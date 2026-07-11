В Твери ликвидирован возникший в результате атаки БПЛА пожар на нефтебазе
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В результате атаки вражеского ударного беспилотника 9 июля на предприятии «Тверская нефтебаза» загорелся один из резервуаров. Пожар был оперативно локализован, однако на полное устранения возгоранию потребовалось двое суток.
Сегодня пожарная служба МЧС России полностью потушила возгорание. Об этом в своем официальном канале мессенджера МАХ сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
В тушении огня были задействованы дополнительные силы региональных жилищно-коммунальных служб, водоканала и других структур, пишет врио главы области. В ходе операции по ликвидации возгорания на нефтебазе чиновники городской и областной администраций регулярно общались с жителями близлежащих районов. Королев поблагодарил горожан за терпение и выдержку, которую они проявили в это непростое время.
Нашим дорогим жителям – большой поклон за терпение! Тушение позади, но бдительности мы не теряем. Контроль за ситуацией на объекте продолжится.
Пожар на нефтебазе не повлиял на обеспечение региона топливом, особо отметил врио губернатора Тверской области. В контакте с правительством РФ и руководством нефтяных компаний достигнуты договоренности по поставкам дополнительных объемов нефтепродуктов в регион. В населенные пункты, где нет стационарных автозаправочных станций, организован подвоз топлива автоцистернами.
Логистика поставок бензина и дизеля регулируется круглосуточно в ручном режиме, подчеркнул Королев. Благодаря взаимодействию с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями сохраняется стабильное снабжение федеральных трасс, а экстренные и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объёме.
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