Зеленский утверждает, что Китай требует от России не применять ЯО на Украине

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Зеленский утверждает, что Китай требует от России не применять ЯО на Украине

Китай якобы потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной, с таким заявлением выступил Зеленский после саммита НАТО в Турции.

«Нелегитимный» утверждает, что Китай якобы потребовал от России воздержаться от применения ядерного оружия в войне с Украиной. Об этом ему рассказали западные лидеры в ходе саммита НАТО в турецкой Анкаре. По словам Зеленского, Пекин «очень жестко» отреагировал на публикации российской прессы о возможном применении тактического ядерного оружия против ВСУ. В общем, Китай предъявил России ультиматум.



Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия. И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко — как сказали мне лидеры, в ультимативной форме.

Данное заявление Зеленского является заявлением ради самого заявления, «нелегитимный» просто повторил публикации западных СМИ, в которых периодически заявляется, что Китай «снова предупредил» Россию о недопустимости применения ЯО. Однако всё дело в том, что эта информация еще ни разу не получила подтверждения от Пекина. С другой стороны, Китай в принципе вообще против применения ядерного оружия, независимо от страны. Но никаких «предупреждений», тем более России, он не делал.
16 комментариев
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  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -6
    Сегодня, 18:51
    Очень надеюсь, что это правда, по крайней мере, не вижу другой причины почему Россия этого не делает( по примеру Хиросимы и Нагосаки)...
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 19:34
      Очень надеюсь, что это правда

      Конечно правда, даже нарик понимает что если вместо одного кота Леопольда придет кто-то иной по нему может прилететь очень болезненно, вот и выгораживает кота как может wink
      p.s. вон интернет пропаганда уже подхватила, что плохой КНР Россию то ограничивает, а наши олигархи свято ему противостоят и продолжают СВО через не могу
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 18:52
    Китай якобы потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной, с таким заявлением выступил Зеленский после саммита НАТО в Турции.

    Реально клоун он и есть клоун. А что именно Китай? Мог бы сказать, что лично звякнул нашему верховному и потребовал не применять ЯО и только поэтому его не применили до сих пор
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:01
      Цитата: bambr731
      Реально клоун он и есть клоун.

      А когда ещё клоун наркоман, то удивляться нечему.
    2. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 19:02
      Павлины,говорите.Хе.Вроде красноармейцу Сухову фраза принадлежит.Ну если уже Китай потребовал А мы все про Каца
  3. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    -1
    Сегодня, 18:52
    Ядрена бомба? Жирно будет не достойны, перебьетесь!
  4. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    -1
    Сегодня, 19:04
    Если они сейчас будут такое требовать от России, то и в будущем от них кто то сможет это требовать. Не просто так же они сейчас наращивают количество пусковых шахт для ТЯО, чтоб те просто стояли как декорация
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 19:14
    Можно подумать наши смельчаки готовы к такой эскалации. Да они ж даже ни одного важного украинского чинушу не грохнули, ни одна говорящая голова не заткнулась нашими стараниями!
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 19:16
    А давайте применим и посмотрим,как прореагирует Китай и остальные. Уверяю, всем понравится,по крайней мере никто не рыпнется. А украина успокоится навсегда.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 19:17
    может и потребовал кто знает( помню в 22 западники вопили что скоро будет поход освободительный а наши били себя ушами по щекам что это чушь и провокации по итогу шумеры из под ударов заранее вывели технику и войска
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -2
    Сегодня, 19:30
    По словам Зеленского, Пекин «очень жестко» отреагировал на публикации российской прессы о возможном применении тактического ядерного оружия против ВСУ. В общем, Китай предъявил России ультиматум..

    ... По видимому, так.. Однако, какого рожна Китай сует свой нос туда, куда даже собака своё "копьё" не суёт? У них война с Японией маячит, а они тут решили России указывать..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:39
      Цитата: Сергей Новиков_3
      В общем, Китай предъявил России ультиматум..

      А кто-нибудь конкретно видел этот "ультиматум"? Предполагать и придумывать можно многое, но где конкретные доказательства?
  9. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:35
    Интересно, сможет ли руководство РФ потребовать от Китая не поставлять комплектующие для БПЛА на Украину? М-да, фантастика..
  10. DOR2 Звание
    DOR2
    -1
    Сегодня, 19:35
    Это они официально требуют, а неофициально говорят - Володя, мочи!
    Только не ладошкой по звезде, одним орешником в чисто поле, а конкретный МЯУ - массированный ядерный удар.
    Кровожадничать по центрам крупных городов как в Хиросиме и Нагасаки не надо, а в ключевые точки ждбндрвцев 250-300 боеголовок - надо.
  11. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 19:43
    Статус сверхдержавы определяется не фактом наличия ЯО, а решимостью его применить.., вместо посылки рядовых пехотных Иванов в бессмысленные штурмы лесопосадок и бабкосёл с тремя с половиной человеками населения.
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 19:47
    Применить тактические заряды в чисто военных целях, можно и нужно, для уничтожения укрепрайонов, которые бы предстояло брать войскам, но это в случае если бы была крупная стратегическая наступательная операция, где наступали бы несколько мехкорпусов