Трамп приказал нанести «беспрецедентный удар» по Ирану в случае своей ликвидации

Я уже давно у них в списке. Если со мной что-то случится, я оставил указания буквально разбомбить их так, как они никогда раньше не видели.

Дональд Трамп распорядился нанести по Ирану «беспрецедентный удар» в случае своей ликвидации иранскими спецслужбами. Об этом он заявил в интервью New York Post.Американский лидер, отвечая на вопросы представителя New York Post, опроверг информацию о том, что израильская разведка предупредила США о новом плане по его ликвидации. По его словам, никто никого не предупреждал, но Трамп и так «знает», что является «целью номер один» для Ирана уже много лет. Поэтому он заранее отдал приказ Пентагону ударить по Ирану так, как «никогда еще не было» в случае, если иранцы до него все-таки доберутся.Ранее Израиль заявил, что передал США информацию о новом плане Ирана по ликвидации Дональда Трампа. Как утверждается, Тегеран не простил Трампу убийство в 2020 году генерала Касема Сулеймани, к которому прибавилось убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на похоронах которого шииты Ирана и Ирака требовали смерти президента США.До этого сообщалось, что разведка США в курсе иранских планов, поэтому предпринимает все необходимые меры для безопасности президента США.