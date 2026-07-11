Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о контроле чатов

Основатель Telegram Павел Дуров жёстко раскритиковал недавнее решение Европарламента, разрешающее платформам сканировать личные сообщения пользователей. Он сравнил действия Евросоюза с практикой «банановых республик», отметив, что подобные уловки используются для принятия законов о слежке.При этом Дуров подчеркнул, что Telegram не будет сканировать личные сообщения пользователей независимо от того, какие уловки придумают в Евросоюзе.Напомним, Европарламент дал зелёный свет временному механизму, который разрешает операторам цифровых платформ проверять личные сообщения на предмет хранения или распространения порнографии. Для этого компании должны получить специальное разрешение, позволяющее обойти стандартные нормы ЕС о неприкосновенности частной жизни. Режим будет действовать до апреля 2028 года.Примечательно, что из-под действия закона исключили сервисы со сквозным шифрованием – например, WhatsApp и Signal. Но Telegram, как известно, не использует сквозное шифрование по умолчанию, что делает его уязвимым для подобных требований. Впрочем, позиция Дурова остаётся неизменной: приватность пользователей не должна приноситься в жертву даже под эгидой борьбы с преступностью.

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