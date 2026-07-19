620 против тысячи: как считают китайские боеголовки

696 2
620 против тысячи: как считают китайские боеголовки
DF-61 («Дунфэн-61») — это китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), находящаяся на вооружении Ракетных войск НОАК. Впервые широкой публике она была официально представлена на параде в Пекине


Ежегодный доклад «Ядерный блокнот» Федерации американских учёных оценил арсенал КНР примерно в 620 боеголовок. Пентагон обещает свыше тысячи к 2030 году. Между двумя цифрами стоят три новых шахтных района на севере Китая, около 350 свежевырытых шахт и вопрос, который аналитики задают уже пятый год подряд: сколько из этих шахт заряжены на самом деле.



Цифра, которую не удаётся собрать


Аналитик Федерации американских учёных (FAS) смотрит на коммерческий спутниковый снимок пустыни в Ганьсу. Стройка видна отлично: сетка одинаковых площадок, дороги, укрытия. Ракет не видно. И это главная проблема всей оценки.

FAS оценивает китайский арсенал примерно в 620 боеголовок. Это самый быстрорастущий запас среди девяти ядерных держав и единственный случай, когда арсенал так быстро наращивает страна, подписавшая Договор о нераспространении. Пентагон в докладе 2025 года оценил китайский арсенал в «чуть более 600» боеголовок. Итоговые цифры почти совпадают, но собраны они по-разному. По наблюдаемой структуре сил FAS не может воспроизвести пентагоновскую оценку, не приписав до 160 боеголовок новым шахтам — тем самым, в которых ракет пока не видно. Часть американской цифры, выходит, держится на допущении, что котлован уже стал боевой позицией.

Расхождение важно не само по себе, а потому что от него зависит прогноз. Механика простая: если считать пустые шахты заряженными сегодня, то и завтрашний рост выглядит круче. Отсюда и берутся «свыше 1000 к 2030 году» и прогноз «около 1500 к 2035-му», зафиксированный в последних докладах.

У американских оценок китайского арсенала долгая история промахов. В 1984 году военная разведка США насчитала 150–360 боеголовок и обещала 800 с лишним к 1994 году. Прогноз 1999 года давал 460+ к 2020-му, вдвое больше того, что Пентагон сам же насчитал в реальности, около 200. Ошибались не на проценты, а в разы, и всегда в одну сторону, вверх.

Здесь напрашивается параллель с missile gap, «ракетным отставанием», которым в США пугали избирателя в 1960 году. Тогда разведка приписала СССР сотни межконтинентальных ракет, реально стоявших единицы. Механика сходства одна: есть институциональный спрос на худший сценарий, и оценка подстраивается под него. А дальше отчёты начинают ссылаться друг на друга: новая оценка цитирует старую, старую поднимают как независимое подтверждение. Граница аналогии тоже видна: в 1960-м переоценили в десятки раз, сейчас разрыв между FAS и Пентагоном измеряется сотнями боеголовок, а не порядками. Сам FAS ставит свою уверенность по Китаю выше, чем по Пакистану или КНДР, но ниже, чем по России или США.

Есть и ещё одна оговорка, без которой цифры вводят в заблуждение. Китайские боеголовки, в отличие от американских и российских, почти все хранятся отдельно от пусковых установок. «Оперативная» боеголовка — это заряд, уже состыкованный с ракетой и готовый к пуску. У Китая таких почти нет. Для сравнения масштаба: у США, по разным подсчётам, развёрнуто около 1700 боеголовок, стоящих на носителях прямо сейчас. Китайские же 620 — это в основном запас на складе, а не заряды, состыкованные с ракетами и готовые к пуску.

Шахты, лодки, авиация: из чего собрана триада


На параде в Пекине в сентябре 2025 года прошли новая пусковая установка DF-61, внешне неотличимая от DF-41, и авиационная (аэробаллистическая) ракета, по открытым данным обозначаемая как JL-1. Парад работал на статус, служил витриной для внешнего наблюдателя. Аналитику, впрочем, интереснее не то, что вывезли на площадь, а то, что закопали в пустыне.

