Американский сенатор: Белый дом согласовал «адские» санкции против России

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Американский сенатор: Белый дом согласовал «адские» санкции против России

Прибывший в Киев американский сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил, что Белый дом поддержал согласованную ранее редакцию законопроекта о новых «адских» санкциях против России. По словам сенатора-экстремиста, достигнута договоренность, позволяющая рассчитывать на принятие документа в качестве закона.

Как отметил Грэм* в ходе встречи с украинским диктатором Зеленским, этот законопроект предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить дополнительные 500% пошлины и ограничения в отношении стран, вопреки западным санкциям продолжающих импортировать российские нефть и газ. Кроме того, согласно согласованному Белым домом документу предусматривается возможность применения ограничительных мер против иностранных государств и компаний, которые, по мнению Вашингтона, способствуют обходу уже действующих антироссийских санкций. Грэм считает, что пакет санкций должен предоставить Трампу «дополнительные инструменты для содействия прекращению конфликта на Украине».

Грэм* выразил уверенность, что путем беспрецедентного давления можно вынудить Россию согласиться на предложенные Киевом условия и заключить перемирие. Упомянутый сенатором-экстремистом законопроект был подготовлен более полутора лет назад, однако все это время лежал без движения, хотя Грэм* еще летом прошлого года утверждал, что Трамп полностью поддерживает эту инициативу.
34 комментария
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  1. drags33 Звание
    drags33
    0
    Вчера, 22:07
    Интересно, что пролепечет в ответ наше руководство? Опять у амеров "ошибочная точка зрения"?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +3
      Вчера, 22:24
      Придется дмитриеву забыть о лопатах для туннеля. (с маленькой буквы не случайно). А про украинцев и грабли сколько смеялись, а тут, эх позорище. am
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Вчера, 22:36
        Самое тошнотворное для англосаксов, вааще на это никак не реагировать.
      2. самый главный Звание
        самый главный
        -1
        Вчера, 22:48
        А дмитриев всё равно будет рыть туннель!!!
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          -3
          Вчера, 22:53
          Ну флаг в руки, барабан на шею. Только на свои, не всё же с амерами за гос счет икру жрать.
        2. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          0
          Вчера, 23:16
          Пусть роет, чем раньше начнёт тем возможно меньше дадут.
      3. Totor5 Звание
        Totor5
        -1
        Вчера, 23:52
        Дмитриев это Киевский еврей, проживший пол жизни в Америке и работающий на Рокфеллеров. Он русский не больше чем любой сионистской олигарх РФ с тремя паспортами.
    2. alex007i Звание
      alex007i
      -1
      Вчера, 22:36
      Скажут - за нос водили опять.
      И на нас оторвутся опять,запретят чего-нибудь,ужесточат.
      Да в связи с топливным кризисом то,щас как подорожает как всё.
      Дальше и думать не хочется.
    3. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      -1
      Вчера, 23:05
      По ходу нашему руководству,хоть ссы в глаза,а они скажут,Анкориджская роса
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 22:09
    Опять британцы нехорошие Трампа заставляют нехорошие вещи делать, что ж ты будешь делать-то?!
    1. bayard Звание
      bayard
      +6
      Вчера, 22:36
      Ответные меры - наши санкции , могут быть простыми и очень болезненными - поставка Ирану СЗ и ГЗ ракет "Оникс" и "Циркон" . А так же бравым хуситам - для контроля судоходства в северной части Индийского океана . И эмбарго на поставку в США русского урана и титана .
      Возобновить испытания ядерных боеприпасов - перед применением оружие надо как следует проверить , откалибровать , убедиться в исправности .
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 22:42
        Да когда у нас в последний раз ответные меры принимались-то?
        1. poquello Звание
          poquello
          -4
          Вчера, 22:52
          Цитата: alexoff
          Да когда у нас в последний раз ответные меры принимались-то?

