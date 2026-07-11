Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400

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Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400

Российские войска в ночь на субботу нанесли серию ударов по украинской столице. Противник утверждает, что ВС РФ якобы использовали «облегчённый вариант баллистических ракет» - от зенитных ракетных комплексов С-400. Видимо, это на тот случай, чтобы потом оправдать «нештатные» удары собственными ЗУР, в том числе натовского производства. В ходе одного из предыдущих ударов ВС РФ противник использовал ЗРК, несколько ракет которых ударили по кварталам самого Киева.

Появляются и сообщения о том, что по Киеву прилетели несколько ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». Поражены складские помещения в нескольких районах города, а также промпредприятия, задействованные в системе ВПК.

Кличко:

В Дарницком горит трансформаторная подстанция. В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании. В Святошинском районе предварительно попадание в нежилое здание.



Помимо Киева прилёты фиксировались на объектах Черниговской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Поступают сведения об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в черниговском Нежине. Там же прилёты зафиксированы в районе местного аэродрома, часто используемого для осуществления беспилотных атак в направлении России.

Взрывы прогремели в порту Ильичёвска (переименован киевским режимом в Черноморск), в Суворово Одесской области. В Шахтёрском Днепропетровской области фиксируется пожар на объекте логистики противника. В течение ночи в Днепропетровской и Сумской областях противник лишился возможности использования ещё по меньшей мере двух автозаправочных станций.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать в целом ряде регионов Украины.
46 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    0
    11 июля 2026 07:50
    .... использовались ракеты от С-400

    А разве у ПВО есть модули на ведения по координатам? what
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      11 июля 2026 08:04
      Теоретически есть, практически глупо и дорого. А почему бы действительно не производить такие удешевлённые ракеты?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        11 июля 2026 08:12
        Цитата: Сергей3
        А почему бы действительно не производить такие удешевлённые ракеты?

        А смысл? Есть ракеты, которые изначально создавались для ударов по наземным целям, есть дроны, которые создавались для этого же.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +6
          11 июля 2026 08:20
          Смысл простой: есть штатная пусковая установка и дорогущий комплекс её использования, почему бы не сэкономить и не грузить часть ракет не для неба, а для работы по земле.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +1
            11 июля 2026 09:34
            Цитата: Сергей3
            есть штатная пусковая установка и дорогущий комплекс её использования, почему бы не сэкономить и не грузить часть ракет не для неба

            Сомневаюсь, что будет экономия - ракеты ЗРК стоят очень недешево.
            1. Сергей3 Звание
              Сергей3
              +1
              11 июля 2026 10:08
              Это специализированная ракета, при этом пусковых очень много + они могут защитить сами себя от атаки с воздуха.
      2. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +3
        11 июля 2026 08:13
        Хотя, может и не глупо: например прилетели вертолёты врага и высаживают десант/ проводят снабжение, ракета от С-300/ С-400 справится с задачей лучше других, ибо оптимизирована под уничтожение летательных средств.
      3. Batman81 Звание
        Batman81
        +2
        11 июля 2026 08:15
        Не так уж и дорого. Тем более, если использовать ракеты от комплекса С-300. Они всё равно на списание идут, поэтому их довольно активно и применяют для работы по земле.
      4. isv000 Звание
        isv000
        +1
        11 июля 2026 21:13
        Цитата: Сергей3
        Теоретически есть, практически глупо и дорого. А почему бы действительно не производить такие удешевлённые ракеты?

        Я уверен что на наших складах есть немало ЗУР, снятых с вооружения. Те же ракеты от С-200 способны лететь по баллисте на расстояние до 800 км в режиме земля-земля. За "Воеводу" вообще молчу - натолкать её взрывчаткой вместо ЯБЧ и утилизировать в Залежалой, и т. д. и т. п.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +8
      11 июля 2026 08:11
      "Новость" от 2023 года.

      В России на полигоне Капустин Яр успешно испытали новую ракету для комплекса ПВО С-400. Появились кадры ее испытаний, за которыми наблюдал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, присутствовавший пусках. Важно, что эта ракета предназначена для уничтожения наземных целей. То есть теперь комплекс С-400 сможет работать не только по воздушным целям ракетами «земля-воздух», но и уничтожать объекты на земле ракетами «земля-земля». Это принципиально меняет назначение комплекса, делая его оружием двойного назначения.


