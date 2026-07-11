Величайший коммунист имени самого себя

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Величайший коммунист имени самого себя


«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — говаривали классики. Спасение собственной репутации от избытка скромности — дело рук исключительно тех, у кого этой скромности отродясь не водилось.



Есть на свете люди, которых нельзя удержать ни в рамках приличия, ни в рамках жанра, ни в позолоченной рамке — хотя в последнюю они охотно помещаются сами, с автографом на окладе.

Вот выходит к народу такой человек и делится сокровенным:

— Я бы был величайшим коммунистом в истории. Я был бы на одном уровне с Лениным. Я был бы так же хорош, как любой другой.

Ленин в мавзолее, надо полагать, впервые за сто лет заворочался. С кем его только не сравнивали — с царями, с пророками, с тайфунами. Но чтобы с человеком, который строит коммунизм по методичке манхэттенского риелтора, — это, товарищи, действительно новый этап мирового революционного процесса.

Кооператив «Реванш» имени одного пайщика


Представим картину маслом. Кремль, красные флаги, а посреди всего этого — наш герой, одной рукой проверяющий котировки, другой начертывающий на скрижалях новый устав:

— Товарищи! Коммунизм — это когда у каждого есть шанс стать миллиардером. Стать, правда, должен один. Остальные равны — но чуть-чуть ниже по рейтингу.

Это, если угодно, свежайший политический жанр — олигархический коммунизм имени самого себя. У Маркса было про отчуждение труда. Тут — про отчуждение реальности. Но кто нынче читает первоисточники, когда есть столь вдохновенный комментатор собственной гениальности?


Восемь войн и одна галочка


Скромность, впрочем, только разминалась. Дальше — по нарастающей:

— Нобелевскую премию мира я заслуживаю больше, чем все, кто её вообще получал. Никто не заканчивал войны, а я закончил уже восемь!

В нобелевском комитете, говорят, нервно зашуршали бумажками. Люди силились вспомнить: может, войны и вправду были упразднены одним росчерком — вроде записки «С сегодняшнего дня все войны считаются незаконными» с бодрой галочкой «Отправить всем»?

Войны об этом, судя по всему, не уведомили, и они продолжились как ни в чём не бывало. Но в отчёте о личных достижениях это уже мелочь. Главное — цифра красивая и круглая. Вчера построил стену, сегодня отменил войну как жанр, завтра сделает коммунизм — по возможности до обеда.

Ленин обещал народу, что каждая кухарка сможет управлять государством. Наш герой шагнул дальше: каждый шоумен сможет управлять вселенной. Начнём, разумеется, со вселенной, а закончим Нобелевкой — так солиднее.


В начале было Слово


Всё это, разумеется, требует достойного обрамления — той самой позолоченной рамки, из которой и выглядывает герой. Собственно, иконостас уже собран, оклады начищены, гвозди забиты. Осталось дождаться реликвий:
  • Нобелевскую премию мира — с золотым значком «Make Nobel Great Again»;
  • Орден Ленина — за выдающийся вклад в коммунизм капиталистического труда;
  • Пулитцер за твиты, Оскар за митинги и Грэмми за особо громкое произнесение слова «Я»;
  • и, венцом всему, икону скромности — в той самой рамке, с автографом на окладе.

А там недалеко и до правки святцев: «В начале было Слово. И Слово это было — фамилия».

Плач скромных гениев


В дальнем уголке истории тихо плачут все скромные гении человечества. Они-то, наивные, полагали, будто сперва надо хоть что-нибудь сделать, а уж потом вставлять себя в рамку рядом с Лениным, Нобелевским комитетом и миром во всём мире. Бедняги так и не поняли главного: величие измеряется не делами, а громкостью, с которой ты объявляешь о нём из позолоченной рамки.
31 комментарий
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  1. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    11 июля 2026 07:51
    Это вы нас сейчас в собак превращаете? Тех что на караван лают. Мы будем тявкать, а американцы не обращая на нас внимания выберут СВОЕГО следующего президента. Ничуть не хуже и не лучше предыдущего.
    Караван будет идти ..
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      11 июля 2026 08:23
      Цитата: Светлан
      выберут СВОЕГО следующего президента. Ничуть не хуже и не лучше предыдущего.

