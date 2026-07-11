Reuters: после атак БПЛА перекрыто судоходство по Азовско-Донскому каналу

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Reuters: после атак БПЛА перекрыто судоходство по Азовско-Донскому каналу

Пограничная служба ФСБ России на неопределенный срок запретила судоходство по Азовско-Донскому морскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Такое решение принято в целях безопасности после масштабной атаки украинских беспилотников на гражданские суда, пишет агентство «Рейтер» со ссылкой на источники.

Помимо данной важной для судоходства водной транспортной артерии, объявлено о временном прекращении судоходства в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря. Ранее через пролив в целях безопасности уже неоднократно приостанавливалось движение паромов.

Киевский режим наращивает атаки по логистическим маршрутам на юге России, включая гражданские суда, которые режим Зеленского включил в свой список «теневого флота» РФ. По заявлениям украинских спецслужб и ВСУ, только с начала июля в Черном и Азовском морях ударными беспилотниками и безэкипажными катерами были атакованы 25 судов, некоторые неоднократно.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе беспилотники вновь атаковали четыре судна различного назначения, включая танкер, перевозивший метанол. В результате террористических ударов ВСУ погиб матрос.

Азовско-Черноморский бассейн является ключевым транспортным маршрутом для экспорта из России продовольственных товаров морским путем, в первую очередь зерновых. Проблемы возникли и с прохождением нефтяных танкеров и сухогрузов из южных российских портов.

С учетом того, что экспорт зерновых из России оказывает существенное влияние на мировой рынок, такие ограничения уже сказались на ценах. Сегодня цена пшеницы на европейской бирже Euronext выросла более чем на четыре процента. Это максимальный рост за последние шесть недель.
27 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 10:02
    Ликвидировать это недоразумение под названием Украина , чтобы людям жить не мешали.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 10:11
    Киев создаёт отдельное подразделение для глубоких ударов по России

    Просроченный заявил:
    «Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального дальнобойного командования, фактически для глобального влияния на Россию за эту войну. Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов, чтобы ещё более ощутимо снизить российский потенциал войны. Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным».


    А у нас "Дело спасения утопающих- дело самих утопающих". Речь идет не только про танкеры.

    ВКС - огромная структура, слишком неповоротливая в реалиях этого конфликта. Омский НПЗ пытались защищать с помощью А-50У и даже Су-57, но они прилетели поздно, НПЗ получил попадания и в конечном итоге. остановил свою работу.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:13
      Не вижу причин чтобы не топить все корыта, которые идут в(из) украинские морские и речные порты, топить без разбора.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:12
    До "роев дронов" дело ещё не дошло, а вот "стаи" уже приносят ощутимые потери, проблемы как нам, так и им...
    Проблемв в том, что у них есть "спонсорская помощ", которая идёт из за бугра и это позволяет поддерживать бое способность ВСУ на должном уровне... нам приходится надеятся только на свои силы, чутка на сотрудничество с... кое что извне идёт, это факт.
    А теперь вопрос... чего нам ожидать в будущем, какие перспективы???
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 11:33
      А теперь вопрос... чего нам ожидать в будущем, какие перспективы???

      В перспективе удары ТЯО по Украине, если к осени не вырисуются какие то достойные ответы или серьёзный прорыв ЛБС.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:08
        Можно напомнить, что мы не такие... но, что будет дальше остаётся только гадать...
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: rocket757
      Проблемв в том, что у них есть "спонсорская помощ", которая идёт из за бугра

