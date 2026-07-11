Трамп заявил о приказе нацелить тысячи ракет на Иран на случай покушения на него

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Трамп заявил о приказе нацелить тысячи ракет на Иран на случай покушения на него

Президент США Дональд Трамп вновь принялся угрожать Ирану. Он заявил, что приказал военным привести в полную боевую готовность тысячи ракет, нацелив их на Иран. По его словам, удар будет нанесён в случае любой попытки покушения на его жизнь со стороны иранского правительства.

Трамп:



Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран. И за ними немедленно последуют ещё тысячи, если иранское правительство решит осуществить свою угрозу убить или попытаться убить действующего президента Соединённых Штатов Америки — в данном случае, МЕНЯ.

Хозяин Белого дома добавил, что соответствующие приказы уже отданы, а американские военные готовы «полностью уничтожить и стереть с лица земли все районы Ирана» в течение года с возможным продлением срока.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Тегераном, включая недавние инциденты и сообщения о возможных угрозах в адрес американского президента.

Напомним, что угрозы в адрес Трампа посыпали в связи с продолжительной церемонией похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в ходе американо-иранских бомбардировок. Так, на траурной церемонии демонстранты и участники несли баннеры с надписью «Мы убьём Трампа». А глава Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы написал:

Иран не боится пустых угроз. Даже те, кто больше тебя, не смогли уничтожить Иран. Будь осторожен, чтобы тебя самого не устранили.

При этом Лариджани вполне прозрачно намекнул на то, что устранить Трампа могут в самой Америке, его личные противники.
15 комментариев
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  1. Трус Звание
    Трус
    +5
    11 июля 2026 07:07
    Израиль такой, ну пацан, ты сам напросился.
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      11 июля 2026 07:38
      Когда хотят кого либо устранить- не болтают и не угрожают. Просто- устраняют. Например- так поступает Израиль. И, крыть то нечем.
      1. Трус Звание
        Трус
        +2
        11 июля 2026 07:41
        Так и Израиль и не объявлял. Просто - устранит, а все подумают на Иран.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    11 июля 2026 07:09
    Если его грохнут, то демократы, да и половина населения США будут пускать фейерверки, а не ракеты по Ирану
  3. Earl Звание
    Earl
    +6
    11 июля 2026 07:18
    Зря Педофил заявил, что в случае его устранения, по Ирану будет нанесен удар: сионисты не упустят такой шанс!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    11 июля 2026 07:31
    Цитата: кокосов тима
    Если его грохнут, то демократы, да и половина населения США будут пускать фейерверки, а не ракеты по Ирану
    Демократы-то уж точно! И гейропецы тоже
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    11 июля 2026 07:32
    Трамп заявил о приказе нацелить тысячи ракет на Иран на случай покушения на него

    «Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже не дёшевы»©
    А когда он перестанет быть президентом США, кого и куда он нацелит? А семью Трампа точно похоронят...Там тоже могут остудить месть...
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    11 июля 2026 07:33
    Тренируется.
    Кампания с РФ ещё не завершена.
  7. Комментарий был удален.
  8. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    +1
    11 июля 2026 08:34
    Чудак!
    Подскажите парню простую истину.
    В случае его смерти, моментально будет приведен к присяги другой президент.
    Все последующие команды будут отданы им.
    А, господина Трампа похоронят на территории своего гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

    Вот и всё, чего смешить народ.
    Ввалил Иран им всем!
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    11 июля 2026 09:04
    Президент США Дональд Трамп вновь принялся угрожать Ирану. Он заявил, что приказал военным привести в полную боевую готовность тысячи ракет, нацелив их на Иран. По его словам, удар будет нанесён в случае любой попытки покушения на его жизнь со стороны иранского правительства.

    fool
    Трампу самому нужно оглядываться от еврейцев!
    И вот почему - именно еврейцы, а точнее агентами Моссада Израиля, убрали президента Дж.Кенеди руками неуравновешанного американца Освальда.
    А что касается Иран, что он живёт практически по принцу так:
    Мы живём и вам даём жить, только не лезьте в наших делах.
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    11 июля 2026 10:08
    сионисты его же и грохнут. Лишь бы пылал ближний восток. Всех их лидеров зиона надо устранить и я знаю как.
  11. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    11 июля 2026 17:10
    Кста, а за ухо кто ответил? На кого нацелили?
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    11 июля 2026 18:18
    Трампа нанёс большой урон Ирану и убил много человеков, но месть Ирана в виде его убийства будет выгодна токмо Израилю, ЕС и сшасовским Ослам но не Ирану.
  13. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    11 июля 2026 22:09
    А тысячи это сколько? Десять, тридцать, сто, двести? Их там столько есть в наличии?
  14. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Вчера, 13:11
    Ну отдал. А кто его исполнит, ради трампика?