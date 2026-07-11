В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч

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В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч

Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для батарейных электрических беспилотных летательных аппаратов. Экспериментальный беспилотник Apex Recordhunter в прямолинейном горизонтальном полёте достиг скорости 699 км/ч.

Этот результат значительно превосходит предыдущий официальный рекорд (около 657 км/ч). Официальная сертификация и заявка в книгу рекордов Гиннесса ожидаются в ближайшие недели.

Apex Recordhunter — это специально созданный за последний год технологический демонстратор. Аппарат оснащён высокопроизводительной батареей от V4Smart GmbH (дочерней компании Porsche), что позволило добиться особых аэродинамических и энергетических характеристик.

Из официального релиза:

Инженеры применили специально разработанные компоненты двигательной установки, оптимизированную аэродинамику и передовые системы управления полётом.

Аппарат выполнен по схеме фиксированного крыла и предназначен для тестирования технологий будущих высокоскоростных беспилотных перехватчиков. Такие дроны смогут эффективно противодействовать быстрым воздушным целям, включая крылатые ракеты и ударные БПЛА. Технологии, отработанные на Recordhunter, планируется внедрить в серийные перехватчики, в том числе в рамках немецко-украинского сотрудничества (украинские инженеры участвуют через подразделение WIY Drones).

Представитель немецкой компании:

699 км/ч — это лишь начало. Мы скоро вернёмся, чтобы показать ещё большую скорость и официально зафиксировать рекорд.

Проект подчёркивает растущие возможности электрической авиации в военной сфере: высокая скорость, низкая тепловая сигнатура и потенциально низкая стоимость производства делают такие аппараты перспективными для ПВО будущего.

Такие разработки, которые скоро появятся в арсенале противника, стоит учитывать нашим военным и инженерам.
23 комментария
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  1. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    11 июля 2026 08:23
    Круто, это уже на уровне поздневоенных поршневых истребителей. Пару лет назад еле планку в ~400 преодаливали.
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      11 июля 2026 11:26
      К немецким инженерам, вопросов никогда не было. Вот к немецким промышленникам... Иначе говоря, вторые всё равно испортят то, что сделали первые.
      1. Vadim_2 Звание
        Vadim_2
        0
        Сегодня, 02:16
        Да, ведь промышленникам придется думать не о рекордах, а о стоимости. А стоимость будет, как у ракетных перехватчиков.
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +6
    11 июля 2026 08:36
    Надеюсь и у нас разрабатывают подобные агрегаты.
    Кроме скорости ещё бы дальность увеличить и полезную нагрузку.
    1. Rom8681 Звание
      Rom8681
      -4
      11 июля 2026 08:44
      Вы, очень оптимистично относитесь к нашему техническому прогрессу
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        11 июля 2026 08:54
        Такие разработки, которые скоро появятся в арсенале противника, стоит учитывать нашим военным и инженерам
        И передадут всушникам.... am
      2. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        11 июля 2026 10:11
        При чем тут наш технический прогресс? Тут важен китайский технический прогресс. Такой скорости удалось добиться благодаря сверхмощным литий-ионным аккумуляторам, разработанным в Германии. Батареи выдают огромное количество энергии за долю секунды. Это обеспечивает очень быстрое ускорение.
        Лучшие аналоги этих немецких элементов производят следующие компании:
        Tesla, Panasonic Energy, Samsung SDI и LG Energy Solution.
        Однако нам доступны только китайские высокопроизводительные литий-ионные (NMC) ячейки и батареи Qilin от компании CATL. При этом, CATL — мировой лидер, чьи батареи показывают рекордную дальность хода и поддерживают сверхбыструю зарядку.
      3. Vadim_2 Звание
        Vadim_2
        0
        Сегодня, 02:15
        У вас в Израиле проблемы?
    2. SAG Звание
      SAG
      +1
      11 июля 2026 14:56
      Кроме скорости ещё бы дальность увеличить и полезную нагрузку.

