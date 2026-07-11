СМИ США: Иран заявил, что суда в Ормузе атаковали «сторонники жёсткой линии»

Иран якобы заявил, что коммерческие суда в Ормузе атаковали вышедшие из-под контроля официального Тегерана «сторонники жесткой линии», желавшие таким способом сорвать переговорный процесс. Иранское руководство признает ошибку и выражает желание продолжить переговоры с США, но личность виновника инцидента в Ормузском проливе не раскрывает.Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, которые назвали виновников срыва переговоров «заблудшей сектой».Они утверждают, что иранская сторона сделала такое заявление представителям Белого дома по закрытым каналам. В американской администрации считают, что непубличного признания ошибки мало, и требуют, чтобы Тегеран сделал его официально. Ведь Вашингтон расценивает атаки на гражданские суда в Ормузском проливе нарушением условия перемирия.Согласно данным СМИ США, американский президент Дональд Трамп дал указание своим переговорщикам продолжить диалог с иранской стороной. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Американо-иранская встреча, согласно информации журналистов, должна состояться сегодня в Омане. Источники телеканала утверждают, что, если Тегеран продолжит вести себя враждебно, Вашингтон применит против него военные и экономические рычаги давления.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru