Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

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Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире


Американский актёр Стивен Сигал, получивший российский паспорт в 2016 году, в недавнем интервью высказался о лидерах трёх стран. Он заметил, что Зеленский так и остался актёром по сути, а Трамп, по его словам, выделяется своим оригинальным стилем. Однако главная мысль интервью касалась президента России. Именно ему Сигал уделил основное внимание в своём заявлении:



Владимир Путин является величайшим лидером в мире. По моему мнению, а я говорил об этом и раньше.

Актёр с 2018 года является спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, актёр высказался о главном, по его мнению, заблуждении жителей Европы и США касательно России. Он указал на то, что пропаганда западных СМИ на протяжении многих лет создала образ России как «страшного монстра». Сигал считает, что многие жители Европы и США попросту «проглотили» эту идею как крючок.

На фоне милитаристской риторики Брюсселя и Вашингтона слова человека, который имеет доступ к обеим культурам и обществам, звучат как очевидное, но игнорируемое напоминание. Реальная Россия отличается от той карикатуры, которую десятилетиями рисовали и продолжают рисовать западные СМИ.
32 комментария
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  1. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +1
    Сегодня, 09:56
    Но пришёл Владимир Путин
    И сказал: «жить лучше будем!»
    Владимир Путин — молодец!
    Политик, лидер и борец!
    Наш президент страну поднял!
    Россию Путин не предал!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Дербенев Антон
      Но пришёл Владимир Путин
      И сказал: «жить лучше будем!»
      Владимир Путин — молодец!
      Политик, лидер и борец!
      Наш президент страну поднял!
      Россию Путин не предал!

      Плюс Вам конечно, winked но на сегодняшний день мне Стивен Фредерик Сигал нравится больше (и всегда нравился). yes
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        -1
        Сегодня, 11:38
        мне Стивен Фредерик Сигал нравится больше

        Это потому, что он никогда ни чем не командовал. Сигал, просто толковый мужик, который понимает, как устроена жизнь и поэтому ему не запудрить мозги бреднями бытующими среди либералов, либо просто среди обывателей. Но понимать и принимать решения, разные вещи.

        Государственных деятелей, вроде Путина в сегодняшней ситуации, на которых такая колоссальная ноша ответственности, всегда будут, кто-то любить, а кто-то люто ненавидеть (+масса промежуточных эмоций). Им всегда приходится принимать непопулярные решения, при этом, даже не имея возможности объяснить народу, почему эти решения принимаются. Поскольку, такая информация только ДСП, как говорится.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 11:44
          Вообще-то у нас в Стране главный либерал это В.В.Путин, он сам об этом не раз заявлял.
          Поэтому не очень понятно о ком это вы - "...бреднями бытующими среди либералов..."
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 11:00
      Но пришёл Владимир Путин
      И сказал: «жить лучше будем!»
      Владимир Путин — молодец!
      Политик, лидер и борец!
      Наш президент страну поднял!
      Россию Путин не предал!

      Уже к выбором 2030 готовимся ?)
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +8
    Сегодня, 09:56
    Au moins lui il reste constant et ne retourne pas sa veste comme l'a fait Depardieu ... !

    По крайней мере, он остается последовательным и не переворачивает пиджак, как это сделал Депардье ... !
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +7
      Сегодня, 10:31
      Ну да, конечно.. Только вот Стивен Сигал постепенно сворачивает свои дела в России.. В июле 2025 года он оставил пост генерального директора своей компании ООО "Пять элементов". Это был его последний крупный бизнес-проект в России. В январе 2026 года, появилась информация, что он выставил на продажу свой особняк на Рублевке, который купил в 2018 году. Последние действия очень красноречиво говорят о его намерениях и взглядах на будущее..
      В декабре 2025 года он говорил: «Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь своё дело, я буду благодарен»©

