Россияне стали меньше пить: в 80 регионах России снизилось потребление алкоголя

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Россияне стали меньше пить: в 80 регионах России снизилось потребление алкоголя

По оценкам Минздрава, потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах. В среднем россияне стали пить на 2 литра меньше алкоголя. Таким образом, в начале лета текущего года потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года.

Наиболее сократили потребление алкогольных напитков жители Ненецкого АО, где оно снизилось в среднем на 2,9 литра на человека. Также более чем на 2 литра этот показатель уменьшился в Пензенской, Кировской и Псковской областях. Пятерку лидеров по снижению употребления алкоголя замыкает Забайкальский край.

Жители Пермского края за прошедший год сократили потребление алкоголя в среднем на 1,95 литра на душу населения, Ханты-Мансийского АО — на 1,9 литра, Кузбасса — на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях этот показатель снизился на 1,7 литра, а в Красноярском крае — на 1,65 литра.

При этом больше всего употребляют алкоголь жители Ненецкого автономного округа, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В Минздраве отмечают, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%. В настоящее время по этому показателю наша страна находится на 29-м месте в мире.

Ранее министр здравоохранения России Мурашко заявил, что доля курящих взрослых россиян за 6 лет снизилась более чем на 27%. Запланировано, что к 2030 году обследования в центрах здоровья пройдут 5,8 млн работающих россиян.
25 комментариев
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  1. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +6
    Сегодня, 11:48
    Такими темпами, россияне скоро в эльфов превратятся и будут жить по 200 лет. А там пенсионный возраст до 165 можно будет поднять. laughing drinks
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 11:58
      Дык - пить не на что... wink Народ поставили перед сложным выбором - либо на бензин хватает либо на синьку.. what

      А вообще - скорее всего на своё или суррогаты переходят. Ибо нонешняя жизнь - как-то не очень способствует трезвому образу жизни. Я вот пить бросил лет 15 назад - а как новости посмотришь, так поневоле хочется в магазин за коньяком сбегать..
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 12:12
        Да не, на самогон перешли, и торговлю спиртом никто не отменял
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 11:58
      точно а эльфы как известно варили прекрасный эль)))а если и курили то наверняка какую нибудь волшебную траву изменяющую сознание)) Недавно был в Барановке это село типа такое в Сочи там такой гунеп растет выше заборов реально наверняка эльфы проживают компактно))я раньше такую ток под Таганрогом видел у цыган, тьфу кочевых эльфоф канешно.
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 12:17
      Будут не пить, брать кредиты под 20% , жить в долг .
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +5
    Сегодня, 11:49
    А на сколько увеличивается продажа самогонного оборудования? А торговля паленкой?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 11:53
      На это Минздрав не в силах ответить. А пить стали меньше только по одной причине: цены чумовые на алкоголь.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -3
        Сегодня, 11:58
        Мозги включите. Цена ни при чем, реально люди меньше пьют, например в сравнении с СССР до 1985 г. Цены фуфло, стоимость литра своего самогона, с добавками, от 100 до 150 за литр.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:08
        Цитата: marchcat
        На это Минздрав не в силах ответить. А пить стали меньше только по одной причине: цены чумовые на алкоголь.

        Сама по себе водка почти ничего не стоит но, как только её разольют по бутылкам, снабдят этикеткой и пробкой, она тут же становится золотой. Но и в этом случае ценник искусственный. По некоторым данным 1 л. спирта стоит 440 руб. Вода стоит ноль. Из 1 л. выходит 5 пузырей по 88 р./0,5 л. + стоимость титетки и пробки. На круг более 140 р. не выходит. И это, заметьте, по "розничным" ценам. Так что просто дичь покупать магазинное пойло по цене коньяка, лучше покупать сэм или спирт...
      3. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 12:18
        Акциом обложили весь легальный алкоголь . Вот он и снижается.
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -1
      Сегодня, 12:02
      Паленки почти нет и с ней прекрасно борются, в сравнении с 90-ми или даже 15 лет назад, все изменилось, У меня самогонный аппарат и что? Маленький, получается 2 литра, 2 недели на брагу, потом две перегонки, с этого не напьешься, лично я не пью, хобби, даже бочка есть деревянная, та держу по несколько лет и таких куча, алкаши и просто пьяни как правило не гонят.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:49
    ❝ Меньше всего – в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге ❞ —

    — Ну тут всё ясно – мусульманские регионы ...
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 11:58
      Многие татары, башкиры вполне употребляют алкоголь, как и часть северокавказских мусульман. Европейские мусульмане из числа албанцев и бошняков тоже толерантно относятся к алкоголю. Я лично видел употребляющих спиртные напитки узбеков и киргизов ( и киргизок).
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 12:19
        Угу, слышал такое рассуждение - в Коране вино запрещено пить, мы его и не пьём. А вот про пиво, коньяк и водку - там ничего не сказано..
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 11:52
    потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах.

