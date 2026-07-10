Трамп приказал нанести «беспрецедентный удар» по Ирану в случае своей ликвидации

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Трамп приказал нанести «беспрецедентный удар» по Ирану в случае своей ликвидации

Дональд Трамп распорядился нанести по Ирану «беспрецедентный удар» в случае своей ликвидации иранскими спецслужбами. Об этом он заявил в интервью New York Post.

Американский лидер, отвечая на вопросы представителя New York Post, опроверг информацию о том, что израильская разведка предупредила США о новом плане по его ликвидации. По его словам, никто никого не предупреждал, но Трамп и так «знает», что является «целью номер один» для Ирана уже много лет. Поэтому он заранее отдал приказ Пентагону ударить по Ирану так, как «никогда еще не было» в случае, если иранцы до него все-таки доберутся.



Я уже давно у них в списке. Если со мной что-то случится, я оставил указания буквально разбомбить их так, как они никогда раньше не видели.

Ранее Израиль заявил, что передал США информацию о новом плане Ирана по ликвидации Дональда Трампа. Как утверждается, Тегеран не простил Трампу убийство в 2020 году генерала Касема Сулеймани, к которому прибавилось убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на похоронах которого шииты Ирана и Ирака требовали смерти президента США.

До этого сообщалось, что разведка США в курсе иранских планов, поэтому предпринимает все необходимые меры для безопасности президента США.
36 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +13
    Вчера, 20:16
    Значит чует педофил и людоед, что он убийца. А у нас кто то топит за договорённости с ним. Это равносильно продать душу дьяволу.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +9
      Вчера, 20:27
      Израильтянцы с либердой и топят. Им по барабану, что он педофил и вообще та ещё скотина. sad
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        Вчера, 20:56
        Цитата: ВАМ
        А у нас кто то топит за договорённости с ним.

        Цитата: Пленник
        Израильтянцы с либердой и топят.

        Как старый конспиролог, не могу не вставить свои 5 безумных копеек - а если у израильтянцев при таких словах возникнут стойкие воспоминания об эрцгерцоге Фердинанде? Они уже доказали, что экстерриториальность их никогда не смущала, а терроризм во благо Израиля - это не терроризм, а обеспечение безопасности Израиля.
        Не сыграют ли слова Трампа о судьбе Ирана после своей ликвидации пусковым механизмом к тому, что где-то в Израиле кто-то не спеша потянулся за карандашиком и чистым листом бумаги?
        1. мерцание Звание
          мерцание
          +3
          Вчера, 21:30
          а если у израильтянцев при таких словах возникнут стойкие воспоминания об эрцгерцоге Фердинанде?
          Эти же мысли возникли. Биби аплодирует стоя словам Трампа.
        2. Себенза Звание
          Себенза
          +2
          Вчера, 21:37
          Эрцгерцог пал. Им не вдомёк. Прогулян был её урок. Как вариант, почему-бы нет.
        3. Ныробский Звание
          Ныробский
          +3
          Вчера, 21:51
          Цитата: Zoldat_A
          Как старый конспиролог, не могу не вставить свои 5 безумных копеек - а если у израильтянцев при таких словах возникнут стойкие воспоминания об эрцгерцоге Фердинанде? Они уже доказали, что экстерриториальность их никогда не смущала, а терроризм во благо Израиля - это не терроризм, а обеспечение безопасности Израиля.
          Не сыграют ли слова Трампа о судьбе Ирана после своей ликвидации пусковым механизмом к тому, что где-то в Израиле кто-то не спеша потянулся за карандашиком и чистым листом бумаги?

