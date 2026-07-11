Армия России взяла силикатный завод в Купянске-Узловом

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Армия России взяла силикатный завод в Купянске-Узловом

Российские войска взяли под контроль силикатный завод в Купянске-Узловом. Это предприятие противник использовал в качестве значительного узла обороны к югу от Купянска.

За минувшие сутки на этом направлении армия России взяла под контроль порядка 11 квадратных километров территории, включая участки в городской черте самого Купянска.



Одновременно продолжается наступление в районе Захаровки юго-восточнее Волчанска. Подразделения ВС РФ продвигаются в направлении важного логистического узла ВСУ — населённого пункта Приколотное.

Успешные действия на данном участке фронта позволяют российским силам улучшать тактическое положение и создавать условия для дальнейшего давления на оборонительные рубежи противника в Харьковской области в целом. По данным источников в зоне СВО, наступление осуществляется с активным применением авиации, сбрасывающей ФАБы с УМПК, реактивной артиллерии, БПЛА и, естественно, штурмовых групп. Противник несёт потери в живой силе и технике, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений. При этом крупного прорыва фронта ВСУ не допускают, стараясь отходить на новые рубежи обороны.
5 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 00:18
    Не только завод, но и жилую застройку вокруг, т.н. Посёлок силикатчиков.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 00:31
    Шаг за шагом Купянск наши ребята возьмут, как бы ни упирался Сырский и К*. Трудно даётся операция по его освобождению, но итог предсказуем - очередная фортеция, несмотря на все усилия по её удержанию, неминуемо падёт, и закончатся, наконец, все медийные страсти, связанные с организацией боевых действий на этом направлении.
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 00:38
      Цитата: Монтесума
      Шаг за шагом Купянск наши ребята возьмут

      а там ещё чего-то рядом взяли, здесь не написали почему то
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 01:32
      Видимо, Купянск сегодня не главное. Грохнули уже давно бы. Дойдёт очередь
  3. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 00:33
    По идее у врага теперь там будут и проблемы с логистикой.