      Верно, у них в штатах имеется инкубатор по выращиванию президентов, они вылупляются из инкубатора все одинаковые, только цвет волос разный.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 21:13
        Цитата: carpenter
        у них в штатах имеется инкубатор по выращиванию президентов, они вылупляются из инкубатора все одинаковые, только цвет волос разный

        Чтобы не было путаницы, можно сразу всех президентов выпускать из инкубатора как цыплят-бройлеров - седыми.
        А чтобы не менять портреты и памятники - генетикам потрудиться, чтобы далее у всех выпускников того инкубатора была внешность Трампа.
        В общем, американской науке есть над чем подумать...
  2. Розмари Звание
    Розмари
    +7
    11 июля 2026 07:52
    Ленин в мавзолее, надо полагать, впервые за сто лет заворочался.

    Впервые? Да Ленин как узнал, что он немецкий шпион, который создал Украину, где снесли ему памятники, из-за чего Россия была вынуждена начать СВО, в Мавзолее юлой вертится
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      11 июля 2026 09:27
      Да Ленин как узнал, что он немецкий шпион, который создал Украину
      Гнусный пасквиль на Ильича. Что не удивляет. Его имя обливают грязью людишки уже давно. Но все его решения и книги проверены временем и на века Брест, нэп, ГОЭЛРО, индустриализация. И не он виноват, что "партийные" вырожденцы-коррупционеры допустили приход буржуазных националистов к власти, а потом развалили страну. Он был как раз непримиримым врагом национализма в любых его проявлениях.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        11 июля 2026 15:17
        Цитата: Victor19
        индустриализация

        Ммм, там немного другой страной руководил, не? И промышленность зашевелилась тоже немного позже
  3. Earl Звание
    Earl
    +2
    11 июля 2026 07:54
    А ведь Педофил является не только незаслуженным миротворцем и антинародным коммунистом, но и лучшим другом гренландских пингвинов!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      11 июля 2026 08:37
      Орден Ленина — за выдающийся вклад в коммунизм капиталистического труда;
      Очень престижная для Трампа награда ! bully
  4. andrewkor Звание
    andrewkor
    +12
    11 июля 2026 07:58
    Владимир Ильич Ленин (Ульянов,Бланк) никогда не обещал ,что кухарка Может управлять государством.
    А вот понимать , научиться как управлять государством должен сознательный рабочий и солдат.Статья"Удержат ли большевики власть?"
    Про "кухарку" это Троцкий запустил "утку" про Ленина.
    1. WIKI Звание
      WIKI
      0
      11 июля 2026 11:12
      Цитата: andrewkor
      Про "кухарку" это Троцкий запустил "утку" про Ленина.

      Владимира Маяковского (поэма «Владимир Ильич Ленин», 1924 год):

      «Дорога рабочему,
      простор без конца,
      учись
      работать,
      управлять у станка.
      Мы и кухарку
      каждую
      выучим
      управлять государством!»
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        11 июля 2026 16:47
        Цитата: WIKI
        Владимира Маяковского (поэма «Владимир Ильич Ленин», 1924 год):
        Троцкий написал то же самое, но не так поэтично, через 9 лет
        Выражение «Любая кухарка может управлять государством» появилось благодаря статье Троцкого «Сигнал тревоги», опубликованной в 1933 году.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +5
    11 июля 2026 08:08
    Еще недавно некоторые утверждали, что с коммунизмом покончено раз и навсегда; однако сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда капитализм окончательно обанкротился. Большинство людей пока этого не осознает, но это лишь вопрос времени. Поскольку коммунизм является антитезой капитализму, его воплощение в жизнь станет не просто очередной реформой системы, уходящей корнями в рабство, а полным преобразованием — революцией.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      11 июля 2026 15:20
      Цитата: 1944-1989
      однако сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда капитализм окончательно обанкротился.

      И так говорят последним 60 лет минимум.При этом капитализм ухитрился пережить СССР....
      1. Комментарий был удален.
      2. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        11 июля 2026 16:06
        Всё зависит от точки зрения; более точным представляется взгляд, согласно которому социалистическим странам удавалось десятилетиями выживать в условиях осады со стороны капиталистических держав.
        Невозможно предсказать, что готовит будущее, но история показывает: любая система, в основе которой лежит рабство, рано или поздно порождает неразрешимые проблемы; и если в послевоенные годы такую ​​систему еще можно было представить в глазах простых людей в позитивном свете, то сегодня это уже невозможно.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          11 июля 2026 17:59
          Цитата: 1944-1989
          Всё зависит от точки зрения; более точным представляется взгляд, согласно которому социалистическим странам удавалось десятилетиями выживать в условиях осады со стороны капиталистических держав.