Наземная компонента — сердце китайского арсенала. По оценке FAS, у Ракетных войск НОАК около 775 пусковых установок баллистических ракет, способных нести ядерный заряд; из них 475 достают до континентальной части США. Организационно это девять ракетных баз (номера с 61 по 69) и около 45 бригад. Для грубого ориентира: у российских РВСН около полусотни ракетных полков, но напрямую эти единицы сравнивать нельзя, поскольку бригада и полк стоят на разных уровнях иерархии и различаются по составу. Из 45 бригад около 34 уже имеют ядерные пусковые установки или переходят на них.

Главное событие последних лет — три новых шахтных района на севере:
  • Юмэнь (Ганьсу) — около 120 шахт;
  • Хами (Синьцзян) — около 110 шахт;
  • Юйлинь (близ Ордоса) — около 90 шахт.

В сумме строится порядка 350 новых шахт для твердотопливных МБР плюс расширение парка жидкотопливных DF-5, с 18 позиций до 48. Это больше, чем шахтных МБР сегодня у России, и около трёх четвертей американского потенциала. Крупнейшее расширение за всю историю КНР.


Этот спутниковый снимок, по сообщениям СМИ за май 2026 года, показывает масштабное строительство китайской военной инфраструктуры для ядерных сил в пустынных районах Синьцзяна

И вот здесь виден замысел. Шахты вырыты глубоко в китайской территории, вне досягаемости обычных (неядерных) крылатых ракет морского базирования США из-за их ограниченной дальности. Догонять американцев по числу боеголовок никто не пытается, до паритета всё равно далеко. Смысл в живучести: сделать так, чтобы после первого удара противника осталось чем ответить, и чтобы американская противоракетная оборона (ПРО) захлебнулась в числе целей. Это ровно та задача, которую решали советские РВСН в 1970–80-е, отвечая на американские планы ПРО ростом числа и подвижности ракет. Разница в том, что Китай прошёл сопоставимый путь развёртывания заметно быстрее, за неполное десятилетие вместо двух.


Китайские баллистические ракеты средней дальности DF-26

Региональное звено выстроено вокруг DF-26 — баллистической ракеты двойного назначения дальностью около 4000 километров, достающей до Гуама, Северо-Восточной Азии, значительной части России и всей Индии. Число её пусковых установок выросло с 18 в 2018 году до примерно 300 (по данным Пентагона — до 550). Она фактически заменила прежнюю DF-21A в ядерной роли. «Двойное назначение» звучит как техническое удобство, а на деле это ловушка для эскалации. Одна и та же ракета несёт то обычную, то ядерную боевую часть, и пуск обычной DF-26 по американской базе в разгар кризиса можно принять за ядерный. Времени на разбор у другой стороны не будет.


Китайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами проекта 094 «Цзинь»

Морская компонента — шесть атомных ракетоносцев типа 094 на базе Ялун острова Хайнань, каждый с двенадцатью ракетами (по оценке FAS). Старые JL-2 (7200 км) сменяются на JL-3 (около 10 000 км), которые из северных вод уже достают до северо-запада США. Лодки остаются шумными на фоне американских и российских, и строящийся тип 096 должен это исправить, по данным Financial Times, при технологической помощи России. Авиация замыкает триаду: бомбардировщик H-6N с новой авиационной ракетой. По оценке Пентагона, у Китая теперь «жизнеспособная ядерная триада». Стоит уточнить масштаб этой жизнеспособности: известное ядерное авиаподразделение одно, по открытым данным, 106-я бригада, порядка двадцати самолётов.

Материал, который надо где-то взять


У любого прогноза роста есть физический потолок, и лежит он не в чертежах ракет, а в запасах делящихся материалов. Боеголовку не соберёшь без плутония или высокообогащённого урана (ВОУ).

На 2023 год оценка запасов Китая такова: около 14 тонн ВОУ и около 2,9 тонны разделённого плутония. Из имеющегося материала можно собрать примерно тысячу боеголовок, но не полторы тысячи, которые прогнозирует Пентагон к 2035 году. Оружейный плутоний Китай не нарабатывал с начала 1990-х. Чтобы двигаться по крутой траектории Пентагона, производство придётся возобновить, и сам Пентагон это признаёт: Пекину «вероятно, потребуется начать производство нового плутония в этом десятилетии».

