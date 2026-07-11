Россияне стали меньше пить: в 80 регионах России снизилось потребление алкоголя

По оценкам Минздрава, потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах. В среднем россияне стали пить на 2 литра меньше алкоголя. Таким образом, в начале лета текущего года потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года.Наиболее сократили потребление алкогольных напитков жители Ненецкого АО, где оно снизилось в среднем на 2,9 литра на человека. Также более чем на 2 литра этот показатель уменьшился в Пензенской, Кировской и Псковской областях. Пятерку лидеров по снижению употребления алкоголя замыкает Забайкальский край.Жители Пермского края за прошедший год сократили потребление алкоголя в среднем на 1,95 литра на душу населения, Ханты-Мансийского АО — на 1,9 литра, Кузбасса — на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях этот показатель снизился на 1,7 литра, а в Красноярском крае — на 1,65 литра.При этом больше всего употребляют алкоголь жители Ненецкого автономного округа, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В Минздраве отмечают, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%. В настоящее время по этому показателю наша страна находится на 29-м месте в мире.Ранее министр здравоохранения России Мурашко заявил, что доля курящих взрослых россиян за 6 лет снизилась более чем на 27%. Запланировано, что к 2030 году обследования в центрах здоровья пройдут 5,8 млн работающих россиян.

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