      ПС: В принципе его нельзя осуждать т.к. "Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше"©
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +2
        Сегодня, 11:08
        Personnellement nous avons regardé le prix des maisons en Russie pour eventuellement venir y habiter. Mais le constat est : les maisons "correctes" sont trop cheres pour un Francais moyen ( sauf bien sur les maisons trés agées en mediocre état ).
        Мы лично смотрели на цены на дома в России, чтобы в конечном итоге приехать и жить там. Но факт остается фактом : "правильные" дома слишком дороги для среднестатистического француза ( за исключением очень старых домов в посредственном состоянии ).
      2. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        0
        Сегодня, 11:09
        Погуглил тему "Сигал сворачивает бизнес в России" - все источники сплошь мусорные
        1. Кмет Звание
          Кмет
          0
          Сегодня, 11:23
          Много кто пишет, согласен.. И украинские источники и CNN, но все же есть пара источников, которым есть достаточное доверие т.к. это один холдинг Rambler&Co:
          https://news.rambler.ru/starlife/55022516-stiven-sigal-otkazalsya-ot-svoego-poslednego-biznesa-v-rossii/?utm_referrer=mirtesen.ru
          https://lenta.ru/news/2026/06/08/sigal-raskryl-prichinu-prodazhi-osobnyaka-pod-moskvoy/
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +7
    Сегодня, 09:59
    А может быть, это всё-таки заслуга простого народа России, а до того советского народа, многих поколений. Если бы Путин был лидером, скажем, Монголии, он бы имел такие же достижения? Или Израиля. Он бы сделал Израиль великим?
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      -6
      Сегодня, 10:09
      Обстоятельства действительно решают многое. Но от личности так же зависит результат. Высказывание Стивена - поддерживаю. Особенно эффектно личность Путина смотрится на фоне того, что собой представляют мелкотравчатые "сказочные" персонажи от политики в западных странах сейчас...
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 10:42
        Вы по-своему правы, просто есть разные модели власти. Есть имперская, древняя модель власти. где государство и народ строится вокруг личности великого царя, это древняя модель, вавилонская, ассирийская, персидская, поздне-римская, периода принципата и империи, византийская. Но все такие империи прошли пик величия и пали. Я сторонник другой модели, когда сильного лидера нет, и не просто нет, его, так сказать, "специально" нет, потому что не должно быть, он будет только мешать. А кто есть, а есть простой народ, и парламент, как высший орган власти, выражающий волю простого народа, всего народа. Когда каждый человек работает на своем месте, платит налоги, выдвигает депутатов и голосует за них. Никто не рвется к власти и не стремится закрепить за собой пожизненно государственные должности, и тд. Нет царя, нет сильного лидера, но этим-то как раз народ и доволен, как ни странно. Потому что никто не властвует над народом, никто не "правит" в древневавилонском смысле, никто не царит, никого не надо бояться. Но законы исполняются, суды работают, и армия есть, и ВПК.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 11:53
          Я - коммунист.
          Однако большевизм - считаю радикальной формой марксизма-ленинизма.

          Мало кто понимает, что настоящий коммунизм и есть истинная демократия. Но демократия невозможна без гражданского общества. А гражданское общество невозможно без высокой степени социализации граждан, развитого правосознания и личной ответственности каждого, за результат.
          В таком обществе люди не пройдут мимо чужой беды, и вступятся за беззащитного. Это общество высочайших духовно-нравственных принципов.
          Такое общество не может построить один человек. Такое общество может построить только граждане. РесПублика переводится с латинского как ДелоОбщественное. Вот пока этого у нас нет.
          Очень просто назначать виноватых во всех бедах, попивая пиво на даче с шашлыками. При этом, высока доля "граждан" (кавычки тут поставлены не случайно), которые сами-то свои личные интересы завсегда ставят выше общественных. И как показывает мой опыт, именно такие "граждане" больше всего ненавидят "эту власть". Но ненависть их от зависти, потому что сами хотели бы так жить.
          А вот у истинного гражданина неприятие должна вызывать сама элитарная модель построения общества. И неприятие это должно сопровождаться желанием, готовностью и способностью к общественной организованной деятельность, конечно же, в рамках действующего законодательства и без признаков экстремизма.

          Новая Социалистическая Модель (далее НСМ) должна быть конкурентоспособной и демонстрировать преимущества перед капиталистической. В противном случае, каким бы способом её не пытались воплотить в жизнь, она будет обречена на провал, как это и произошло с СССР, где под конец "эпохи" и элитарный класс сформировался, и широкое участие граждан в политическом процессе так и не случилось.
          Ну а раз нужна такая НСМ, которая была бы конкурентной, то для её построения не нужна революция, нужна эволюция.

          В коротком комментарии многое изложить не могу, а писать простыню в ответ - не хочу. Нужны коммунистические дискуссионные клубы по всей стране, с объединением в единую федеральную систему... именно для поиска решений, выработки концепции, а после, и разработки НСМ.
          Многое уже сейчас можно описать, многие идеи - изложить, но это лишь начало пути.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 10:00
    Очень ждём когда ВВП.....
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 10:18
    Тютчев о Николае I.
    «Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования... ничем не воспользовался и всё упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах».
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 10:27
      Цитата: g_ae
      Тютчев о Николае I.
      «Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования... ничем не воспользовался и всё упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах».