Инструмент для этого — два реактора-размножителя CFR-600 в Сяпу, провинция Фуцзянь, плюс перерабатывающие заводы в Цзиньта. Реактор-размножитель нарабатывает делящегося материала больше, чем потребляет. По некоторым оценкам, при штатной работе оба CFR-600 могут давать свыше 330 килограммов оружейного плутония в год. Китай настаивает на гражданском назначении, и часть экспертов соглашается: реакторы-размножители (они же реакторы на быстрых нейтронах) крайне неэффективны как способ наработки именно оружейного плутония. Пентагон считает иначе. Правды в открытых источниках здесь пока нет, есть спор о намерениях.

Топливо для первой загрузки CFR-600 поставил Росатом в декабре 2022 года. Этот факт обычно проговаривают вполголоса, а зря. Формально это гражданская сделка в рамках атомного сотрудничества, и реакторы действительно можно читать как энергетический проект. Но если американская тревога хотя бы отчасти обоснована, поставка работает на чужой арсенал, а растущая третья ядерная держава у собственных границ меняет расчёт и для самой Москвы, не только для Вашингтона.

Без нового производства плутония крутые цифры Пентагона повисают. Носители можно построить быстро, шахту выкопать за сезон. А начинку для них нет.

Доктрина против стройки


В Белой книге конца 2025 года Китай подтвердил то, что повторяет с первого своего испытания 1964 года: неприменение ядерного оружия первым (NFU) ни при каких обстоятельствах и поддержание сил на «минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности». Проблема в том, что «минимальный уровень» Китай не определял никогда, а 350 котлованов в этот минимум при желании укладываются.

Доктрина и стройка расходятся, но не так резко, как кажется на первый взгляд. Боеголовки хранятся отдельно от носителей, в региональных хранилищах и центральном, в хребте Циньлин. Готовность выстроена в шестиступенчатую лестницу, от повседневной до официального приказа Центральной военной комиссии, и командование жёстко централизовано. Так строят силы ответного удара, а не первого.

Пентагон при этом полагает, что строительство сотен шахт и развитие систем раннего предупреждения указывают на переход к «запуску по предупреждению» (LOW), то есть к пуску ракет по сигналу об атаке, до того как чужие боеголовки поразят собственные пусковые установки. Но такой переход не означает отказа от NFU. Та же связка из шахтных ракет и раннего предупреждения стоит на вооружении США и России, и обе стороны считают её стабилизирующей: она защищает силы от внезапного обезоруживающего удара и снимает соблазн выстрелить, пока не выбили. Китай, похоже, строит то же самое.

Есть и менее героическое объяснение части активности. В 2023–2024 годах НОАК прошла через громкие антикоррупционные чистки, задевшие само руководство Ракетных войск: командующий и политкомиссар были отстранены, как и министр обороны Ли Шанфу, отвечавший за закупки. Всплыла деталь, из-за которой готовность сил ставили под сомнение напрямую: крышки части шахт «не функционировали должным образом». Возможно, повышенная активность на новых площадках — это не загрузка ракет, а ремонт того, что успели построить с браком.

Четыре зоны неопределённости, от которых зависит вся оценка, стоит назвать без округления:
  • загрузка шахт: FAS видит стройку, но не фиксирует массовых операций загрузки ракет и боеголовок;
  • боеголовки на лодках: Пентагон говорит о «почти непрерывных» патрулях с 2021 года, но это не доказывает, что заряды физически на борту, и официально Китай этого не подтверждает;
  • Лоп-Нур: в феврале 2026 года замгоссекретаря Томас ДиНанно обвинил Китай в «испытании, способном произвести взрыв» 22 июня 2020 года; организация ДВЗЯИ подтвердила два малых сейсмических события, но их мощность значительно ниже порога в 500 тонн, и NORSAR не исключил обычного землетрясения;
  • H-20 и DF-61: обе системы важны для будущего расклада, но не подтверждены. Стелс-бомбардировщик H-20 не фигурирует даже в докладе Пентагона 2025 года, а DF-61 показана на параде, но не верифицирована.

