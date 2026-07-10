В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

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В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

Польская компания Hornet — Polskie Drony на своем заводе в Сохачеве запустила первую производственную линию по серийному производству дронов Szerszen («Шершень»), способных наносить удары на значительные расстояния. Дрон является очередным аналогом иранского БПЛА-камикадзе Shahed-131, который является меньшей версией Shahed-136, на основе которого была создана «Герань-2».

По словам заместителя главы Минобороны Польши Цезаря Томчика, за разработку проекта отвечает Военно-воздушный технологический институт, который совместно с Grupa Boryszew создал компанию Hornet — Polskie Drony. Эта кооперация не только гарантирует сохранение за Польшей прав на технологию, но и позволяет осуществлять независимую разработку, модернизацию и производство беспилотников этого типа. Томчик также рассказал, что в текущем году Польша планирует потратить на беспилотники и средства противодействия им 6,9 миллиарда долларов.

На начальных этапах серийного производства БПЛА Szerszen предполагается выпускать в двух основных вариантах: Hornet PL-AT-1 для использования в качестве учебной воздушной мишени и его ударная версия Hornet PL-OWA-2, способная нести осколочно-фугасную или фугасную боевую часть массой до 15−20 килограммов. Длина польской версии Shahed составляет 2,6 метра, размах крыльев — 2,2 метра, общая масса — около 85 килограммов. Двигатель Szerszen позволяет развивать скорость более 200 км/ч. Максимальная дальность полета варьируется от 400 до 1200 километров.


10 комментариев
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  1. Розмари Звание
    Розмари
    +1
    Вчера, 21:17
    С залетевших в Польшу дронов скопировали?
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Вчера, 23:59
      А, скоро узнаем...,по обломкам после пожаров на наших НПЗ , СНТ...и т.д. winked
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Вчера, 21:20
    Интересно как будет атаки этих Шершней по Москве будет комментировать Песков?
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Вчера, 21:21
    Устаревшая хрень, но полякам сойдет, распил бюджета это святое для есовцев.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Вчера, 21:28
    Удачная модель от персов не скопирована только ленивыми … и главное схема проверенная военными действиями
  5. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +2
    Вчера, 22:20
    В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

    Скоро у х*охлов появятся...
  6. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 22:39
    Прекрасно! Что теперь будет делать любитель Минсков,Стамбулов,Алясок? Доигрался в добрячка? Это поэтому у нас пятый год сво ,что время нужно было дать "уважаемым партнерам" чтобы они основательно подготовились? И главное сидим,ждём чего то🤷‍♀️. В Румынии преспокойно военную базу Нато строят огромную, в Прибалтике логистику улучшили до блеска,скандинавов в нато приняти и финам уже ядерное оружие хотят поставить,поляки шахеды выпускать собрались и немцы вон,снова по новой, вооружаются. Стрелков по прежнему сидит,Пригожина взорвали,Суровикина вроде в Африку сослали,а по России громят все подряд НПЗ и тд. Со всех утюгов нам вещают об победных действий на Украине нашими войсками,а тем временем в России что происходит? Цены бешено выросли и растут,народ нищает и каждый день дроны летают,взрывают. Но об этом молчок? Понятия не имею на что надеиться добрячок. На ЯО которое нам деды оставили?
  7. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +1
    Вчера, 22:39
    Скоро к нам полетит. Доигрались в "мынетакие"! hi
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Вчера, 22:54
    Сколько возбуждённых чубатийцев в комментариях, может по Украине и прилетят когда нибудь, никто не застрахован от поворотов истории. laughing
  9. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Вчера, 23:31
    Польская компания Hornet — Polskie Drony на своем заводе в Сохачеве запустила первую производственную линию по серийному производству дронов Szerszen («Шершень»), способных наносить удары на значительные расстояния. Дрон является очередным аналогом иранского БПЛА-камикадзе Shahed-131, который является меньшей версией Shahed-136, на основе которого была создана «Герань-2».


    Неспортивно заниматься плагиатом без приобретения технологии, или оплаты рояльти. Поляки вроде как в ЕС вступили, а базовые принципы ведения торговых отношений нарушают, воруя технологии. У американцев и европейцев они воровать бояться, а у Ирана можно получается. Двойные стандарты.