      Проблема не в спонсорской помощи, а в том, что кто-то не желает перекрыть её поступление на Украину. Мосты и тоннели на главных логистических путях на западе Украины стоят не тронутыми. Торговые суда спокойно заходят в порты Украины не боясь попасть под удар, если к вам в порт не заходят корабли, тогда и по портовым сооружениям ракетами и БПЛА тратиться не надо. Бандеровцы, под руководством Запада, нам последние два месяца это просто реально показали. А мы всё по портовому сооружению бьём не однократно. Кто хочет тот делает, кто не хочет - тот начинает рассказывать что мосты построенные в советское время на Украине имеют такой запас прочности, правда почему-то такие же мосты построенные в это же время в РСФСР, такого запаса не имеют . Как так?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:20
        Как так?
        Да вот так... а вот почему, это большой вопрос, да и прочих вопросов хватает... soldier
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +12
    Сегодня, 10:14
    только с начала июля в Черном и Азовском морях ударными беспилотниками и безэкипажными катерами были атакованы 25 судов

    В ответ надо топить противокорабельными ракетами все суда, идущие в Одессу. Верховный тряпка какая-то.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      +7
      Сегодня, 10:28
      Полностью согласен. Конечно, для очистки совести предупредить, что все суда, идущие в украинские порты будут затоплены. И топить без оглядки на флаги и принадлежность. Гражданское или не гражданское - не важно. Вас предупредили. Что оно везёт, оружие или действительно гражданский груз - тоже не важно. Небратья должны быть лишены ВСЕГО. Они не особо заморачиваются. Надоела вся эта чушь из разряда "мы не такие". Такие. И вы нас такими сделали. Теперь не скулите.
      К сожалению, едва ли нынешняя стратегия (если она действительно есть) предусматривает такой вариант request
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 11:03
        Цитата: Everevil
        И топить без оглядки на флаги и принадлежность. Гражданское или не гражданское - не важно. Вас предупредили. Что оно везёт, оружие или действительно гражданский груз - тоже не важно

        Ну вы и загнули.... laughing
        А как же *уважаемые партнеры*?
        Сарказм конечно с моей стороны.
        Читаешь новости, и такая грусть и тоска берëт...
        А ведь было время, когда мы, тогда еще молодые и здоровые, гордились своей страной!
  5. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 10:18
    А сколько судов противника за это время атаковано нашими силами?
  6. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 10:23
    Больше Анкориджем мозги засерайте,и больше договорников ищите,от сюда и проблемы,США это враг они дают развед данные куда бить и чем,а укрорейх это их сателлит которого мы должны были стереть еще 4 года назад,когда еще и поставок оружия такого не было, сами себя в угол загоняем ,а потом пытаемся выбраться,становится все хуже и хуже,и пока нашему руководству не придет в голову не Анкоридж ,а уничтожения ЗЕ и его прихвостней,а также закрыть Черное море путем уничтожения всех танкеров кто сует свой нос в украину,разнести порта Одессы,Николаева в труху,и перефигачить все мосты и тунели и устроить АД в кукуеве ,только так мы сможем победить,а не ждать осени с перевыборами в Думу,а потом объявить мобилизацию и погнать простой люд на смерть,а сами будут торговать с врагами и искать договорники,причем их дети мажоры не служат и чихать хотель на патриотизм и Родину
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:34
    Цитата: Ирек
    Ликвидировать это недоразумение под названием Украина , чтобы людям жить не мешали.
    Подчистую! И зачистить наждачкой!
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:41
    Ну что ж... - лягушку сварили, а теперь смакуя, делают с ней все что угодно, по кускам "отрезают" органы жизнеобеспечения... А она, следуя изначально заложенному импульсу, из последних сил пытается достигнуть обозначенной цели ( отбить нужные территории на поле боя), не понимая, что ее уже режут по кускам "сзади" и скоро сил и ресурсов ползти к намеченной цели, просто не останется... (((
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 10:45
    Не могу разобраться в ситуации. Почему мы можем атаковать суда, которые заходят или выходят из черноморских портов Украины с помощью дронов, но не можем использовать для этого торпеды? Также существуют противокорабельные ракеты.

    Я когда-то слышал, что Крым можно назвать «непотопляемым авианосцем», с которого контролируется всё Чёрном море. Так давайте же использовать эту возможность в наших интересах. Морские мины также эффективны, но у них есть недостаток — они не избирательны. То есть, может пострадать судно, которое явно направляется в Румынию, но из-за ветра и волн его сносит к украинскому берегу.

