Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400
18 99746
Российские войска в ночь на субботу нанесли серию ударов по украинской столице. Противник утверждает, что ВС РФ якобы использовали «облегчённый вариант баллистических ракет» - от зенитных ракетных комплексов С-400. Видимо, это на тот случай, чтобы потом оправдать «нештатные» удары собственными ЗУР, в том числе натовского производства. В ходе одного из предыдущих ударов ВС РФ противник использовал ЗРК, несколько ракет которых ударили по кварталам самого Киева.
Появляются и сообщения о том, что по Киеву прилетели несколько ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». Поражены складские помещения в нескольких районах города, а также промпредприятия, задействованные в системе ВПК.
Кличко:
В Дарницком горит трансформаторная подстанция. В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании. В Святошинском районе предварительно попадание в нежилое здание.
Помимо Киева прилёты фиксировались на объектах Черниговской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.
Поступают сведения об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в черниговском Нежине. Там же прилёты зафиксированы в районе местного аэродрома, часто используемого для осуществления беспилотных атак в направлении России.
Взрывы прогремели в порту Ильичёвска (переименован киевским режимом в Черноморск), в Суворово Одесской области. В Шахтёрском Днепропетровской области фиксируется пожар на объекте логистики противника. В течение ночи в Днепропетровской и Сумской областях противник лишился возможности использования ещё по меньшей мере двух автозаправочных станций.
Режим воздушной тревоги продолжает действовать в целом ряде регионов Украины.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация