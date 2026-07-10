Подготовка к расширению конфликта: хуситы объявили масштабную мобилизацию

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Подготовка к расширению конфликта: хуситы объявили масштабную мобилизацию

Йеменское повстанческое движение «Ансаруллах» (хуситы) объявило о масштабной мобилизации на севере страны. Кампания охватывает провинции Саада, Дамар, Ибб, Аль-Бейда, Ходейда и Аль-Махвит. В рамках подготовки к возможным ударам по Саудовской Аравии и расширению конфликта в регионе, хуситы усиливают племенную поддержку, проводят ускоренную военную подготовку, создают дополнительные учебные центры и укрепляют оборону в ключевых районах, прежде всего в Марибе, Таизе и Ходейде.

Основными причинами масштабной мобилизации называют рост напряженности в Ближневосточном регионе на фоне агрессии США и Израиля против Ирана, внутреннее давление в подконтрольных хуситам районах, а также затянувшаяся тупиковая ситуация в переговорах между повстанцами и международно признанным правительством Йемена, которое в значительной степени опирается на поддержку Саудовской Аравии.

Ранее хуситы объявили о создании новой внутренней структуры — «Сил всеобщей мобилизации». Поддерживаемое Тегераном повстанческое движение рассчитывает сформировать сеть из тысяч добровольцев в каждом районе подконтрольных им провинций и обеспечить себе наличие «глаз и ушей» в каждом, даже самом маленьком населенном пункте. Структура этих подразделений создана по образцу иранского «Басидж» — добровольческой гражданской организации при КСИР. При наборе в новые отряды йеменские повстанцы делают ставку прежде всего на молодых людей. Новобранцы проходят подготовку по обращению со стрелковым оружием и изучают идеологию движения.

2 комментария
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:38
    Ранее хуситы объявили о создании новой внутренней структуры — «Сил всеобщей мобилизации»
    А они смогут, они уже сколько лет воюют и победят, у них железные яйца, хотя бегают в резиновых тапках.
    Победы им !.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:46
    Тапками (наш вариант шапками ) закидаем супостатов из США и Израиля !-заявили хуситы . . . soldier