          ах! ну да! вам не доложили то!
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 23:32
            А вам доложили? Наверно сейчас расскажете? wink
        2. bayard Звание
          bayard
          0
          Вчера, 23:57
          Да каждый день принимаются , или не видите ?
          Ну и дух Анкориджа сдох . помянём и сплюнем .
          На западе в течение пары месяцев обвал мировой финансовой системы , их уже трясёт как в лихорадке при температуре пациента под 40 . Чтоб снять с себя ответственность за неизбежное им нужен повод - большая война и\или новая "эпидемия" . Готовы оба варианта . А о том что экстроординарные события начнутся в начале осени уже поведал новый глава ФРС - Уорш (Варшавский) . Или чего вы думаете они все так с ума посходили и мечутся ? У них два путя - или принудить РФ к похабному "миру"\капитуляции (что крайне маловероятно и они это знают) и тогда запускается сценарий "Эпидемия" , или провоцировать ядерную войну в европе (чем они усердно сейчас заняты) .
          Этим миром правят финансисты и они ОЧЕНЬ серьёзно накосячили . В т.ч. из за вырождения , лени и жадности .
      2. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Вчера, 22:50
        Насчёт поставок не всё так просто, это обучение, сама доставка, а как показывает практика у них разведка тож работает, и просто смотреть не будут. А вот с ядеркой поиграться, тут да возможны разные варианты. И зее не зря сегодня статья была, понимает наркоша. Да и зачем иначе она нужна.
      3. poquello Звание
        poquello
        -1
        Вчера, 22:51
        Цитата: bayard
        Возобновить испытания ядерных боеприпасов - перед применением оружие надо как следует проверить , откалибровать , убедиться в исправности .

        это лишнее, у американцев нужда своё прокисшее ЯО проверить, потом можно проверить и своё ОМП )
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Вчера, 22:18
    Похоже что этот престарелый гомосек мотается к нарколыге за баблишком откатиков, и попутно ездит тому по ушам обещая всё подряд, чтобы откатики шли непрерывным потоком к нему в карман. А как там дальше будет с этими обещаниями, никто не знает. Трампушка тот еще джентльмен и хозяин своему слову laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 23:02
      Цитата: Уарабей
      Похоже что этот престарелый гомосек мотается к нарколыге за баблишком откатиков

      Вполне возможно прекратить эти покатушки в Киев всяких мерзавцев выносом ключевых объектов Укрэнерго, чтобы остановить движение по ж/дорогам, и средства для этого имеются. Плюс к этому, пара результативных прилётов по структуре киевского вокзала точно отобьёт желание наносить визиты западным гостям. Излишняя гуманность не должна перевешивать целесообразность эффективности действий по разрушению логистики противника.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Вчера, 22:19
    А сколько радости и надежд было на "дух Анкориджа", а оно вон как все оборачивается...
    Хотя, по другому и быть не могло.
    1. alex007i Звание
      alex007i
      0
      Вчера, 22:53
      По другому то и не было - одни шашки в порту дарили припав на колено,
      теперь вот картины модно дарить стало.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 22:31
    Да ладно... включаем нашу... вертушки и верим все их адские и прочие санкции... wink
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Вчера, 22:36
      Если санкции адские, то матрас - чёрт из Ада.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Вчера, 22:50
        Так чертей погонять нам не впервой!
        Наши предки именно так и делали... нам бы встрепенутся, вспомнить, перенять опыт предков и вперёд!
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Вчера, 22:40
      ну включат, ну объём доллара в мировой торговле ещё упадёт
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 22:51
        Полосатики умеют перекладывать свои проблемы на всех остальных... но все коту масленица, придётся отвечать за будни, в конце концов!
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Вчера, 22:58
          Цитата: rocket757
          Полосатики умеют перекладывать свои проблемы на всех остальных

          не то слово, истинные аферисты
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Вчера, 22:36
    Нашим давно надо бы снести все парадные подъезды в кукуеве, чтоб не ездили туда всякие ссынаторы с "добрыми вестями".
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Вчера, 22:49
    Кто и с кем согласовал? Неугомонный балабол. Что не 1000% сразу. laughing
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 23:01
      Кто и с кем согласовал? Неугомонный балабол.

      Конунг Дональд Ветрослов (С)
  8. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Вчера, 22:53
    «Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад!»

    А.С. Пушкин
  9. doc_i Звание
    doc_i
    0
    Вчера, 23:03
    Цитата: самый главный
    А дмитриев всё равно будет рыть туннель!!!

    Добровольно не будет. Нужно принуждать. Я бы сказал, необходимо принуждать как можно скорее.
  10. gmss Звание
    gmss
    +1
    Вчера, 23:14
    престарелый бездетный педераст опять взялся за свое wassat
  11. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Вчера, 23:33
    А как сладко пел Трамп...
    Врал, врет, и будет врать...