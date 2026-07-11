В нескольких городах и районах Крыма полностью отсутствует электроснабжение

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В нескольких городах и районах Крыма полностью отсутствует электроснабжение

Ситуация с электроснабжением на Крымском полуострове остается очень сложной. Сегодня полностью без света остаются несколько населенных пунктов и районов республики. О введении ограничений на подачу электроэнергии уведомляет ГУП РК «Крымэнерго».

Энергоснабжение отсутствует в городе Джанкой, городском округе Армянск, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. Меры эти носят временный характер. Однако когда будет восстановлена подача электроэнергии, не уточняется. Сроки зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.

Причинами временных отключений электроснабжения на полуострове стали повреждения энергетической инфраструктуры. Вчера украинские беспилотники вновь атаковали ряд объектов энергетики полуострова. Ремонтно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, однако пока обеспечить всех потребителей электроснабжением невозможно.

Ранее в Республике Крым и городе Севастополь был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такая мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.

В рамках режима ЧС жителям Крыма выплатят 15 тысяч рублей за длительное отсутствие электричества и воды, а для предпринимателей подготовили новые меры поддержки. Помимо этого, Российский Красный Крест сформировал на полуострове запасы гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости, продуктовые наборы и питьевая вода будут бесплатно выдаваться социально незащищенным категориям граждан начиная со следующего понедельника. В крупных населенных пунктах развернуты центры помощи, где можно в том числе зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.
30 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:52
    В Крыму живут люди , а не всёпропальщики и путинслильщики , знают что всё будет хорошо.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:12
      Прорвёмся, не впервой...
      Будет трудно, но НАШ человек видел, прошёл через многое/всякое и... остаётся ЧЕЛОВЕКОМ!
      1. Развед Звание
        Развед
        +4
        Сегодня, 11:18
        Цитата: rocket757
        Прорвёмся, не впервой...
        Будет трудно, но НАШ человек видел, прошёл через многое/всякое и... остаётся ЧЕЛОВЕКОМ!

        Верно.
        Нашему человеку не впервой сначала создавать трудности, а затем героически их преодолевать.
        Дело привычное.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +3
          Сегодня, 11:27
          Предположим, что высказывание, что мы сами создаём себе трудности, а потом их героически преодолевает, весьма условное... не всегда, а то и чаще всего, трудности приходят/созданы извне, со стороны... всякое бывает.
          Устранять последствия придётся самим... тут все чётко, неизменно.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 11:14
      Ирек
      В Крыму знают и терпят, и молчат.
      Вот только не вижу в Крыму героев России Шойгу, Медведева, Матвиенко с объяснениями им, что на сегодня строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Питер и Минск - важнейшая цель государства.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Аркадий007
        В Крыму знают и терпят, и молчат.

        Лучше сидеть дома без света, чем со светом в СИЗО
    3. Kuziming Звание
      Kuziming
      +1
      Сегодня, 11:19
      Будущее скрыто от нас. Как всё будет - время покажет. Пятый год, всё идёт по плану...
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:53
    Тучи сгущаются.... (((
    .........
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 11:49
      Тучи сгущаются....
      И? Что в этом такого? Сгустились - дождь пойдет.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 10:54
    В рамках режима ЧС жителям Крыма выплатят 15 тысяч рублей за длительное отсутствие электричества и воды, а для предпринимателей подготовили новые меры поддержки. Помимо этого, Российский Красный Крест сформировал на полуострове запасы гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости, продуктовые наборы и питьевая вода будут бесплатно выдаваться социально незащищенным категориям граждан начиная со следующего понедельника. В крупных населенных пунктах развернуты центры помощи, где можно в том числе зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и

    Это уже серьезнее дальше некуда!
    Продолжать не буду, и так все ясно....
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 11:17
      Жителям Крыма действительно выплатят 15 тысяч рублей, при условии что отсутствие электричества или водоснабжения не было непрерывно более 48 часов. Если свет дали на пару часов, отсчет 48 часов для компенсации начинается заново. Выплата является одноразовой.
      Пока света не было непрерывно более 48 часов только в Саках
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 11:21
      ваш вср 66-67

