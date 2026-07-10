Подготовка к расширению конфликта: хуситы объявили масштабную мобилизацию
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Йеменское повстанческое движение «Ансаруллах» (хуситы) объявило о масштабной мобилизации на севере страны. Кампания охватывает провинции Саада, Дамар, Ибб, Аль-Бейда, Ходейда и Аль-Махвит. В рамках подготовки к возможным ударам по Саудовской Аравии и расширению конфликта в регионе, хуситы усиливают племенную поддержку, проводят ускоренную военную подготовку, создают дополнительные учебные центры и укрепляют оборону в ключевых районах, прежде всего в Марибе, Таизе и Ходейде.
Основными причинами масштабной мобилизации называют рост напряженности в Ближневосточном регионе на фоне агрессии США и Израиля против Ирана, внутреннее давление в подконтрольных хуситам районах, а также затянувшаяся тупиковая ситуация в переговорах между повстанцами и международно признанным правительством Йемена, которое в значительной степени опирается на поддержку Саудовской Аравии.
Ранее хуситы объявили о создании новой внутренней структуры — «Сил всеобщей мобилизации». Поддерживаемое Тегераном повстанческое движение рассчитывает сформировать сеть из тысяч добровольцев в каждом районе подконтрольных им провинций и обеспечить себе наличие «глаз и ушей» в каждом, даже самом маленьком населенном пункте. Структура этих подразделений создана по образцу иранского «Басидж» — добровольческой гражданской организации при КСИР. При наборе в новые отряды йеменские повстанцы делают ставку прежде всего на молодых людей. Новобранцы проходят подготовку по обращению со стрелковым оружием и изучают идеологию движения.
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