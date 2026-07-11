Противник ударил дронами по Ростовской области и судам в Азовском море
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В ночь на 11 июля вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотниками на Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе ударам БПЛА подверглись четыре судна различного назначения, включая танкер, перевозивший метанол.
По словам главы региона, в результате атаки погиб матрос технического судна. Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего. Пострадавших среди остальных членов экипажей нет. Все атакованные суда получили лишь незначительные повреждения. Угрозы разлива метанола и возникновения течи нет.
В ходе отражения воздушной атаки силами противовоздушной обороны уничтожено более полутора десятков беспилотных летательных аппаратов. Ударам дронов подверглись также город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
Атаки на российские регионы в ночь на 11 июля не ограничились Ростовской областью. Ракетная опасность была объявлена в Московской области, а также в Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях. В Московской области жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.
Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении шести, а затем еще четырех БПЛА на подлете к городу.
Ракетная опасность была объявлена и на территории Крыма. Кроме того, украинские беспилотники атаковали Новороссийск, где была включена сирена воздушной тревоги. Жителей города призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.
Таким образом, минувшей ночью под ударами ВСУ оказались сразу несколько регионов России - от южных границ до центральных областей. Наибольшие последствия зафиксированы в Ростовской области.
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