      Каждый из этих параметров тянет вниз два других. Это базовые параметры. И ни о какой рекордной скорости уже речи не будет. Можно увеличить все - сильно увеличив массу. Вот только стоимость вырастет кратно или на порядки.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    11 июля 2026 08:44
    Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для батарейных электрических беспилотных летательных аппаратов. Экспериментальный беспилотник Apex Recordhunter в прямолинейном горизонтальном полёте достиг скорости 699 км/ч.

    Отлично, ничего тут не скжашь.
    Вопросы: А какова еёмкость самого аккумулятора и какова дальность при таком скорости полёта без полезной нагрузки на борту и с полезной нагрузкой на борту???
    Пока я ответов не нашёл в инете.
    Не плоха игрушка и равноценная замена поршевым! Главная фишка - практически безшумность во время полёта, в отличии от поршневых тарахтелок.
    1. eon eon Звание
      eon eon
      -1
      11 июля 2026 09:15
      "при горизонтальном полёте",-а что там с скороподъёмностью?) гладко на бумаге....
    2. SAG Звание
      SAG
      +1
      11 июля 2026 15:07
      Не плоха игрушка и равноценная замена поршевым!

      Превосходящая поршневые по малошумности и ускорению.
      Главное достижение - это высокотоковые аккумуляторы.
      Как истребитель других дронов - отличная "игрушка" может получиться. Для других целей нужны другие подходы.
      Ну и опять же вопрос цены - ключевой в нынешних реалиях!
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        11 июля 2026 17:11
        Цитата: SAG
        Главное достижение - это высокотоковые аккумуляторы.

        Да, эта проблема №1. Есть натриевые-ионные тягловые аккумуляторы, которые разработали беларусскими учёными. И есть производство на них в России. Эти аккумы мощнее литий-ионных. И выше количества циклов заряд-разряд и плюс еще и морозоустойчивые.
        По габаритам - я ничего не могу сказать. Они бывают разные и под разных задач. И еще не маловажное то, что цена на натрриевые-ионные аккумы дешевле литий-ионных аккумов и плюс экологическая безопасность.
    3. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Вчера, 02:55
      Ну, думаю для рекорда по скорости, нагрузкой были только батареи.
      А по поводу безшумности, роторы винтов шума производят тоже достаточно много, а с достижением определëнных скоростей, шум от ротора превышает шумы и поршневых и реактивных двигателей. Пример тому двигатель ВК12, да и любой вертолёт основные шумы производит именно роторами винтов.
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    11 июля 2026 08:53
    Один вопрос - а цена у этого чуда техники тоже как у порше? :)))
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    11 июля 2026 08:55
    Такие разработки, которые скоро появятся в арсенале противника, стоит учитывать нашим военным и инженерам.
    Можно, а зачем?
  6. Самоед Звание
    Самоед
    0
    11 июля 2026 09:02
    Присоединяюсь, детальнее.Хорошо бы привести условия рекорда. Расстояние , на котором поддерживалась такая скорость, может быть -время, высота полёта , траектория: окружность, челночная, другое, полезная нагрузка....Молодцы.
    Думаю и разработчики микротурбин не стоят на месте. Если уже у больших сверхзвук без форсажа, то и меньшие братья подрастут.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    0
    11 июля 2026 09:07
    Вспоминают прошлое в сфере ВПК .
    Время и мозги у них есть , значит наверстают.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    11 июля 2026 09:50
    Все правильно, стараются ищут эффективные способы противодействия угрозы ударных дронов...
    Может получится при должном умении и вложении средств, ресурсов... soldier
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    11 июля 2026 10:55
    Сегодня Porshe, завтра Ferrari, Maserati и Bugatti.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      11 июля 2026 11:32
      А там, глядишь, и "Москвич" подтянется.
  10. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    11 июля 2026 11:45
    Ребята опоздали, энтузиасты схожую конструкцию, свыше 700км/ч разогнали.
  11. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    11 июля 2026 16:22
    Немцы начали первую и вторую мировую войну, похоже на этом не остановились.