      Т.е. есть не модуль наведения, а новая ракета З-З.

      для системы С-400 была выработана и реализована целая программа создания именно ударных ракет. Они предназначены исключительно для стрельбы по наземным целям.

      По своим характеристикам они гораздо точнее, чем предыдущие типы ракет, что роднит их с корректируюмыми боеприпасами. Точность составляет уже не десятки метров, как у их предшественниц, а всего несколько метров. Но самое главное, что подрыв боевой части осуществляется целенаправленно, она поражает непосредственно саму цель, а не поражающими элементами все вокруг. То есть подрыв боевой части производится непосредственно в нужной точке.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +2
        11 июля 2026 08:17
        А вот этого я не знал, как то упустил такие новости, думал, что функционал предусматривает только обстрел штатными ракетами для неба.
        1. Синоид Звание
          Синоид
          +2
          11 июля 2026 08:55
          Всё просто и гениально, как мы умеем. Есть сотни пусковых С-300, С-400 под них создана ракета З-З + обновили ПО, как результат новый комплекс и головная боль "партнёрам".
    3. Batman81 Звание
      Batman81
      +2
      11 июля 2026 08:13
      Да, ракеты ПВО могут работать по наземным целям. Время от времени они применяются и в этом качестве.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        11 июля 2026 10:16
        Цитата: Batman81
        Да, ракеты ПВО могут работать по наземным целям. Время от времени они применяются и в этом качестве.

        Ну и ладненько!
    4. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      11 июля 2026 10:37
      Это мог делать еще С300.
  2. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    -4
    11 июля 2026 08:17
    А, что дал этот ночной удар по Киеву?
    Справка.
    Жизнь в Киеве адаптировалась к реалиям военного времени и продолжается без омобых осложнений.
    Народ привык к войне. Она стала повседневностью и на неё особо не обращают внимание! 😆

    Но, изменен режим пребывания, поведения. Введены меры поведения, защиты и пропаганды.
    Город живет по четким правилам, но культурная и гастрономическая жизнь продолжается.
    Люди научились жить в условиях войны, работать, отдыхать и веселиться.
    Комендантский час: действует ежедневно с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице без специального пропуска.
    Метро и наземный общественный транспорт работают до 22:00 - 23:00.
    Рестораны, бары и кафе: днем работают в штатном режиме, открыто.
    Должен отметить, что они посещаемы, без особых проблем.
    Большинство заведений закрывается до 22:00, или 23:00, чтобы персонал и гости успели добраться домой до комендантского часа.

    Круглосуточный режим имеют только некоторые «Пункты Незламности» (места с отоплением и светом) при заведениях.
    Музеи: работают в дневное время, обычно с 10:00 до 18:00. Понедельник или вторник часто бывают выходными днями. Открыты такие площадки, как Национальный музей истории Украины, Музей Ханенко и PinchukArtCentre.
    Театры и кинотеатры: работают преимущественно в дневные и ранние вечерние часы (сеансы заканчиваются до комендантского часа).
    Во время воздушной тревоги сеансы прерывают, и зрители должны спуститься в укрытие.

    Горожане привыкли к сигналам тревог. Жизнь строится вокруг работы, донатов (пожертвований для армии) и поиска эмоциональной разрядки.
    Люди ценят походы в рестораны, кафе или музеи, чтобы поддержать нормальный ритм жизни.
    Во время воздушных тревог в городе работают правила безопасности: общественный транспорт останавливается, а посетители музеев, театров и ТРЦ обязаны пройти в ближайшее укрытие.
    Повторяю
    вопрос: «Почему» ?
    Вот по этому, Зеленский не боится ничего. Ибо, а что еиу кто-то сделает?
    Да, теперь они заявляют, что будут воевать ещё 25 лет, до своей победы.
    Интересно, картина маслом.
    Почему Израиль стер с лица Газу, а мы чего-то ждём?
    Чего?
    1. Наган Звание
      Наган
      -5
      11 июля 2026 08:35
      Цитата: Олег Валов
      Почему Израиль стер с лица Газу, а мы чего-то ждём?

      Потому что "мынетакие". А они такие.
      А еще в России до сих пор идет обсуждение, братский ли украинский народ. А в Израиле уже давно поняли, что палестинцы не братья, не родственники, не друзья, не добрые соседи, и даже не партнеры, а попросту враги. А после 7 октября 2023 и вообще не люди, вполне, кстати, заслуженно.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      11 июля 2026 09:05
      *Почему Израиль стер с лица Газу, а мы чего-то ждём?
      Чего?*

      Если вы про Киев, то что даст его *стирание*, какой эффект, кроме медийного.
      как это приблизит победу.

