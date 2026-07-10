Зеленский утверждает, что Китай требует от России не применять ЯО на Украине
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Китай якобы потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной, с таким заявлением выступил Зеленский после саммита НАТО в Турции.
«Нелегитимный» утверждает, что Китай якобы потребовал от России воздержаться от применения ядерного оружия в войне с Украиной. Об этом ему рассказали западные лидеры в ходе саммита НАТО в турецкой Анкаре. По словам Зеленского, Пекин «очень жестко» отреагировал на публикации российской прессы о возможном применении тактического ядерного оружия против ВСУ. В общем, Китай предъявил России ультиматум.
Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия. И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко — как сказали мне лидеры, в ультимативной форме.
Данное заявление Зеленского является заявлением ради самого заявления, «нелегитимный» просто повторил публикации западных СМИ, в которых периодически заявляется, что Китай «снова предупредил» Россию о недопустимости применения ЯО. Однако всё дело в том, что эта информация еще ни разу не получила подтверждения от Пекина. С другой стороны, Китай в принципе вообще против применения ядерного оружия, независимо от страны. Но никаких «предупреждений», тем более России, он не делал.
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