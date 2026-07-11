Reuters: после атак БПЛА перекрыто судоходство по Азовско-Донскому каналу
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Пограничная служба ФСБ России на неопределенный срок запретила судоходство по Азовско-Донскому морскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Такое решение принято в целях безопасности после масштабной атаки украинских беспилотников на гражданские суда, пишет агентство «Рейтер» со ссылкой на источники.
Помимо данной важной для судоходства водной транспортной артерии, объявлено о временном прекращении судоходства в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря. Ранее через пролив в целях безопасности уже неоднократно приостанавливалось движение паромов.
Киевский режим наращивает атаки по логистическим маршрутам на юге России, включая гражданские суда, которые режим Зеленского включил в свой список «теневого флота» РФ. По заявлениям украинских спецслужб и ВСУ, только с начала июля в Черном и Азовском морях ударными беспилотниками и безэкипажными катерами были атакованы 25 судов, некоторые неоднократно.
Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе беспилотники вновь атаковали четыре судна различного назначения, включая танкер, перевозивший метанол. В результате террористических ударов ВСУ погиб матрос.
Азовско-Черноморский бассейн является ключевым транспортным маршрутом для экспорта из России продовольственных товаров морским путем, в первую очередь зерновых. Проблемы возникли и с прохождением нефтяных танкеров и сухогрузов из южных российских портов.
С учетом того, что экспорт зерновых из России оказывает существенное влияние на мировой рынок, такие ограничения уже сказались на ценах. Сегодня цена пшеницы на европейской бирже Euronext выросла более чем на четыре процента. Это максимальный рост за последние шесть недель.
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