавры, Буданов* рассказал, что в этом храмовом комплексе теперь все молятся за Зеленского, Украину и ее «богоизбранный» народ.

После своего откровенно абсурдного заявления Буданов*, по всей видимости, опасаясь обидеть европейцев, американцев и другие «богоизбранные» народы, поспешил добавить, что, по его мнению, украинцы являются исключительной нацией, по меньшей мере, на фоне других славянских народов.

Ранее подобное мессианское заявление сделал соучредитель украинской компании FirePoint Штилерман, по версии которого вооруженное противостояние Украины с Россией длится уже 400 лет и Киев нанес Москве «беспрецедентное унижение». При этом зарабатывающий на поставках ВСУ ракет и беспилотников значительные средства Штилерман выступает против заключений любых перемирий с Россией. По мнению соучредителя FirePoint, если будет заключено перемирие, Киев откроет границы страны, чем не преминут воспользоваться оставшиеся на Украине мужчины, чтобы как можно скорее покинуть территорию «незалежной». Штилерман опасается, что в этом случае Украина окажется беззащитной и при желании ее будет чрезвычайно просто захватить.
30 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 18:33
    Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев

    Евреи будут против. Как та баба-Яга, которая не коптер. wassat
    1. major071 Звание
      major071
      +5
      Сегодня, 18:57
      Мы избранный и исключительный народ
      Мы всех хитрей, проворней и мудрее
      От древних укров мы ведем свой род
      И бог сказал: по ходу вы евреи
      wink drinks
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 19:27
        Цитата: major071
        Мы избранный и исключительный народ
        Мы всех хитрей, проворней и мудрее

        Вам бы всё посмеяться, а вот Зеленский на полном серьёзе, в пасхальном поздравлении украинцев весной 2024 года, заявил, что "верит в наличие у Бога на плече шеврона с украинским флагом". what Он также назвал его союзником Украины. Вот так. request
        https://eadaily.com/ru/news/2024/05/05/peredoz-zaharova-vysmeyala-zayavlenie-zelenskogo-ob-ukrainskom-shevrone-na-pleche-boga
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:16
      Они не будут против. На хвастуна не нужен нож - ему тихонько подпоешь и делай с ним что хошь! laughing
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:20
      Цитата: К-50
      Евреи будут против. Как та баба-Яга, которая не коптер.

      Х.охол родился еврей заплакал, змея уползла в щель, волк забился в будку к собаке...
    4. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 19:53
      Так украину в 2014 году захватили еврейские хазары и крутят ей как хотят в своих интересах.
  2. Lukas Звание
    Lukas
    +2
    Сегодня, 18:33
    Забыли как надо работать с врагами!!!
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    +8
    Сегодня, 18:33
    "Куплю дорого лопаты, которыми копали Черное море" подделки из междуречья не предлагать.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +5
      Сегодня, 19:00
      Я готов купить глобус украины.
  4. Lukas Звание
    Lukas
    +1
    Сегодня, 18:35
    Убить всех врагов немедленно.
  5. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 18:37
    Штилерман, по версии которого вооруженное противостояние Украины с Россией длится уже 400 лет и Киев нанес Москве «беспрецедентное» унижение. При этом зарабатывающий на поставках ВСУ ракет и беспилотников значительные средства Штилерман выступает против заключений любых перемирий с Россией. По мнению соучредителя FirePoint, если будет заключено перемирие, Киев откроет границы страны, чем не преминут воспользоваться оставшиеся на Украине мужчины, чтобы как можно скорее покинуть территорию «незалежной».

    Я что-то не понял - по его мнению кто побеждает-то? Если Украина, то почему все мужчины оттуда убегут? Если Россия, то какое там унижение?
  6. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 18:39
    Вот именно поэтому и все беды у этой "исключительной" "вщенеамерлой" народности, постепенно вымирающей вместе со своим недогосударством 404.
  7. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк
    +1
    Сегодня, 18:40
    Шо, и ему белого тоже отсыпали? А потом начались откровения и пошли заявления...
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 18:41
    "украинцы являются исключительной и "богоизбранной" нацией"
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 18:43
      только вот сдается мне, что змея все таки поимели
  9. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 18:42
    Выступая на территории захваченной раскольниками Киево-Печерской лавры, Буданов* рассказал, что в этом храмовом комплексе теперь все молятся за Зеленского, Украину и ее «богоизбранный» народ.
    Все правильно, православный украинский народ заставили молится за еврея Зеленского, в тексте, надо полагать, просто неточность в переводе.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:43
    Буданов* рассказал, что в этом храмовом комплексе теперь все молятся за Зеленского, Украину и ее «богоизбранный» народ.

    Ну если они православные, то как могут они молится за иудея, который не признают православие.
    Значит они не православные.
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 18:46
    Что то много на этой земле исключительных развелось.
  12. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 18:51
    От наказания не уйти ! Найдем везде!
  13. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 18:51
    А что по этому поводу думает другая богоизбранная нация?
  14. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 18:53
    Тут им в очереди придётся постоять, евреи раньше подсуетились...
  15. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 19:00
    Что ни украинец то пуп земли.
  16. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 19:14
    исключительной нацией, по меньшей мере, на фоне других славянских народов.

    Какие он славяне, они это смесь турка с евреем + цыган с поляками и прочими венграми..
    1. Lukas Звание
      Lukas
      0
      Сегодня, 19:19
      Евреи зомби которых водил по пустыне Моисей. Укры ничем не отличаются. Те нацисты и эти тоже.
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 19:20
    [quote][Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев/quote]

    Чистая правда! Бог этих хапуг и казнокрадов Момона
  18. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 19:20
    Цитата: Dart2027
    [
    Я что-то не понял - по его мнению кто побеждает-то? Если Украина, то почему все мужчины оттуда убегут? Если Россия, то какое там унижение?

    Ну, вот представь, что ты - Россия, укры - кошка, и вот Европа+США бьют тебя, Россию, этой кошкой по морде. А у тебя руки-ноги связаны (почему - отдельный вопрос). Унизительно? Унизительно. Но и украм это не нравится, они пытаются вырваться и убежать.
  19. potap6509 Звание
    potap6509
    0
    Сегодня, 19:22
    Клиника.В Керчи лопат нет.Живем своей жизнью.Бензин появился.дорого.Заправлялсяи по 210,и по 160 за литр.
  20. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 19:24
    это кем надо быть чтобы продать свой русский род , там же на 80% это русские и говорящие по русски, это черномордин там ничего не делал , а ледокол может утонуть
  21. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 19:25
    И тут астапа понесло!!!
  22. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 19:30
    Nie ma i nie było "narodu ukraińskiego" Ludzie mieszkający szczególnie na zach ukriainie, to potomkowie morderców którzy uciekli przed karą na Dzikie Pola z krajów ościennych, z Polski też! Te mordercze geny zachowały się u nich!