Трамп приказал нанести «беспрецедентный удар» по Ирану в случае своей ликвидации
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Дональд Трамп распорядился нанести по Ирану «беспрецедентный удар» в случае своей ликвидации иранскими спецслужбами. Об этом он заявил в интервью New York Post.
Американский лидер, отвечая на вопросы представителя New York Post, опроверг информацию о том, что израильская разведка предупредила США о новом плане по его ликвидации. По его словам, никто никого не предупреждал, но Трамп и так «знает», что является «целью номер один» для Ирана уже много лет. Поэтому он заранее отдал приказ Пентагону ударить по Ирану так, как «никогда еще не было» в случае, если иранцы до него все-таки доберутся.
Я уже давно у них в списке. Если со мной что-то случится, я оставил указания буквально разбомбить их так, как они никогда раньше не видели.
Ранее Израиль заявил, что передал США информацию о новом плане Ирана по ликвидации Дональда Трампа. Как утверждается, Тегеран не простил Трампу убийство в 2020 году генерала Касема Сулеймани, к которому прибавилось убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на похоронах которого шииты Ирана и Ирака требовали смерти президента США.
До этого сообщалось, что разведка США в курсе иранских планов, поэтому предпринимает все необходимые меры для безопасности президента США.
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