    Если все официальные лица заявляют, что специальная военная операция превратилась в войну, то, вероятно, нас обманывают и вводят в заблуждение. Я не понимаю, почему суда всё ещё заходят и выходят из портов Украины, независимо от их флага. В таком случае, необходимо принимать более решительные меры. Не стоит просто пугать или царапать суда — их нужно топить.
    1. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 10:58
      Любой авианосец надо кормить,поить.А с этим не всё так просто.Вся логистика на юге под контролем Украины.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 11:05
      * Я не понимаю, почему суда всё ещё заходят и выходят из портов Украины, независимо от их флага.*

      полагаю, договорняк перестал действовать для обоих сторон, и спираль эскалации раскручивается все сильнее.
      это ожидалось уже давно, с момента тогда еще одиночных их ударов по нашим танкерам, и ответных прилетов в Одессу.
      нетрудно сложить 2+2..
    3. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 11:32
      Попробую высказать свое предположение , правда моряцкие тапками закидают. Словом кроме политицеских причин есть еще одна причина Цуссима и её1 последстви по ходу моряцких не отпускают. Последние успехи на море Черном так это прошлый век 100 лет с лишком при Колчаке. Это тогда смогли устроить блокаду Угольного района . Ну а теперь что есть корабли , что их нет , что есть ПЛ что их нет. В порты врага идет все . Флот тока ракетами пуляет . А нет еще разговоры разговариваются о развитии Океанского флота. Однако адмиралов по ходу стоит на генерало и полковников менять .
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 10:54
    Продолжаем копить слюни,чтобы когда нибудь потом плюнуть в морду зеленогнидского режима....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Продолжаем копить слюни

      "Во рту скопилась пена и горькая слюна,
      И в позе супермена он уселся у окна".
  11. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 11:02
    *Пограничная служба ФСБ России на неопределенный срок запретила судоходство по Азовско-Донскому морскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Такое решение принято в целях безопасности после масштабной атаки украинских беспилотников на гражданские суда,*

    от этих с их запретами, порой вреда больше чем от противника.
    то пролив закроют и с обоих сторон моста скапливается огромная пробка из судов.
    то теперь ВДСК..
    против юкрейн дронов их запреты бесполезны, это не помешает им летать и бить уже по неподвижным скоплениям судов.
    1. tehnix Звание
      tehnix
      0
      Сегодня, 12:13
      против юкрейн дронов их запреты бесполезны, это не помешает им летать и бить уже по неподвижным скоплениям судов
      ......ЗАПРЕТИТЬ скопления судов!!!.... laughing
  12. RockerMan Звание
    RockerMan
    +4
    Сегодня, 11:19
    Xoxлы постепенно выбивают нашу логистику, или делают ее использование небезопасным. А почему до сих пор жив Бескидский тоннель на западной части недостраны? Средства его поражения в наличии имеются же.
    1. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 11:58
      А почему мы до сих пор терпим этих леопольдов у власти? Почему молчат наши военные? Почему безмолвствует народ?
      Мы сами достойны того что происходит своим бездействием. Так что просто молчим в тряпочки, сидим и наслаждаемся позором некогда великой страны и молимся, чтобы за этим не последовал её развал.
    2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 11:58
      Главный принцип дзю-до : надо долго гнуться,чтобы потом вдруг резко распрямиться и уверенно победить! Херня какая-то....
      ( мой бессильный сарказм ,если что)
    3. tehnix Звание
      tehnix
      0
      Сегодня, 12:23
      Да там много чего живо... Говорят , что его разрушение потребует большого количестава ракет, а это дорого!!!! am интересно , а наши НПЗ восстанавливать после бомбежек дронами, провезенными через этот тонель видимо сильно дешевле! am
      Даже если долбаный тонель невозможно разрушить ... Можно же развалить вход в этот тонель? Да , его расчистят, но за это время у него какая пробка соберется! И по пробке долбануть.....
      Так же и с мостами .....