Армия России взяла силикатный завод в Купянске-Узловом
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Российские войска взяли под контроль силикатный завод в Купянске-Узловом. Это предприятие противник использовал в качестве значительного узла обороны к югу от Купянска.
За минувшие сутки на этом направлении армия России взяла под контроль порядка 11 квадратных километров территории, включая участки в городской черте самого Купянска.
Одновременно продолжается наступление в районе Захаровки юго-восточнее Волчанска. Подразделения ВС РФ продвигаются в направлении важного логистического узла ВСУ — населённого пункта Приколотное.
Успешные действия на данном участке фронта позволяют российским силам улучшать тактическое положение и создавать условия для дальнейшего давления на оборонительные рубежи противника в Харьковской области в целом. По данным источников в зоне СВО, наступление осуществляется с активным применением авиации, сбрасывающей ФАБы с УМПК, реактивной артиллерии, БПЛА и, естественно, штурмовых групп. Противник несёт потери в живой силе и технике, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений. При этом крупного прорыва фронта ВСУ не допускают, стараясь отходить на новые рубежи обороны.
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