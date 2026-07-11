Трамп заявил о приказе нацелить тысячи ракет на Иран на случай покушения на него
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Президент США Дональд Трамп вновь принялся угрожать Ирану. Он заявил, что приказал военным привести в полную боевую готовность тысячи ракет, нацелив их на Иран. По его словам, удар будет нанесён в случае любой попытки покушения на его жизнь со стороны иранского правительства.
Трамп:
Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран. И за ними немедленно последуют ещё тысячи, если иранское правительство решит осуществить свою угрозу убить или попытаться убить действующего президента Соединённых Штатов Америки — в данном случае, МЕНЯ.
Хозяин Белого дома добавил, что соответствующие приказы уже отданы, а американские военные готовы «полностью уничтожить и стереть с лица земли все районы Ирана» в течение года с возможным продлением срока.
Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Тегераном, включая недавние инциденты и сообщения о возможных угрозах в адрес американского президента.
Напомним, что угрозы в адрес Трампа посыпали в связи с продолжительной церемонией похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в ходе американо-иранских бомбардировок. Так, на траурной церемонии демонстранты и участники несли баннеры с надписью «Мы убьём Трампа». А глава Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы написал:
Иран не боится пустых угроз. Даже те, кто больше тебя, не смогли уничтожить Иран. Будь осторожен, чтобы тебя самого не устранили.
При этом Лариджани вполне прозрачно намекнул на то, что устранить Трампа могут в самой Америке, его личные противники.
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