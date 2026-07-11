CNN: Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру

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CNN: Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру


Иран якобы скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру. В частности, на одном из таких объектов – «Талеган-2», расположенном в Парчине, американские спутники заметили спецтехнику.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Института науки и международной безопасности.

В сообщении сказано:

Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты.

Съемка велась 22 июня и 7 июля. Считается, что в Парчине хранились материалы, необходимые для ведения работ по созданию ядерного оружия.

СМИ утверждает, что иранцы начали восстанавливать не только данный объект. Похожая активность была зафиксирована и на других локациях.

Журналисты пришли к выводу, что идет восстановление ядерных объектов, ранее попавших под американские удары. Они подозревают, что здесь имеют место нарушения Ираном меморандума о взаимопонимании, подписанного с представителями США в конце июня. Представители СМИ предполагают, что восстановление объектов началось еще до того, как американский президент Дональд Трамп послал сигнал Тегерану о разрыве договоренностей, нанеся серию ударов по иранской территории.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что нельзя допустить появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, решение задачи по устранению такой опасности следует осуществлять несмотря на опасность военного обострения или экономических проблем глобального масштаба.
4 комментария
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    0
    Сегодня, 11:58
    Нк и молодцы, пингвины все равно не держат слово и договоренности what
  2. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 12:09
    то что Иран теперь будет делать ЯО это к гадалке не ходи......ну сами выпросили янкесы с Израилем
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:13
    Совершенно не удивлюсь что во глубине иранских руд плодотворно трудятся северокорейские товарищи, передавая накопленные знания персам.
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 12:16
    Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру

    А собственно, кому какое дело, особенно матрасникам и еврейцам???
    Им значить можно иметь ядерную технологию, а персам - не-ль-зяяяя????
    Матрасники не раз нарушали своих договоронностей, не говоря ещё злобную ненависть еврейцев к персам. Так-то, Иран вполне может восстановить себе ядерные центры, к примеру, для создания ядерные установки по опреснению морской воды (а питьевая вода с годами проблема становиться острее) и атомной электростанции.