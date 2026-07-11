Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире
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Американский актёр Стивен Сигал, получивший российский паспорт в 2016 году, в недавнем интервью высказался о лидерах трёх стран. Он заметил, что Зеленский так и остался актёром по сути, а Трамп, по его словам, выделяется своим оригинальным стилем. Однако главная мысль интервью касалась президента России. Именно ему Сигал уделил основное внимание в своём заявлении:
Владимир Путин является величайшим лидером в мире. По моему мнению, а я говорил об этом и раньше.
Актёр с 2018 года является спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, актёр высказался о главном, по его мнению, заблуждении жителей Европы и США касательно России. Он указал на то, что пропаганда западных СМИ на протяжении многих лет создала образ России как «страшного монстра». Сигал считает, что многие жители Европы и США попросту «проглотили» эту идею как крючок.
На фоне милитаристской риторики Брюсселя и Вашингтона слова человека, который имеет доступ к обеим культурам и обществам, звучат как очевидное, но игнорируемое напоминание. Реальная Россия отличается от той карикатуры, которую десятилетиями рисовали и продолжают рисовать западные СМИ.
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