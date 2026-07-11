Спутники засекли ремонт на ядерных объектах Ирана в обход договора с США
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Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран приступил к восстановлению объектов, которые были поражены в ходе совместных ударов США и Израиля. Речь идёт как минимум о двух объектах – комплексе Парчин и подземном объекте под горой Пикакс.
В Парчине, где по данным западных разведок проводились испытания взрывчатых веществ для ядерных боеголовок, видна активная работа. Изначально пробоины в бетонном куполе были накрыты временными щитами. Затем их сменили сетчатые экраны, а к периметру объекта подъехали бетономешалки.
Восстановительные работы идут и на объекте под горой Пикакс, который связан с ядерной программой и, по мнению аналитиков, мог использоваться для хранения компонентов центрифуг. У тоннелей зафиксировано движение автомобилей. Аналитики называют это нарушением соглашения с США, которое требовало от Ирана сохранять статус-кво по ядерной программе.
Параллельно Тегеран восстанавливает и военную инфраструктуру. На ракетной базе в Тебризе зафиксирована укладка нового асфальта. У объекта в Керманшахе экскаваторы расчищают тоннели. На авиабазе в Тебризе заполняют крупную воронку. Эти снимки стали доступны только после того, как администрация Трампа ослабила ограничения на публикацию спутниковых снимков региона.
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