СМИ США: Иран заявил, что суда в Ормузе атаковали «сторонники жёсткой линии»

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СМИ США: Иран заявил, что суда в Ормузе атаковали «сторонники жёсткой линии»


Иран якобы заявил, что коммерческие суда в Ормузе атаковали вышедшие из-под контроля официального Тегерана «сторонники жесткой линии», желавшие таким способом сорвать переговорный процесс. Иранское руководство признает ошибку и выражает желание продолжить переговоры с США, но личность виновника инцидента в Ормузском проливе не раскрывает.

Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, которые назвали виновников срыва переговоров «заблудшей сектой».

Они утверждают, что иранская сторона сделала такое заявление представителям Белого дома по закрытым каналам. В американской администрации считают, что непубличного признания ошибки мало, и требуют, чтобы Тегеран сделал его официально. Ведь Вашингтон расценивает атаки на гражданские суда в Ормузском проливе нарушением условия перемирия.

Согласно данным СМИ США, американский президент Дональд Трамп дал указание своим переговорщикам продолжить диалог с иранской стороной. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Американо-иранская встреча, согласно информации журналистов, должна состояться сегодня в Омане. Источники телеканала утверждают, что, если Тегеран продолжит вести себя враждебно, Вашингтон применит против него военные и экономические рычаги давления.
7 комментариев
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  1. Earl Звание
    Earl
    +10
    11 июля 2026 09:15
    В американской администрации считают, что непубличного признания ошибки мало, и требуют, чтобы Тегеран сделал его официально.
    Быть может, официальный Тегеран вновь предложит американской администрации прекратить общаться с воображаемыми друзьями и посоветует обратиться за квалифицированной помощью к психиатру или наркологу?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      11 июля 2026 09:40
      обратиться за квалифицированной помощью к психиатру или наркологу?
      Вы считаете, что это ему поможет? Отнюдь, сия болезнь целиком охватила весь организм. Лечение бесполезно, только полная изоляция от общества.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    11 июля 2026 09:27
    Тонкий намёк на родню Лохматого, только они этого не поймут.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    11 июля 2026 09:30
    Имейте яйца. Дайте персам оникс, циркон, то, что нужно для обороны. Они должны ответить за Севастополь, Белгород, крейсер"Москва".
  4. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    11 июля 2026 09:31
    Не могу в это поверить 🤔🤔🤔
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +4
    11 июля 2026 09:54
    Прям как наши рассказывают о духе Акориджа. Беседа с фантазиями.
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    11 июля 2026 12:29
    Ничего нового, всё по Геббельсу, чем больше ваши слова походят на дичь тем лучше, главное нести её убедительно.