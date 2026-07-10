Новый пакет санкций потерял свою первоначальную роль из-за позиций стран ЕС

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Новый пакет санкций потерял свою первоначальную роль из-за позиций стран ЕС

Евросоюзу не удалось принять 21-й пакет антироссийских санкций в первоначальном виде, слишком много разногласий обнаружилось среди «единого» европейского сообщества. Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, Брюсселю пришлось смягчить первоначальную версию, убрав из нее ряд спорных моментов.

По данным издания, из документа исключены или значительно ослаблены наиболее жесткие ограничения, введения которых добивалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своим окружением. В частности, предложение Брюсселя запретить въезд в зону Евросоюза всем российским военнослужащим не нашло поддержки у ряда стран, а Франция, Италия и Греция категорически выступили против. Теперь обсуждается только ограничение на краткосрочные визы для участников СВО.



Предложенная заморозка действующего потолка цен на российскую нефть тоже устраивает не всех, особенно Грецию, которая имеет свой гешефт, перевозя российскую нефть своими судами. Афины требуют сократить срок действия этой меры до трех месяцев и сохранить возможность перевозки российского СПГ за пределами ЕС.

Не проходят ограничения на импорт российской рыбы, Германия, Польша и Португалия добиваются исключения для отдельных промысловых видов, которые закупаются у России. Также из санкционного списка уберут патриарха Московского и всея Руси Кирилла по требованию Болгарии.

Пока новый пакет санкций не принят, впереди еще несколько согласований. Но уже сейчас можно сказать, что достигнуть целей ЕС по ограничению России и принуждению ее к окончанию конфликта на Украине он не сможет, как и 20 введенных до него.
1 комментарий
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:54
    Евросоюз ходит навешав на себя плакаты -"Я с тобой не разговариваю!"- "Мне от тебя ничего не нужно "-"Ты погубил мою молодость" -"В суд на тебя подала ,потому что не платишь алименты!" . . . winked