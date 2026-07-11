Российские силы атаковали предприятия по выпуску дронов в Киеве
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Минобороны РФ сообщило о проведении ночных ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Основными целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, которые специализируются на производстве беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности для украинских военных.
В сообщении оборонного ведомства сказано:
Поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
По данным российского министерства обороны, поражены объекты «Киев-71» и «Буревестник», а также инфраструктура военных аэродромов в Киевской области. На месте ударов наблюдаются масштабные пожары и столбы дыма от повторной детонации боеприпасов.
Одновременно российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Удары нанесены по портам Одессы, Черноморска и Измаила. Целью операции стало нарушение логистики поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов Вооруженным силам Украины.
Власти региона подтверждали факт атаки на портовую инфраструктуру накануне вечером. При этом украинская сторона не комментирует заявления Минобороны России относительно поражения предприятий по производству дронов в столице
Ранее ВС РФ поразили энергетическую подстанцию в Сумской области, используемую в интересах ВСУ.
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