В нескольких городах и районах Крыма полностью отсутствует электроснабжение
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Ситуация с электроснабжением на Крымском полуострове остается очень сложной. Сегодня полностью без света остаются несколько населенных пунктов и районов республики. О введении ограничений на подачу электроэнергии уведомляет ГУП РК «Крымэнерго».
Энергоснабжение отсутствует в городе Джанкой, городском округе Армянск, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. Меры эти носят временный характер. Однако когда будет восстановлена подача электроэнергии, не уточняется. Сроки зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.
Причинами временных отключений электроснабжения на полуострове стали повреждения энергетической инфраструктуры. Вчера украинские беспилотники вновь атаковали ряд объектов энергетики полуострова. Ремонтно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, однако пока обеспечить всех потребителей электроснабжением невозможно.
Ранее в Республике Крым и городе Севастополь был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такая мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
В рамках режима ЧС жителям Крыма выплатят 15 тысяч рублей за длительное отсутствие электричества и воды, а для предпринимателей подготовили новые меры поддержки. Помимо этого, Российский Красный Крест сформировал на полуострове запасы гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости, продуктовые наборы и питьевая вода будут бесплатно выдаваться социально незащищенным категориям граждан начиная со следующего понедельника. В крупных населенных пунктах развернуты центры помощи, где можно в том числе зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.
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