Спутники засекли ремонт на ядерных объектах Ирана в обход договора с США

330 1
Спутники засекли ремонт на ядерных объектах Ирана в обход договора с США


Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран приступил к восстановлению объектов, которые были поражены в ходе совместных ударов США и Израиля. Речь идёт как минимум о двух объектах – комплексе Парчин и подземном объекте под горой Пикакс.



В Парчине, где по данным западных разведок проводились испытания взрывчатых веществ для ядерных боеголовок, видна активная работа. Изначально пробоины в бетонном куполе были накрыты временными щитами. Затем их сменили сетчатые экраны, а к периметру объекта подъехали бетономешалки.

Восстановительные работы идут и на объекте под горой Пикакс, который связан с ядерной программой и, по мнению аналитиков, мог использоваться для хранения компонентов центрифуг. У тоннелей зафиксировано движение автомобилей. Аналитики называют это нарушением соглашения с США, которое требовало от Ирана сохранять статус-кво по ядерной программе.

Параллельно Тегеран восстанавливает и военную инфраструктуру. На ракетной базе в Тебризе зафиксирована укладка нового асфальта. У объекта в Керманшахе экскаваторы расчищают тоннели. На авиабазе в Тебризе заполняют крупную воронку. Эти снимки стали доступны только после того, как администрация Трампа ослабила ограничения на публикацию спутниковых снимков региона.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. mongol9999 Звание
    mongol9999
    -1
    Сегодня, 09:27
    Ну хоть кто-то делает что-то вразрез с договоренностями с сша.