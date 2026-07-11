Трамп заявил о приказе нацелить тысячи ракет на Иран на случай покушения на него

Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран. И за ними немедленно последуют ещё тысячи, если иранское правительство решит осуществить свою угрозу убить или попытаться убить действующего президента Соединённых Штатов Америки — в данном случае, МЕНЯ.

Иран не боится пустых угроз. Даже те, кто больше тебя, не смогли уничтожить Иран. Будь осторожен, чтобы тебя самого не устранили.