      * Зеленский не боится ничего*, да, его уничтожение, и их верхушки дало бы нужный эффект. все таки юкрейновцы, это не рахбары с их фанатичной готовностью идти до конца.

      А этого не делается, поэтому Зе и окружение *будут воевать ещё 25 лет*, им ничего не угрожает.

      наш ВГК тоже собирается править дальше:
      *Конституция России позволяет президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства в 2030 году. Об этом сам российский лидер заявил в четверг, 4 июня, на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в Константиновском дворце*

      А что народишко гибнет, с обоих сторон, так это их обоих не интересует особо. их это не касается лично.
      1. Олег Валов Звание
        Олег Валов
        -3
        11 июля 2026 10:09
        Очень жаль, что это так!
        Может быть мы чего-то не знаем, что знает Верховный. Однако его поведение не вызывает оптимизма
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          11 июля 2026 10:29
          *Может быть мы чего-то не знаем, что знает Верховный*.

          по плодам их, вы узнаете их(с)

          вряд ли кто еще верит в гениального гроссмейстера многоходовочника, у которого все под контролем..
          расходятся у него слова с делами..и началось это задолго до СВО.
          1. Олег Валов Звание
            Олег Валов
            +1
            11 июля 2026 16:52
            Может быть.
            Прилично воспитанный человек, отец народа, мог бы и сказать, как Сталин, в знаменитом обращени: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота!
            К вам обращаюсь я, друзья мои!».
            Ну, а дальше уже от себя, что случилось, какие принимали меры, что получилось, каков выход!
            В чем нужна помощь и какая.
            Так, честно, без выпендрёжа и болтания ножкой.
            Да рассказал нам что предлагает.
            А, так блин, и не царь и не бог, а гонора до звезд.
            Как будто не наш отец, а отчим!
            А, ведь мы избирали, поддержали и верим!
            1. seamen2 Звание
              seamen2
              0
              11 июля 2026 18:55
              *А, ведь мы избирали, поддержали и верим!*

              да были за ним дела на благо, кто же спорит..
              вторую чеченскую закончил, Крым присоединил.

              Но уходить надо вовремя было, а не звать Терешкову-- Конституцию переписывать под себя..

              про Сталина вспоминать--сие нынче крамола есть. потому Мавзолей фанерками заколачивают..
        2. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          0
          11 июля 2026 13:33
          Ты откуда вылез, подматрасник ? Кастрюлю на голову натянул, труселя кружевные нацепил и брысь отсюда
          1. Олег Валов Звание
            Олег Валов
            0
            11 июля 2026 18:37
            Покажи личико Гюльчитай, плюну в рожу😆
            1. ALCA056000 Звание
              ALCA056000
              +1
              11 июля 2026 21:56
              Подойди к зеркалу и плюнь. Всему-то вас убогих учить надо, даже до такой простой вещи додуматься не в состоянии ..... одно слово - кастрюлеголовые
              1. Олег Валов Звание
                Олег Валов
                -2
                Вчера, 08:02
                А, почему ты называешь граждан России кастрюлеголовые? Сам то ты от куда, украинец-бандеровец?
                1. ALCA056000 Звание
                  ALCA056000
                  0
                  Вчера, 12:00
                  Ты, кастрюля, к гражданам Росси не примазывайся. Лижешь хозяину и продолжай, глядишь, какая-нибудь Нуланд вам еще печенек подвезет laughing
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      11 июля 2026 09:37
      Цитата: Олег Валов
      Жизнь в Киеве адаптировалась к реалиям военного времени и продолжается без омобых осложнений.
      Народ привык к войне. Она стала повседневностью и на неё особо не обращают внимание!

      То есть, во время ночных прилётов, когда объявляется воздушная тревога и раздаются взрывы, начинаются пожары и задымление, все киевляне спокойно спят и не обращают внимание на такие пустяки. Ну-ну...
      Вот сегодняшние фото с киевского канала, но можно представить, как "без особых осложнений протекает повседневная жизнь" в дни массовых ударов, когда десятки тысяч жителей ночуют в метро.
      Понятно, что в столичном городе жизнь не останавливается, но в идиллическую безмятежную картинку трудно поверить.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        11 июля 2026 09:50
        Sur la 3em photo est ce bien le prix des carburants ? Très cher , plus cher qu'en Espagne, presque le prix en France !

