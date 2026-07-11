МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым»

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МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым»


Северная Корея вновь заявила о своей принципиальной позиции: вопрос денуклеаризации для неё закрыт окончательно и без возможности пересмотра. Соответствующее заявление, опубликованное ЦТАК, стало реакцией на итоги саммита НАТО в Анкаре.

В Пхеньяне возмущены пунктами итоговых документов, где союзники подтвердили намерение наращивать военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое раздражение вызвали трёхсторонние переговоры США, Японии и Южной Кореи, на которых вновь прозвучали требования о ядерном разоружении КНДР.

МИД КНДР назвал эти призывы бессмысленными и подчеркнул: тема денуклеаризации для них давно закрыта. В Пхеньяне также добавили, что под денуклеаризацией в первую очередь должны понимать Японию и Южную Корею. Они, по мнению северокорейской стороны, сами стремятся к обладанию ядерным оружием под эгидой США.

В КНДР заявили, что продолжат укреплять оборону и усиливать сдерживающий потенциал в ответ на любые внешние угрозы.

Ранее, 14 июня, Пхеньян уже официально подтверждал свой статус ядерной державы, возлагая ответственность на политику Вашингтона и его союзников. А в начале месяца Ким Чен Ын, посетив новый завод по производству ядерных материалов, заявил о планах наращивать ядерный потенциал «в геометрической прогрессии».
12 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 11:12
    Северная Корея вновь заявила о своей принципиальной позиции: вопрос денуклеаризации для неё закрыт окончательно и без возможности пересмотра.

    Интересно, winked как бы прозвучал аналогичный ответ, если в КНДР был бы свой Песков?
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 11:44
      Ким Чен Ын все делает правильно.

      Опора на собственные силы + недоверие Западу.

      Больше ядерных боезарядов - меньше вероятность нападения.
    2. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Теренин
      как бы прозвучал аналогичный ответ, если в КНДР был бы свой Песков?

      очень просто,мол мы продолжаем консультации по этому вопросу с нашими западными партнерами,даже если эти "партнеры" делают все чтобы наша страна перестала существовать, а главный "партнер" заявляет что удары по нашей энергетике ведут к миру.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 11:13
    В КНДР заявили, что продолжат укреплять оборону и усиливать сдерживающий потенциал в ответ на любые внешние угрозы

    Молодцы корейцы!
    Есть чему поучиться у Ирана и КНДР!
    По сравнению - небольшие страны, но не прогибаются!
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    +4
    Сегодня, 11:14
    А чье шасси используют северокорейцы? Неужели сами смогли?
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +7
      Сегодня, 11:21
      Ну уж точно не российское, учитывая уничтожение КЗКТ и полный провал "Платформы-О".
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 11:33
        Цитата: Вайфу
        Ну уж точно не российское, учитывая уничтожение КЗКТ и полный провал "Платформы-О".

        Технология ГМТ в России утрачена. А в Беларуси сохранена.

        Более того, на машинах БелАЗ используют не только гидромеханическую, но и электромеханическую трансмиссию. На карьерном самосвале БелАЗ-​75710 грузоподъемностью 450 тонн установлены четыре мотор-​колеса. Но, это, конечно, не серийная, а штучная продукция, машины собирают на площадке заказчика.

        Несколько лет назад на КамАЗе предполагали создать параллельно с машинами на основе электромеханической трансмиссии и платформы с ГМТ. Подступились к решению проблемы при создании бронеавтомобиля «Тайфун-​К». И как в те времена в «оборонке» поступали сплошь и рядом, купили ГМТ у американской компании Allison Transmission. Затем грянули санкции, и КамАЗ был вынужден переключиться на китайскую копию «Аллисона», однако у нее выявилась низкая надежность. Ветвь оказалась тупиковой.

        РФ дважды предпринимала попытки купить у Беларуси МЗКТ. Однако Лукашенко выставил, как у нас посчитали, непомерную цену три миллиарда долларов. И это понятно – завод приносит значительную прибыль, поставляя продукцию не только в Россию, но и в Китай, Турцию, ОАЭ, Египет и ряд других стран. Зачем же Батьке отказываться от завода, который зарабатывает твердую валюту?

        Российские прагматики, рассуждая о непомерной цене, говорят, что за два миллиарда можно построить новый завод. Может быть, и можно. Но где взять технологии и специалистов? Вот об этом не думали, когда уничтожали Курганский завод колесных тягачей.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:56
      Цитата: RockerMan
      А чье шасси используют северокорейцы? Неужели сами смогли?

      Да какая разница? Главное что едет и летает, и что матрасы об этом тоже знают.
    3. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 12:22
      На этот вопрос уже давно дан ответ на уровне ООН и КНР. Восемь WS51200 производства компании Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle приобретены КНДР в Китае в 2011. В 2013 правительство КНР запретило продажу этих шасси после заявления ООН о нарушении санкций. Далее корейские инженеры воспроизвели тягач. Освоив производство базовой модели, далее увеличивали количество колесных пар по мере надобности. Характерная особенность этих тягачей в том, что у них 2 первые и 2 последние колесные пары ведущие, что позволяет им разворачиваться практически на месте - обычно у тяжелых шасси типа TEL (Transporter-Erector-Launcher) все колесные пары ведущие.
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +5
    Сегодня, 11:21
    Северокорейские товарищи прекрасно знают в каком мире они живут. И в этом мире уважают только слильного. А слабаков подают к столу.
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +3
      Сегодня, 11:28
      Теорема Эпштейна - или ты за столом или ты на столе.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +7
    Сегодня, 11:27
    МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым»

    Гордость берёт за руководство КНДР и Ирана...А жаль, что Иран не успел - двумя проблемами в мире стало бы меньше...