Российские силы атаковали предприятия по выпуску дронов в Киеве

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Российские силы атаковали предприятия по выпуску дронов в Киеве


Минобороны РФ сообщило о проведении ночных ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Основными целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, которые специализируются на производстве беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности для украинских военных.

В сообщении оборонного ведомства сказано:

Поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

По данным российского министерства обороны, поражены объекты «Киев-71» и «Буревестник», а также инфраструктура военных аэродромов в Киевской области. На месте ударов наблюдаются масштабные пожары и столбы дыма от повторной детонации боеприпасов.

Одновременно российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Удары нанесены по портам Одессы, Черноморска и Измаила. Целью операции стало нарушение логистики поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов Вооруженным силам Украины.

Власти региона подтверждали факт атаки на портовую инфраструктуру накануне вечером. При этом украинская сторона не комментирует заявления Минобороны России относительно поражения предприятий по производству дронов в столице

Ранее ВС РФ поразили энергетическую подстанцию в Сумской области, используемую в интересах ВСУ.
27 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:16
    Увы, у них много мелких сборочных производств, размещать которые есть где, да и сборщик изделия, дело не шибко сложное...
    Проблему так не решить... soldier
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +6
      Сегодня, 10:18
      И опять же все ведёт к тому, что все решится на полях сражений!!!
      Удачи нашим воинам soldier
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 11:17
        Надо избавить их от роя Дронов. Неважно как,гуманизм пофик
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 11:23
          Если прикинуть, подумать... а как избавить от того, что им дают с разных сторон, в не мало количестве...
          1. кот Краш Звание
            кот Краш
            +1
            Сегодня, 11:43
            Если прикинуть, подумать... Есть варианты, но для выполнения придётся нам самим придётся избавиться от роя (роёв) дронов-камикадзе.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 12:17
              Опять и снова... любая большая, серьёзная и уж конечно, критическая проблема, решается только комплексный методом...
              И опять вопрос... что, как у нас там, с этим КОМПЛЕКСОМ? Есть то, что надо, сколько надо и когда надо???
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Сегодня, 11:54
        Думаю, что ядерный удар по Украине расставит всё по своим местам. При этом и НАТО нужно предупредить, что предприятиям по уже озвученному списку достанется.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:18
          Не наш метод, это раз... а дальше есть два, три и черт её знает ещё сколько таких... soldier
    2. sauvage Звание
      sauvage
      -6
      Сегодня, 10:21
      Всё решится на земле, а для этого нужна всеобщая мобилизация.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 10:26
        Всеобщая мобилизация... а что именно/конкретно вкладывается в это понятие?
        Если вспомнить, тема не нова, обсуждали, обсуждали... и дальше будут обсуждать... request
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 10:40
          Цитата: rocket757
          а что именно/конкретно вкладывается в это понятие?

          Привет hi
          Всё понятно почему, вон и Песков объяснил: "Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон..."
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 11:05
            Период "осознания и принятия" объективной реальности подзатянулся...
            Почему так... это, тоже обсуждали не раз, но... в общем, все если не совсем мутно, то напоказ выносят такое, которое обсуждать смысла нет, ерунда, второстепенное...
            А дальше... будем посмотреть.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 11:19
              Цитата: rocket757
              Период "осознания и принятия" объективной реальности подзатянулся...
              Почему так... это, тоже обсуждали не раз, но... в общем, все если не совсем мутно, то напоказ выносят такое, которое обсуждать смысла нет, ерунда, второстепенное...
              А дальше... будем посмотреть.

              Правильно, об этом я и говорю, что мы занимаем оборонительную позицию, продолжая отдавать инициативу.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 11:32
                В СССР концепция обороны, того же ПВО, была обширная и включала в себя не только процесс отражения нападения, но и ответные удары по агрессору!!!
                К этому всегда были готовы необходимые ударные средства...
                Всё чётко понимали, что пассивная оборона, вялая реакция на действия агрессора, ни к чему хорошему не приводит.
        2. sauvage Звание
          sauvage
          0
          Сегодня, 11:35
          Без мобилизации войну не выиграть. Минусаторы думают что само собой всё разрешится победой малыми силами на фронте, но последние события показывают что будут бить по всей территории и причём чувствительно
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:12
            Все правильно, такие ВОЙНЫ, против такого противника выигрывают только тогда, когда собираются ВСЕМ МИРОМ!
            А вот теперь вопрос... как у нас решается этот вопрос, кто и когда у нас сможет поднять ВЕСЬ НАШ МИР, на священную и беспощадную???
          2. Хорон Звание
            Хорон
            0
            Сегодня, 12:17
            Без мобилизации войну не выиграть.

            Победа достигается армией по планам впр и опирается на крепкий тыл. Убрав из этой формулы любой компонент о достижении победы можно забыть. Основная беда сейчас это впр, следом подтягивается слабеющий тыл. Как всё это решает мобилизация(см. понятие "Военная мобилизация государства"? what
            От того что вы начнёте жить по талонам и ездить только на общественном транспорте а также другие ограничения как повлияют на решения впр или появление высокотехнологичных производств в России?
            Минусаторы думают что само собой всё разрешится победой малыми силами на фронте,

            То есть вы предлагаете снова начать скопление войск непосредственно на передке для улучшения укропской очётности о количестве российских потерь от дальнобойных ударов? Сами уже готовы побывать в роли ракетно-беспилотного мяса? Может проблема не столько в количестве войск на передке, сколько в отсутсвии эффективных мер противодействия дальнобойным ударам в условиях полной прозрачности перемещений войск в существующих условиях?
            ...но последние события показывают что будут бить по всей территории и причём чувствительно

            И как это исправит мобилизация? Про ускорение движения фронта за счёт нового мяса можете забыть, это бред.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: rocket757
      Проблему так не решить...

