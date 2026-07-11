В Твери ликвидирован возникший в результате атаки БПЛА пожар на нефтебазе

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В Твери ликвидирован возникший в результате атаки БПЛА пожар на нефтебазе

В результате атаки вражеского ударного беспилотника 9 июля на предприятии «Тверская нефтебаза» загорелся один из резервуаров. Пожар был оперативно локализован, однако на полное устранения возгоранию потребовалось двое суток.

Сегодня пожарная служба МЧС России полностью потушила возгорание. Об этом в своем официальном канале мессенджера МАХ сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. В результате инцидента никто из людей не пострадал.



В тушении огня были задействованы дополнительные силы региональных жилищно-коммунальных служб, водоканала и других структур, пишет врио главы области. В ходе операции по ликвидации возгорания на нефтебазе чиновники городской и областной администраций регулярно общались с жителями близлежащих районов. Королев поблагодарил горожан за терпение и выдержку, которую они проявили в это непростое время.

Нашим дорогим жителям – большой поклон за терпение! Тушение позади, но бдительности мы не теряем. Контроль за ситуацией на объекте продолжится.

Пожар на нефтебазе не повлиял на обеспечение региона топливом, особо отметил врио губернатора Тверской области. В контакте с правительством РФ и руководством нефтяных компаний достигнуты договоренности по поставкам дополнительных объемов нефтепродуктов в регион. В населенные пункты, где нет стационарных автозаправочных станций, организован подвоз топлива автоцистернами.

Логистика поставок бензина и дизеля регулируется круглосуточно в ручном режиме, подчеркнул Королев. Благодаря взаимодействию с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями сохраняется стабильное снабжение федеральных трасс, а экстренные и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объёме.
9 комментариев
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  1. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 11:27
    А как поживают бандеровские НПЗ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Вайфу
      А как поживают бандеровские НПЗ?

      Пусть майданутые и ответят - их полно тут, на ВО ! am
  2. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 11:29
    Похоже,что Кремль так и не учится на своих ошибках.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 11:30
    Что, опять?
    Судя по заявлениям российского ВГК, на Украине должно гореть всё, что горит...
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +7
    Сегодня, 11:32
    Цитата: Вайфу
    А как поживают бандеровские НПЗ?

    Никак. Им бензин из-за границы везут.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 11:37
      Да, везут....И впереди паровоза) оказывается литва, потом кто-то, и потом цыгане, они же румыны...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 11:53
        a.s.zzz888
        Как Литва может везти по ЖД, а мы не можем по Азовскому морю?
        Может что-то в консерватории у нас конкретно сломалось?
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 11:43
    В результате атаки вражеского ударного беспилотника 9 июля на предприятии «Тверская нефтебаза» загорелся один из резервуаров. Пожар был оперативно локализован, однако на полное устранения возгоранию потребовалось двое суток.
    Так оно было на самом деле.Та же новость , но на другом ресурсе.
    24 минуты назад
    ТАСС
    Происшествия
    В Твери потушили пожар на нефтебазе
    Пожар на нефтебазе в Твери, возникший 9 апреля при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов,полностью потушен. Об этом заявил губернатор региона Виталий Королев.
    И как можно этого описаку назвать? Почему у правоохранителей не возник вопрос к автору, а не случайно ли он так описался?
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 12:17
      Fitter65
      09 локализовали, 11 потушили.
      Смысл обсасывания этого события вообще не котируется на фоне постоянного горения нефтехранилищ в краснодарском крае и ростовской области.
      На кону выборы губернатора области, надо показать работу, других вариантов не наблюдается.