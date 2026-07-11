Минобрнауки РФ вводит четыре обязательных гуманитарных предмета для всех вузов
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Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил о введении четырех обязательных гуманитарных предметов для студентов всех вузов страны. В рамках обновления системы высшего образования в «фундаментальное ядро» войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Эти предметы станут обязательными для изучения на любых направлениях подготовки.
Могилевский подчеркнул, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию данных дисциплин. Их содержание будет пересмотрено с учетом последних научных достижений и актуальных тенденций. Это позволит обеспечить единообразие качества обучения по всей стране и повысить значимость базового высшего образования.
Замминистра отметил:
Мы считаем необходимым заложить единый фундамент знаний для выпускников российских университетов.
По его словам, изменения будут внедряться поэтапно через пилотный проект.
Введение этих дисциплин также напрямую связано с поручением президента Владимира Путина активнее продвигать русский язык как инструмент межнационального общения.
Таким образом, реформа направлена на создание единой образовательной среды, где каждый выпускник вуза будет обладать глубокими знаниями в области истории своей страны, философии, основ государственного устройства и родного языка.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее отмечал, что дипломные работы утратили свои прежние функции и требуют модернизации. Новый подход к образованию должен сделать акцент не только на узкопрофессиональной подготовке, но и на формировании широкого кругозора у будущих специалистов.
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