      Андрей Безруков верно сформулировал нынешнюю ситуацию:
      "Последние десять лет ведущие мозговые центры Запада активно прорабатывают механизмы использования мелких шагов – создания «свершившихся фактов», каждый из которых в отдельности расценивается противником как не заслуживающий жёсткого силового ответа. Опираясь на результаты симуляций с использованием «теории игр», проведённые в этих мозговых центрах, Запад эксплуатирует сложившуюся в российских элитах убеждённость в якобы нескончаемости наших ресурсов и устойчивости нашего общества, что позволяет раз за разом откладывать жёсткие, рискованные и непопулярные решения.
      Такое «медленное варение лягушки», даёт Западу возможность направлять украинский конфликт в выгодное для себя русло, избегая неприемлемых рисков".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 11:20
        И все таки... наши елитки формации неоднородная. Не важно, по каким причинам происходит расслоение на, вроде как наших/за нашу страну и тех, кого можно чётко определить как... не наши, совсем.
        Хотя, у нас и в самом обществе не все так однозначно... полного единства нет, но значимая часть остаётся такой, которых можно назвать за нашу страну!
        Всякое брожения, колебания, возможны, но... у нас НАШИХ всегда будет больше, по крайне мере среди народных масс...
        Как будет на верху... надо тщательнее присматривать...
  2. Dead Звание
    Dead
    +1
    Сегодня, 10:25
    Когда будет объявлена ​​война?
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:28
    Надо ваще 24/7 по Куеву пулять , чтобы ни секунды покоя у кастрюлеголовых не было.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:33
    Российские силы нанесли удары по объектам ВПК Украины по выпуску дронов
    Это уже который раз нанесли? wink
    1. Хорон Звание
      Хорон
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Schneeberg
      Российские силы нанесли удары по объектам ВПК Украины по выпуску дронов
      Это уже который раз нанесли? wink

      Это для пипла информация, что бы пипл думал что ещё чуть-чуть и удары прекратятся. Эдакая морковка, как и фраза типа "в ответ". При этом они тут же сами признают что у укропов ещё достаточно сил чтобы мы пропускали их удары по нашему тылу, поэтому готовтесь к худшему. Отчёт ради отчёта. Результат не по тому что существенный, а потому что так требуется для пропаганды.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:50
    Российские силы нанесли удары по объектам ВПК Украины по выпуску дронов в Киеве

    И чего? - по-моему очевидно уже всем, что хоть все военные производства на укре вынеси - проблем с вооружением, беспилотниками и тп. у нее, существенных не возникнет... Ибо запад натыкал уже производства оных на всей своей территории и странах Прибалтики. И, только наращивает производства и мощности.Течь все что нужно на укру будет рекой....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Десница ока
      Течь все что нужно на укру будет рекой...

      Если уточнить, не рекой, а несколькими ручьями. Выход только в максимальных усилиях по перекрытию логистики снабжения. Сейчас стали продолжать долбать порты, но и движение по ж/дорогам нужно останавливать. Тепловозы планомерно выводят из чата, следующим шагом напрашивается добивание ключевых объектов Укрэнерго для остановки электротяги. А этих ключевых объектов не так много, причём, по многим уже прилетало, и самых крупных основных подстанций на 750 кВ всего шесть. Будет команда, и не так много времени уйдёт на их вывод из строя.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:50
    В Киеве под удар попали два предприятия дроновой программы ВСУ. Первое — «Аэродрон», разработчик тяжёлых беспилотников большой грузоподъёмности и дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери». Второе — ЧАО «Фанплит»: там, по данным МО, идёт сборка и хранение ударных БпЛА «Файер Пойнт-2» с дальностью до 200 километров, а также комплектующих для их боевых частей. Объект замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели — это позволяло скрывать назначение цеха от разведки и легально гонять грузы под видом деревообработки.
  7. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 11:21
    Некоторых стоило уничтожать в самой стадии зарождения
    Компания «Генерал Черешня» в 2022 году начала как волонтёрская организация, закупая экипировку и автомобили для всу. В сентябре 2023 года она перепрофилировалась в технологический бизнес по производству БПЛА. Благодаря адаптации к условиям военного конфликта, стратегическим партнёрствам, локализации компонентов и использованию подземных производственных мощностей, компания наладила производство дронов в разных регионах Украины.‎ Компания поддерживает постоянную связь с боевыми бригадами ВСУ (по данным на октябрь 2025 года — с 60 бригадами).из-за этого оперативно вносит усовершенствование в БПЛА при разработке следующих партий.  В феврале 2026 года она была выбрана Министерством обороны США для участия в программе Drone Dominance Program с бюджетом 1,1 млрд долларов