          Ход мыслей в правильном направлении, но я бы ещё добавил то, что теперь Трампу надо больше бояться евреев, чем иранцев т.к. у Биби может возникнуть соблазн решить иранский вопрос чужими руками тем более повод для "беспрецедентного удара" Трамп озвучил самостоятельно. winked
      2. knn54 Звание
        knn54
        +2
        Вчера, 21:13
        Хоронили Трампа-порвали три гармони...
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          0
          Вчера, 22:17
          Три мало по миру где он погадил не сосчитать, в одной России в церкву может и сходят, о покойных известно как. Ну а потом проводят, как про таким положено.
    2. Totor5 Звание
      Totor5
      +2
      Вчера, 20:35
      Рыжий Гитлер говорит что не бывал на острове на сходках
      и типа что единственное пересечение с Эпштейном было когда тот у него на вилле хотел обманом переманить его 14 летнюю массажистку... Хммм ... ну правильно - а зачем ему остров, когда они уже у него!
    3. LaraM Звание
      LaraM
      +1
      Вчера, 22:08
      Портретики дарит и в хоккей играть приглашает...дорогого Дональда. Скажи мне кто твой друг?
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Вчера, 20:19
    Ну это Трамп зря, если он окончательно помирится с Ираном, ЖИ-2 израильская устроит провокацию с покушением на его жизнь и на этот раз удачно, а дальша хана будет Ирану.
  3. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +2
    Вчера, 20:24
    США не могут выиграть эту войну. Они практически исчерпали свои запасы зенитных и наступательных ракет. Трамп может грозить, может ликвидировать еще нескольких командиров Корпуса стражей исламской революции и уничтожать объекты инфраструктуры. Но как только Ормузский пролив будет перекрыт, вся мировая экономика неумолимо скатится в пропасть — и американцы ничего не смогут с этим поделать.
    Источник: «В защиту марксизма»
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +7
    Вчера, 20:28
    По ходу Трамп написал завещание -"В случае моей смерти , приказываю разбомбить всю планету,ибо без меня, Трампа, смысла существования планеты нет . . . drinks
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 21:03
      Цитата: андрей мартов
      По ходу Трамп написал завещание -"В случае моей смерти , приказываю разбомбить всю планету,ибо без меня, Трампа, смысла существования планеты нет . . . drinks

      А кто-то из либероидов критиковал ВГК за слова о том, что на фиг нужен мир, в котором нет России...
      Тут всё гораздо серьёзнее - судьба мира зависит от Трампа. Учитывая его возраст, даже не представляю, как мир будет существовать без Него, Солнцеликого... crying
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 21:13
      Цитата: андрей мартов
      По ходу Трамп написал завещание

      ... "как помру похороните и поставьте в землю кол, через день ко мне придите и сыигайте роккен-ролл".
  5. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Вчера, 20:30
    Подставился под синагогу.
  6. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    Вчера, 20:32
    Вскоре после подписания соглашения в иранском руководстве наметился открытый раскол. В тот момент, когда телеведущий разъяснял условия сделки, спикера иранского парламента и главного переговорщика Мохаммада Галибафа внезапно прервали.

    Представители радикальных левых сил открыто осуждают соглашение, называя его предательством. Сообщается, что даже верховный лидер Моджтаба Хаменеи относится к нему скептически. Масштаб и открытость протеста со стороны радикальных левых примечательны, но вполне объяснимы.

    Цена, которую Иран заплатил за то, чтобы вынудить США пойти на уступки, закрепленные в соглашении, была чрезвычайно высокой. Погибли более 3600 иранцев и свыше 4000 ливанцев. Материальный ущерб оценивается в 270 миллиардов долларов.

    Это катастрофические потери. И все же, несмотря на столь высокую цену, Ирану удалось поставить величайшую сверхдержаву мира на колени. Ближе к концу войны сам Трамп признавал, что запасы нефти иссякнут в течение месяца. По некоторым данным, стратегические запасы США находятся на самом низком уровне с 1983 года.

    Логика иранских радикалов такова: мы знаем, кто такие американцы. Они не ведут переговоры добросовестно. Они рассматривают переговоры как временный маневр перед тем, как прибегнуть к запугиванию. Они всегда верят, что им суждено победить, если они применят достаточную силу. Им просто нельзя доверять.