        На 3-й фотографии действительно ли это цена на топливо ? Очень дорого , дороже, чем в Испании, почти столько же, сколько во Франции !
      2. Олег Валов Звание
        Олег Валов
        +1
        11 июля 2026 10:06
        Вы показываете картины мест попадания.
        Не забывайте, что в Киеве сейчас проживает, по их же данным, более 3,7 млн человек. И несколько десятков тысяч, сидящих в метро, это ничто.
        Весь инет забит их репортажами из квартир, в которых они достаточно уверенно коментируют удары и наши и свои.
        Я не хочу сказать, что им там очень весело, но на столицу государства, которое ведёт войну, ну совсем не похоже.
        Впрочем, как и наши Москва и Питер.
    4. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      11 июля 2026 10:38
      Пока авиация не может летать над 404. А мощные удары могут быть только чугунием, в том числе и по заглубленным объектам.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    11 июля 2026 08:29
    В Кривом Роге поражена газораспределительная станция ГРС-2.
  4. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    -11
    11 июля 2026 08:29
    В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

    Ну теперь всё, хана xoxлaм! Не зря потратили Искандер!
    1. Ждущий Звание
      Ждущий
      +4
      11 июля 2026 09:07
      Откуда вы знаете, что в этом офисном здании не находился какой-нибудь важный для ВСУ обьект?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        11 июля 2026 09:41
        Цитата: Ждущий
        Откуда вы знаете, что в этом офисном здании не находился какой-нибудь важный для ВСУ обьект?

        Ясно, что не просто "для галочки" применили "Искандер", но в таких темах комменты в стиле "антикриз" являются обязательным номером программы для определённой группы комментаторов. yes
    2. Стрелок запаса Звание
      Стрелок запаса
      +3
      11 июля 2026 10:11
      Интересно, откуда столько минусаторов? И стрелку в запасе не понять, то ли это xoxлы, то ли ура-патриоты. Или и те, и другие вместе? Тогда чем они друг от друга отличаются?
      1. DBR Звание
        DBR
        +1
        11 июля 2026 12:56
        Цитата: Стрелок запаса
        Интересно, откуда столько минусаторов? И стрелку в запасе не понять, то ли это xoxлы, то ли ура-патриоты. Или и те, и другие вместе? Тогда чем они друг от друга отличаются?

        Судите сами . Стоило написать о том что надо уничтожить транспортные коммуникации на западе Украине по которым из Европы поступает вооружение , боеприпасы , гсм и комплектующие для сборки дронов как прилетела сразу куча минусов .
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    -2
    11 июля 2026 08:48
    Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400

    На кой чёрт долбать дорогую высокоточную ракету по Куеву???? fool Это ясно-понятно, что это фейк от упоротых укропов.
    Достаточно ракет "Орешника" и "Искандер-М" за глаза. good
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      11 июля 2026 09:44
      Цитата: Joker62
      На кой чёрт долбать дорогую высокоточную ракету по Куеву???? Достаточно ракет "Орешника" и "Искандер-М" за глаза.

      Вы считаете, "Орешник" стоит дешевле? belay
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      11 июля 2026 10:40
      У с300 и с 400 есть ракеты мишени, вот на основе их и делают такие ракеты. В мишени также переделывают ЗР и истерики сроками хранения .
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    11 июля 2026 09:08
    Они уже давно пишут про с400. И если это правда, то это просто здорово!!!
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    11 июля 2026 09:29
    Опять по всему Куеву бегают хахлы в мокрых шальварах и визжат "Анастозащо"?
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    11 июля 2026 09:47
    Лично мне без разницы чем засандалили по швайнерейху. Главное, что прилетело туда куда надо.
  9. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    11 июля 2026 09:55
    Отстали от жизни, ракеты были С-700. Сарказм.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    11 июля 2026 10:39
    противник утверждает, что использовались ракеты от С-400
    Да любые ракеты, лишь бы Киев превратить а горящие головешки!
  11. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    11 июля 2026 17:00
    Mnie nie interesuje jakich pocisków użyto, mnie interesuje czy skutecznie użyto!