    Это заметно , скажу по себе, что-то я стал меньше употреблять крепкие алк. напитки. Предпочитаю кефир, морсы, минеральные воды и т.п. Привет трезвенникам-чувашам. stop
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 11:56
    Мне интересно как они это считают, учитывая моду к самогоноварению. Сам практически не пью, но гоню, правда аппарат аленький, интересно, разные рецепты, настойки, наливки.
  6. cast iron Звание
    cast iron
    0
    Сегодня, 11:58
    Дело в том, что те кто пил уже на том свете. А новое поколение особое не бухает. И хорошо.
  7. papas-57 Звание
    papas-57
    0
    Сегодня, 11:58
    Как я понимаю меньше стали пить чиновники и депутаты. Их меньше стали ловить пъяными за рулём.
  8. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 11:59
    статистика это полная "херня на постном масле"...вот что говорит статистика: "В среднем взрослый россиянин потребляет около 10,5 литра чистого этанола в год, а если исключить детей и непьющих — около 17,7 литра."(С).... Для простого смертного перевожу на русский доступный - употребляющий россиянин в год употребляет 17,7х2,5=44,3 литра ВОДКИ/ВИСКИ или проще говоря 3,7 литра в месяц. Без меряния членами это 7 (мать его) пьянок..... то есть это все неработающие люди сплошь))))). это ВСЕ употребляющие алкоголь должны так. А теперь по факту на личном примере. Моя компания (причем только про мужчин пишу, не вспоминая жен, а они тоже употребляющие кстати) это 4 взрослых, состоявшихся в жизни 45+ человека, из которых дай Бог один выпивает суммарно за месяц ДВА литра....и то он у нас алкочемпион поэтому)))))) остальные трое до литра не всегда дотянут, ну пусть будет ЛИТР. И получается что из 172 статистических литров моя компания выпивает 60 литров..... значит где-то должна быть компания из четырех что потребляет свои 172 литра + наши 112 литров...... статистика это бред, особенно по алкоголю
  9. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 12:00
    Сократились россияне, сократилось и потребление алкоголя. Косвенная "секретная" статистика убыли населения налицо.
  10. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 12:02
    Вторая мысль по этому поводу)))) Смотрю на свою дочь и ее поколение (22 года).....Они не пьют практически от слова совсем......Она дай Бог в месяц раз подойдет со словами "папа сделай мне коктейль" и все......Ну не интересен им алкоголь....а они ведь тоже входят в статистику
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:06
    Ну сам Бог велел седня за это жирануть.😀😀
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 12:06
    Ну, Росстат на высоте, как всегда... wassat Нет, я понимаю, что если перед тобой стоит выбор, купить бутылку, или купить хлеба, то 75% выберет хлеб. Не спешите спорить: инфляция никуда не делась. А заработную плату поднимают неохотно, и не компенсируя инфляцию. Я пока могу себе позволить и бутылку, и закуску. А многие просто не могут этого сделать.
    Так что допускаю, что потребление алкоголя снизилось. Из за низкой з/п, не успевающей за инфляцией.
    Курение - отдельная тема. К курению применимо все, что я написал о алкоголе, плюс многие курят эти самые вейпы. А вейп не курение, это вдыхание пара .
    Я, кстати, даже если буду вынужден бросить пить из-за нехватки средств, курить не брошу. Будет совсем туго - пойду на преступление, вплоть до убийства, но никто и никогда не заставит меня отказаться от курева. Привет минздраву и росстату.
  13. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 12:08
    Потребление меньше,потому что и потребителей уменьшилось.Только вот одно непонятно Латвия ,например,( недавно была статья) ,поставила рекорд по поставкам алкоголя в Россию.Это не санкционный товар?
  14. ВасАндр Звание
    ВасАндр
    0
    Сегодня, 12:14
    200-300 мл вина или шампанского на Новый год. Это вся моя годовая доза алкоголя.
    Во времена СССР алкоголь не употреблял вообще.