Китай подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировал его. Реальное испытание нарушило бы взятые обязательства, и потому обвинение по Лоп-Нуру, пока оно держится на сейсмограммах ниже порога, остаётся обвинением, а не фактом.

За десять лет китайский арсенал перестал быть игрушечным. Он стал большим, разным и трудноуязвимым, а стратегический вес этих сил вырос заметно и продолжит расти. Но самые громкие цифры американских прогнозов держатся не на ракетах в шахтах, а на допущении, что шахты уже заряжены. Пока это допущение не подтверждено, тысяча к 2030 году — не факт, а сценарий, и не первый прогноз в этом ряду завышенных оценок, который может не сбыться.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Сегодня, 04:02
    Не в претензию автору, но читать такие статьи смешно, например.
    Ежегодный доклад «Ядерный блокнот» Федерации американских учёных оценил арсенал КНР примерно в 620 боеголовок. Пентагон обещает свыше тысячи к 2030 году.

    А у Израиля вообще нет ЯО. Кол-во ядерных боеголовок КНР как и 4 ядерных государств не входящих в ядерный клуб тайна за 7 печатями.
    Китайские боеголовки, в отличие от американских и российских, почти все хранятся отдельно от пусковых установок.

    Кто проверял?
    Пентагон в докладе 2025 года оценил китайский арсенал в «чуть более 600» боеголовок.

    Из имеющегося материала можно собрать примерно тысячу боеголовок, но не полторы тысячи, которые прогнозирует Пентагон к 2035 году.

    КНР сейчас по своим промышленным возможностям в несколько раз превосходит СССР и США прошлого века, современные технологии и оборудование по сравнению с прошлым веком тоже сильно отличаются.
    Ядерные арсеналы США и СССР (России) насчитывали более 128 тысяч боеголовок с 1945 года, а современный Китай может производить ЯБ только сотнями в год?
    • 1945: США — 2, СССР — 0.
    • 1950: США — 369, СССР — 5.
    • 1955: США — 3 057, СССР — 200.
    • 1960: США — 18 638, СССР — 1 605.
    • 1965: США — 31 618, СССР — 6 129.
    • 1970: США — 26 099, СССР — 11 643.
    • 1975: США — 27 758, СССР — 19 443.
    • 1980: США — 24 104, СССР — 30 062.
    • 1985: США — 23 201, СССР — 39 197.
    • 1990: США — 21 392, СССР — 37 000.
    • 2000: США — 10 500, СССР/Россия — 7 500.
    Морская компонента — шесть атомных ракетоносцев типа 094

    Китай обошел Россию по количеству атомных подлодок.

    Примерно 20 лет назад на первой полосе одной из ведущих американских газет вышла статья неизвестного автора о том, что в Пекине новые станции метро представляют собой ядерные убежища. Вывод: Китай готовится к ядерной войне с США и США должны первыми начать ядерную войну с Китаем пока не поздно. При этом, на первой полосе таких газет печатают аналитические статьи только известных журналистов. На следующий день МИД РФ публично выразил сочувствие Китаю по поводу угроз США, но в чем они выражались не уточнялось. В то время между Китаем и США шел какой-то спор по экономическим вопросам. Китай уперся и не шел на условия США, но после выхода статьи на второй день неожиданно уступил. Именно с этих пор Китай начал развивать свои ядерные силы и можно с уверенностью сказать, что за 20 лет догнал США или даже перегнал.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 08:43
    Такая серьёзная тема не может строиться на слухах … что у Китая есть или нет это домыслы с разбросом вероятности до 100% на этом аналитику не построишь … а вот построенные шахты это прям задел на новое изделие оснащаемое ЯГЧ … ровно как и количество ПЛ с БРПЛ носителями ЯО … авиационная компонента пока требует замены ибо очень уязвима по всем своим характеристикам и не вносит заметное влияние в состав стратегических ядерных сил