          Выживали какое то время и? В течении 50 лет погибли все европейские государства соцлагеря, за 70 погиб СССР
          К настоящему моменту в живых Куба и КНДР
          За это же время не погибло ни одно из капиталистических государств
          1. 1944-1989 Звание
            1944-1989
            0
            11 июля 2026 19:10
            И что это доказывает — что капиталистическое государство не может рухнуть? Или что капитализм вечен?
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 05:57
              Цитата: 1944-1989
              И что это доказывает — что капиталистическое государство не может рухнуть? Или что капитализм вечен?

              Это констатация исторического факта, не более. Может ли рухнуть когда то - я не пророк....
  6. Светлан Звание
    Светлан
    +6
    11 июля 2026 08:12
    Ленин не обещал, как вы пишете, что любая кухарка может управлять государством

    *****
    Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и c Церетели

    из брошюры «Удержат ли большевики государственную власть?» 1917 год В.И. Ленин
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    11 июля 2026 08:27
    Дональд-кыш!
    Дональд-мыш!
    Дональд-тохтамыш!
    (Навеяли воспоминания об одной из среднеазиатских социалистических республик. Кто не в курсе, так на местном наречии звучал слоган о Ленине, что он, мол, жил, жив и будет жить).
  8. drags33 Звание
    drags33
    +1
    11 июля 2026 08:34
    Вообще место дональда - в палате психиатрической клиники вместе с "Наполеоном".
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      11 июля 2026 08:51
      Наполеон в шестой палате в Кащенко - это один император, а Наполеон в Тюильрийском дворце в Париже, который может ухлопать миллионы человек, - совершенно другой. Президента США так просто в психушку не отправишь
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      11 июля 2026 08:51
      Цитата: drags33
      вместе с "Наполеоном".

      Тортом, императором, или коньяком ? wink
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        11 июля 2026 09:20
        Торт, коньяк в достатке и ещё пару "императоров" для кворума (Бог троицу любит).
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    11 июля 2026 08:40
    А там недалеко и до правки святцев: «В начале было Слово. И Слово это было — фамилия».

    smile Посмеялся...остроумно. good
    Возьму на вооружение.
  10. Комментарий был удален.
  11. LaraM Звание
    LaraM
    +1
    11 июля 2026 09:02
    «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» и да, Старлинк мы у них подворовывали, а не они у нас.
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    11 июля 2026 09:43
    Президентство Трампа очень характерно отражает место и роль президента в американской политической системе - это фигура шоумена, разыгрывающего представление, в основном, для обственного простого народа. Вот мол, выбрали ппрезидента демократически, всенародно, и вот он "работает". Это пародия на демократию, но у нас, глядя на эту комедию, делают вывод о демократии как таковой, что она вот такая, и настоящей демократии "нигде нет и не было". А надо говорить правильно, что эти люди позорят и дискредитируют демократию на весь мир laughing
    Сейчас мы можем ждать только одного - что простой народ северной Америки очнется, выйдет на улицы, отстранит от власти правящие элиты, и возьмёт власть, должность президента упразднит, чтобы высшим органом власти был народный парламент, и он проведёт необходимые реформы- национализация крупной собственности и крупного бизнеса, перевод всего крупного бизнеса в форму народных предприятий, упразднение правящих элит как класса. То есть, Северная Америка встанет на путь прогресса, и перестанет быть оьузой для простых народов стран мира
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      11 июля 2026 11:10
      Сейчас мы можем ждать только одного - что простой народ северной Америки очнется, выйдет на улицы, отстранит от власти правящие элиты, и возьмёт власть,
      Мы этого точно не дождемся. И дети, и внуки не дождутся. Скорее у них проснется Йеллстоун, чем в США найдется простой народ. А уж когда он очнется... Это и прапраправнукам не увидеть.
  13. жарофф Звание
    жарофф
    +2
    11 июля 2026 09:58
    Давно сложилось мнение,что когда не о чем говорить или писать,всегда тема Трампа тут как тут
  14. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    11 июля 2026 11:07
    Шикарная статья, автору - плюс в карму. smile
  15. Комментарий был удален.
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    11 июля 2026 16:39
    Ленин обещал народу, что каждая кухарка сможет управлять государством.
    Прежде чем повторять эту ахинею, не мешало бы почитать первоисточник.
    Фраза «Любая кухарка может управлять государством» не принадлежит Владимиру Ленину.В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» (1917) Ленин писал: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».
    Оказывается всё было наоборот.
  17. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Вчера, 21:18
    У меня у самого, как у Маугли, "под языком много колючек". Потому оценил стиль изложения.
    Автору, как говорит молодёжь, "респект и уважуха". good drinks