      Кто же не знает, что после смерти императора, Тютчев резко характеризовал его личность:
      «Не Богу ты служил и не России,
      Служил лишь суете своей,
      И все дела твои, и добрые, и злые, —
      Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
      Ты был не царь, а лицедей»
  6. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +3
    Сегодня, 10:27
    Да уж, вот это лесть, лиса из басни Крылова нервно курит в сторонке.
    А что касается объекта лести, то все мы сейчас видим результаты его "величества".
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:35
    Цитата: gribanow.c
    Если бы Путин был лидером, скажем, Монголии, он бы имел такие же достижения?
    А какие у него достижения? Напомните
    1. nokki Звание
      nokki
      -1
      Сегодня, 10:58
      Достижения? А вы бы сумели после 90-х спасти страну? Коммунисты со своей конвергенцией и перестройкой ( другими словами, "запишите меня в буржуинство!" ) поставили страну на грань уничтожения. И только он спас ее. И небольшая команда силовиков. Вопреки всему! А то , что вы и другие валите в одну кучу и царей, и генсеков, и Президента, обливая их грязью, говорит о дремучем невежестве и внутренней непорядочности, обусловленной проклятой русской неблагодарностью ко всей власти всегда и везде. Это страшный грех неоднократно приводил нашу страну к кровавой бойне и разрушениям.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Schneeberg
      А какие у него достижения? Напомните

      Например, модернизация РВСН, прекращение чеченской войны, возвращение Крыма в Россию. Ну и "святые 90-е" в прошлом остались, или при ЕБН лучше было?
    3. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 11:19
      Как о нем говорят, "поднял Россию с колен", восстановил величие, спас от распада
      1. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 12:08
        Россию то вождь с колен поднял . А вот руки от земли оторвать не смог
  8. двейра63 Звание
    двейра63
    +4
    Сегодня, 10:38
    Неинтересно. Это всего лишь субъективное мнение заинтересованного и вовлеченного человека. Объективны только дела и поступки. Все остальное не имеет значение.
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 10:47
    Реальная Россия отличается от той карикатуры, которую десятилетиями рисовали и продолжают рисовать западные СМИ.

    Кто бы сомневался?! Россия - великая страна!!!
    Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

    Что-то при этом великом лидере собралась великая команда миллиардеров, чиновников-казнокрадов, а в едином боевом строю кроме пары-тройки лидеров не видно никого...
    Страна и президент страны - разновеликие величины...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: yuriy55
      Что-то при этом великом лидере собралась великая команда миллиардеров, чиновников-казнокрадо

      Что поделать, капитализм в стране, да ещё дикий.
  10. Розмари Звание
    Розмари
    +4
    Сегодня, 11:02
    Плохая фотка в новости. Вот на этой фотке хорошо видно, как Стивена Сигала вкусно и питательно кормят русскими харчами. И как он из стройного мастера айкидо превратился в пузатого дедушку, который идет на кухню за добавкой
    1. rait Звание
      rait
      +1
      Сегодня, 12:02
      Справедливости ради жиреть он начал уже давно. Еще в 1995 году ему приходилось носить утягивающий корсет чтобы прятать пузо.

      Ну а сейчас уже никакой корсет не поможет.
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +1
      Сегодня, 12:16
      Состоялась рабочая встреча руководителя Россотрудничества Игоря Чайки с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.
  11. Вайфу Звание
    Вайфу
    +5
    Сегодня, 11:19
    Реальная жизнь как всегда уничтожила все постулаты пропаганды в отношение Путина. От образа крутого и решительного мачо, которого боится вся галактика, ничего не осталось. А по факту 26 лет страной правит (такое не назвать руководством) человек, потеснивший ЕБНа в "почетной" тройке правителей России. Впереди только Николашка II и Горби.
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:43
    Есть в истории много примеров такого падения великих империй и царей, внезапно, так что никто и представить не мог, один из таких примеров, это царь Йездегерд 3-й, правление котрого связано с арабским завоеванием Ирана, в 7 в. н.э. Очень показательно, как сильная империя своего времени была захвачена, и царь со своим двором отступал, отступал, и когда уже больше некуда было, его убили на какой-то мельнице.
    Как потом говорили об этом, царь Йездегерд сказал:
    «Во всём мире нет двора более многолюдного, чем наш двор, нет казнохранилища более благоустроенного, чем наше казнохранилище, нет войска более отважного, чем наше войско, никто не имеет столько людей и снаряжения, сколько находится у нас». Омар послал ответ: «Да, двор ваш — многолюден, но челобитчиками; ваше казнохранилище благоустроено, но неправильными налогами; ваше войско отважно, но непослушливо. Когда уходит державность, не приносит пользы снаряжение и многолюдство. И всё это является доказательством вашей бездержавности»

    Всякой империи и царю нужно усвоить этот урок, и постоянно мониторить, не растеряли ли державность, и не пришло ли все вот к такому состоянию "бездержавности", при внешнем величии и формальной огромности, внутри слабость, отсталость, деградация
  13. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    0
    Сегодня, 12:12
    Интересно бы было взглянуть на галеры и прочие суперяхты , на которых пашут , как рабы на галерах ...