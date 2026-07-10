Евросоюзу не удалось принять 21-й пакет антироссийских санкций в первоначальном виде, слишком много разногласий обнаружилось среди «единого» европейского сообщества. Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, Брюсселю пришлось смягчить первоначальную версию, убрав из нее ряд спорных моментов.По данным издания, из документа исключены или значительно ослаблены наиболее жесткие ограничения, введения которых добивалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своим окружением. В частности, предложение Брюсселя запретить въезд в зону Евросоюза всем российским военнослужащим не нашло поддержки у ряда стран, а Франция, Италия и Греция категорически выступили против. Теперь обсуждается только ограничение на краткосрочные визы для участников СВО.Предложенная заморозка действующего потолка цен на российскую нефть тоже устраивает не всех, особенно Грецию, которая имеет свой гешефт, перевозя российскую нефть своими судами. Афины требуют сократить срок действия этой меры до трех месяцев и сохранить возможность перевозки российского СПГ за пределами ЕС.Не проходят ограничения на импорт российской рыбы, Германия, Польша и Португалия добиваются исключения для отдельных промысловых видов, которые закупаются у России. Также из санкционного списка уберут патриарха Московского и всея Руси Кирилла по требованию Болгарии.Пока новый пакет санкций не принят, впереди еще несколько согласований. Но уже сейчас можно сказать, что достигнуть целей ЕС по ограничению России и принуждению ее к окончанию конфликта на Украине он не сможет, как и 20 введенных до него.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

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