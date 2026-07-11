Минобрнауки РФ вводит четыре обязательных гуманитарных предмета для всех вузов

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Минобрнауки РФ вводит четыре обязательных гуманитарных предмета для всех вузов


Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил о введении четырех обязательных гуманитарных предметов для студентов всех вузов страны. В рамках обновления системы высшего образования в «фундаментальное ядро» войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Эти предметы станут обязательными для изучения на любых направлениях подготовки.

Могилевский подчеркнул, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию данных дисциплин. Их содержание будет пересмотрено с учетом последних научных достижений и актуальных тенденций. Это позволит обеспечить единообразие качества обучения по всей стране и повысить значимость базового высшего образования.

Замминистра отметил:

Мы считаем необходимым заложить единый фундамент знаний для выпускников российских университетов.

По его словам, изменения будут внедряться поэтапно через пилотный проект.

Введение этих дисциплин также напрямую связано с поручением президента Владимира Путина активнее продвигать русский язык как инструмент межнационального общения.

Таким образом, реформа направлена на создание единой образовательной среды, где каждый выпускник вуза будет обладать глубокими знаниями в области истории своей страны, философии, основ государственного устройства и родного языка.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее отмечал, что дипломные работы утратили свои прежние функции и требуют модернизации. Новый подход к образованию должен сделать акцент не только на узкопрофессиональной подготовке, но и на формировании широкого кругозора у будущих специалистов.
13 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 12:01
    в «фундаментальное ядро» войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык.

    Считаю, в этом списке "философия" излишне.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: frruc
      Считаю, в этом списке "философия" излишне.
      Знания не бывают лишними. У иностранцев есть такие понятия hard skill и soft skill. hard это навыки непосредственно связанные с работой, а вот софт это сопутствующие. Типа правил общения, или разговорная речь одним словом общечеловеческие. Там вот принято считать что важны оба навыка, и если какой то сильно провален, то результата тоже не будет. Может поэтому силиконовая долина появилась в США а не в СССР?
    2. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 12:25
      Да вы, что а как же Ильин - фашистский прихвостень. Его даже "сам" читает и цитирует. Патриотов же надо растить... am
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 12:01
    Лучше бы логику обратно ввели... Самый необходимый по нонешним реалиям предмет.
  3. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 12:04
    Интересно, сколько часов в неделю отведут? У нас в советское время в техническом ВУЗе на младших курсах упор был на математику, физику и ТОЭ. Больше половины часов. Были всякие довески типа истории КПСС, но по часам это были жалкие крохи.
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 12:04
    Русский язык (сочинение) писали раньше (в годы моего обучения- 80е) все поступающие в ВУЗы страны. Причем, троечка за сочинение, как правило, не давала возможности набрать проходного балла.
    А что теперь за студенты ВУЗов, если их русскому языку будут учить? И как они ЕГЭ сдали?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 12:10
      Причем, троечка за сочинение, как правило, не давала возможности набрать проходного балла

      Ага, не давала причем в технические ВУЗы, а потом в 80х удивлялись, а почему это мы отстаем в ПП технике, зато русский хорошо знали ...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Александр Х
      А что теперь за студенты ВУЗов, если их русскому языку будут учить?

      Раньше все сидели с книгами, а теперь со смартфонами в соцсетях. Тыкать в кнопочки проще, чем разборчивый почерк отрабатывать. Вижу, как пишут школьники в младших классах - требования явно снижены, и словарный запас у них бедней.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 12:26
        Чистописание - вообще крайне полезный в начальных классах предмет. Отрабатывает мелкую моторику пальцев и кисти, что положительно сказывается на развитии мозга. Не зря мы начали превращаться в Хомо как только повадились делать каменные орудия.

        А с нонешними раскладами - не долго и обратно в австралопитековых деградировать..
    3. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 12:15
      Где ЕГЭ, а где русский язык...
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 12:06
    шляпа какая то нафига в техническом вузе теория государства или философия русский тоже 11 лет учили или это для некоренных?
  6. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 12:08
    Поскольку явно выраженный технарь, комментировать отказываюсь, в связи с некомпетентностью. На за русский язык 5, читать, что большинство молодых пишут, глазам больно.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:26
    То, что они считают... ну так себе, счетоводы...
    Была достойная, хорошая система образования, воспитания молодёжи, а теперь... сфера по предоставлению услуг... negative