CNN: Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру
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Иран якобы скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру. В частности, на одном из таких объектов – «Талеган-2», расположенном в Парчине, американские спутники заметили спецтехнику.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Института науки и международной безопасности.
В сообщении сказано:
Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты.
Съемка велась 22 июня и 7 июля. Считается, что в Парчине хранились материалы, необходимые для ведения работ по созданию ядерного оружия.
СМИ утверждает, что иранцы начали восстанавливать не только данный объект. Похожая активность была зафиксирована и на других локациях.
Журналисты пришли к выводу, что идет восстановление ядерных объектов, ранее попавших под американские удары. Они подозревают, что здесь имеют место нарушения Ираном меморандума о взаимопонимании, подписанного с представителями США в конце июня. Представители СМИ предполагают, что восстановление объектов началось еще до того, как американский президент Дональд Трамп послал сигнал Тегерану о разрыве договоренностей, нанеся серию ударов по иранской территории.
Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что нельзя допустить появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, решение задачи по устранению такой опасности следует осуществлять несмотря на опасность военного обострения или экономических проблем глобального масштаба.
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