      А что может еще местная власть сделать?
      Они первыми столкнулись с массовыми атаками БПЛА.
      Там есть сложности по всем видам жизни, но люди живут и всё понимают.
      Жаль что этого ничего не чувствуют в Москве, те которые принимают решения.
      Где те кто направляет танкеры и сухогрузы в Крым без охраны для прорыва блокады?
      Когда у нас хоть кто-то из руководства страны, будет отвечать за свои поступки и решения нанёсшие вред своему народу?
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Аркадий007
        Когда у нас хоть кто-то из руководства страны, будет отвечать за свои поступки и решения нанёсшие вред своему народу?

        Вопрос на который ответа на данный момент НЕТ!
  4. Dead Звание
    Dead
    -4
    Сегодня, 11:04
    В течение следующего месяца не будет ни электричества, ни топлива.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      -1
      Сегодня, 11:23
      ... ни воды (ее подача зависит от электричества), ни газа (по газораспределительным и компрессорным станциям тоже бьют, но пока это не критично)
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 11:52
      В течение следующего месяца не будет ни электричества, ни топлива.

      Вы, простите, чьих будете?
      И с чего бы это такие категоричные утверждения? Доказательства в студию. Документальные.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:09
    Мы и не раз обсуждали и констатировали, что массированный, комплексный удар беспилотников и прочего, не может отразить никто... нет такого непреодолимого ПВО!
    Увы, то о чем говорили, так оно и происходит...
    Восстанавливать придётся самим, это факт...
    Опять повторяюсь, ПРОРВЁМСЯ НЕ ВПЕРВОЙ, но просто не будет.... soldier
    1. Kreta25 Звание
      Kreta25
      +2
      Сегодня, 11:16
      Как много глупостей на один комментарий.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 11:21
        Да ладно... а вы предложите свою... мудрость, может и будет с чем сравнить... wink
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +7
    Сегодня, 11:11
    Ответы должны быть десятикратно сильнее. За один район в Крыму - куев полностью без света. Только так. Не сопли пускать,а напалм и тротил
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -2
      Сегодня, 11:54
      Не сопли пускать,а напалм и тротил
      Напалм выжигает всё. Поэтому напалма не будет. Мы не вшивые американцы, и заливать напалмом свои же территории не станем.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Дед-дилетант
        Напалм выжигает всё.

        На открытой территории, но он ничего не сделает капитальным строениям, если вы только боеприпас напалмом не закинете в это сооружение.
  7. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    -11
    Сегодня, 11:12
    говорят что власти Крыма по-тихому продают топливо и электроэнергию врагу, от этого и кризис. а на удары просто списывают
    1. Kuziming Звание
      Kuziming
      +2
      Сегодня, 11:15
      Они тоннель прокопали под Черным морем?
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:42
      sergeyezhov
      (Sergey)
      -5
      Сегодня, 11:12
      Новый
      говорят что власти Крыма ..
      обс или дочь офицера?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 11:57
        обс или дочь офицера?
        Вот бабок не надо так обижать, ага?! Дочь офицера, без вариантов.
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: a.s.zzz888
        обс или дочь офицера?

        Постаревшая за последние 12 лет дочь офицера,постепенно переходящая в категорию обс. laughing
    3. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 11:51
      Кого вы считаете врагом? Бесперебойно в первую очередь снабжаются объекты Минобороны России и ФСБ России. Делается это усилиями местной власти.
    4. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      Сегодня, 11:56
      говорят что власти Крыма по-тихому продают топливо и электроэнергию врагу,
      Говорят, в Москве кур доят. А коровы несутся. А еще говорят, что инопланетяне прилетели, и через некоторое время все сотрудники ЦИПСО и их прихлебатели отправятся на Марс. Для участия в опытах кроликами.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:13
    Сегодня полностью без света остаются несколько населенных пунктов и районов республики.
    А на Украине даже в прифронтовых поселениях есть электричество в наличии.Хотя всю зиму мы им энергетику выносили. Как так-то?