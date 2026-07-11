Величайший коммунист имени самого себя

— Я бы был величайшим коммунистом в истории . Я был бы на одном уровне с Лениным. Я был бы так же хорош, как любой другой.

Кооператив «Реванш» имени одного пайщика

— Товарищи! Коммунизм — это когда у каждого есть шанс стать миллиардером. Стать, правда, должен один. Остальные равны — но чуть-чуть ниже по рейтингу.

Восемь войн и одна галочка

— Нобелевскую премию мира я заслуживаю больше, чем все, кто её вообще получал. Никто не заканчивал войны, а я закончил уже восемь!

В начале было Слово

Нобелевскую премию мира — с золотым значком «Make Nobel Great Again» ;



; Орден Ленина — за выдающийся вклад в коммунизм капиталистического труда;



Пулитцер за твиты, Оскар за митинги и Грэмми за особо громкое произнесение слова «Я» ;



; и, венцом всему, икону скромности — в той самой рамке, с автографом на окладе.



Плач скромных гениев

Есть на свете люди, которых нельзя удержать ни в рамках приличия, ни в рамках жанра, ни в позолоченной рамке — хотя в последнюю они охотно помещаются сами, с автографом на окладе.Вот выходит к народу такой человек и делится сокровенным:Ленин в мавзолее, надо полагать, впервые за сто лет заворочался. С кем его только не сравнивали — с царями, с пророками, с тайфунами. Но чтобы с человеком, который строит коммунизм по методичке манхэттенского риелтора, — это, товарищи, действительноПредставим картину маслом. Кремль, красные флаги, а посреди всего этого — наш герой, одной рукой проверяющий котировки, другой начертывающий на скрижалях новый устав:Это, если угодно, свежайший политический жанр —. У Маркса было про отчуждение труда. Тут — про отчуждение реальности. Но кто нынче читает первоисточники, когда есть столь вдохновенный комментатор собственной гениальности?Скромность, впрочем, только разминалась. Дальше — по нарастающей:В нобелевском комитете, говорят, нервно зашуршали бумажками. Люди силились вспомнить: может, войны и вправду были упразднены одним росчерком — вроде запискис бодрой галочкой «Отправить всем»?Войны об этом, судя по всему, не уведомили, и они продолжились как ни в чём не бывало. Но в отчёте о личных достижениях это уже мелочь. Главное — цифра красивая и круглая. Вчера построил стену, сегодня отменил войну как жанр, завтра сделает коммунизм — по возможности до обеда.Ленин обещал народу, что каждая кухарка сможет управлять государством. Наш герой шагнул дальше: каждый шоумен сможет управлять вселенной. Начнём, разумеется, со вселенной, а закончим Нобелевкой — так солиднее.Всё это, разумеется, требует достойного обрамления — той самой позолоченной рамки, из которой и выглядывает герой. Собственно, иконостас уже собран, оклады начищены, гвозди забиты. Осталось дождаться реликвий:А там недалеко и до правки святцев:В дальнем уголке истории тихо плачут все скромные гении человечества. Они-то, наивные, полагали, будто сперва надо хоть что-нибудь сделать, а уж потом вставлять себя в рамку рядом с Лениным, Нобелевским комитетом и миром во всём мире. Бедняги так и не поняли главного: величие измеряется не делами, а громкостью, с которой ты объявляешь о нём из позолоченной рамки.