    Хотя неоконсерваторы и Израиль пока были вынуждены пойти на компромисс, они будут кипеть от ярости. Как только они восполнят запасы нефти и, возможно, пополнят арсеналы боеприпасов, они вернутся, чтобы продолжить борьбу.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Вчера, 20:33
    Неужели Трамп так и покинет этот свет не получив Нобелевской премии. . . Неужели нет возможности вручить Нобелевскую премию посмертно. . . what
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 21:15
      Цитата: андрей мартов
      Неужели нет возможности вручить Нобелевскую премию посмертно. .

      А после смерти, Трампа, через час забудут, а может через два часа.
  8. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Вчера, 20:35
    Израиль опять подкидывает ложную информацию трампу для разжигания войны. Один раз уже его подставили с началом и втягиванием в войну с ираном так, что тот не знал как вылезти.
  9. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Вчера, 20:40
    Нитаньяха понял и пошёл писать план...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 21:16
      Цитата: Сергей Киракосян
      Нитаньяха понял и пошёл писать план...

      За него уже давно написали евреи из Госдепа.
  10. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Вчера, 20:43
    Произраильское лобби США грохнет его и последует очередной удар по Ирану, и только. При любом итоге, персы показали янки, свою непоколебимость и упоротость, это дорогого стоит!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -3
      Вчера, 21:17
      Цитата: Silbi
      Произраильское лобби США грохнет его и последует очередной удар по Ирану

      Это анекдот, аль ваши выдумки ?
  11. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Вчера, 20:45
    А если его ликвидируют сионисты - все равно Иран виновным назначат?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 21:17
      Цитата: Metallurg_2
      А если его ликвидируют сионисты - все равно Иран виновным назначат?

      Про Россию забыли указать.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 22:37
      Цитата: Metallurg_2
      А если его ликвидируют сионисты - все равно Иран виновным назначат?

      Нет, блин, П и Б! П и Б сидели на трубе. wink П упало, Б пропало, что осталось на трубе? wink
  12. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 21:09
    Трамп приказал нанести «беспрецедентный удар» по Ирану в случае своей ликвидации

    Свои же и пристрелят, а вину на Иран. Как всегда: награждение не причастных, наказание не виновных. fellow yes
  13. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Вчера, 21:32
    Если кто и ликвидирует рыжего нарцисса/павиана … то это только свои охотники за ушами … ибо достал всех на американщине здорово
  14. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 21:50
    Даже среди некоторых иранских революционеров прослеживается глобалистское и левое мышление. Это меня немного беспокоит.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 22:32
      Так то у "революционеров", а у властей Ирана уже более полувека стоят патриотичные кадры, радеющие за страну и её безопасность.
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 22:12
    К Трампу не только у персов накопились вопросы. Многие страны, кто-то явно, кто-то в душе, ожидают момент когда преисподняя поглотит США. Вот если бы ещё и сплотились ради этой цели...
    В пример нам всем КНДР - у этих руководителей слова точно не расходятся с делом.
  16. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 22:18
    Рыжий ушлепок считает, что вокруг такие же ушлепки как и он сам.
  17. gmss Звание
    gmss
    0
    Вчера, 22:38
    Цитата: мерцание
    а если у израильтянцев при таких словах возникнут стойкие воспоминания об эрцгерцоге Фердинанде?
    Эти же мысли возникли. Биби аплодирует стоя словам Трампа.

    гавриэль принципович (גברילה עקרון) ?
    hi
  18. Radio Звание
    Radio
    0
    Вчера, 22:39
    подписал себе смертный приговор. Не Беня ли ему такую идейку подкинул?...
  19. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Вчера, 22:55
    Трамп сказочник. Ради него, никто не почешется, только вздохнут с облегчением, если такое произойдёт.