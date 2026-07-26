«Боевые ножи» Средневековья



Традиционный восточный кинжал средневековой эпохи, которая на Востоке по сравнению с Европой несколько задержалась. Рукоять состоит из массивных золотых пластин, наложенных на железный сердечник, а ножны — из цельного золота. Все поверхности с замысловатой гравировкой инкрустированы драгоценными камнями и цветным стеклом с тонкой огранкой в виде цветочных форм. Узоры очень похожи на те, что встречаются в живописи Великих Моголов начала XVII века, что позволяет предположить, что кинжал относится ко времени правления императора Джахангира (1605–1627), чья глубокая любовь к природе, особенно к цветам, хорошо описана в его мемуарах «Тузук». Лезвие изготовлено из закаленной стали. Размеры: длина 37,1 см; без ножен 35,4 см; рукояти 12,2 см; клинка 23,2 см; ножен 26,7 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Третью часть сожги огнём посреди города, когда исполнятся дни осады; третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его; и третью часть развей по ветру;

Иезекииль, 5:2



Франкский ножевой клинок 500–700 гг. Железо со следами деревянной рукояти или ножен. Размеры: 15,2 x 2,9 x 0,6 см. Что-то он напоминает, да? Причем нам всем хорошо известное… Метрополитен-музей, Нью-Йорк.



Скрамасакс. VII в. Сделан в Нидербрайзиге, Германия. Габаритные размеры: 26,9 x 4,6 x 1,6 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Самые известные и повсеместно распространенные в Средние века были вот эти три вида кинжалов: баллок, рондель, и квилон. Современная работа



Баллок с красивой прорезной рукояткой и четырехгранным клинком. Ок. 1450–1500 гг. Размеры: длина 35,7 см; ширина 3,8 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Баллок с трехгранным клинком. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Базелард 1300-1399 гг. Рукоять состоит из тонкой гарды с длинной крестовиной сверху и снизу. Лицевая часть рукояти с каждой стороны покрыта тремя кусками темного дерева, закрепленными с помощью семнадцати полых заклепок. Прямой двулезвийный клинок с уплощенным ромбовидным сечением имеет два центральных дола на каждой грани, приподнятыми у рукояти и выступающими примерно на половину длины клинка. Общая длина: 450 мм, длина клинка 365 мм, вес 397 г. Королевский арсенал, Лидс



Швейцарский базелард XV в. Ну очень длинный – 559 мм. Королевский арсенал, Лидс



Французский кинжал конца XV века. В Средние века и эпоху Возрождения большинство мужчин и женщин носили небольшой нож в ножнах как часть повседневной одежды и использовали его в качестве универсального столового прибора и инструмента. Размер этого ножа, который правильнее было бы назвать кинжалом, форма его рукояти и наличие перпендикулярной гарды у основания рукояти указывают на то, что он предназначался в первую очередь как оружие, как для нападения, так и для защиты, а не как столовый прибор. Кинжалы такого типа использовались по всей Западной Европе с конца XV до середины XVI века. Размеры: длина 34,5 см; ширина 4,5 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Этот же кинжал. Гарда рукояти



Рондель XV в. Длина общая: 335,0 мм, длина клинка: 226,0 мм, ширина клинка: 22,0 мм, вес: 226,0 г. Королевский арсенал, Лидс



Кинжалы «гольбейн» назывались также базельскими в честь города Базеля и считались национальным оружием швейцарцев. Роскошно украшенные образцы, подобные этому, с изысканными позолоченными бронзовыми креплениями и ножнами, носили офицеры и богатые бюргеры, которые обычно также занимали высокие посты в ополчении. Фигурный орнамент на ножнах изображает историю Вильгельма Телля, национального героя Швейцарии. Материал: сталь, золото, бронза, дерево, текстиль. Длина с ножнами 44,8 см; длина без ножен 40 см; вес 496,1 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Ушастый кинжал». Рукоять данного кинжала отличается большими круглыми «ушами» на конце хвостовика. К этим ушам и по бокам хвостовика приклепаны костяные пластины, образующие «уши» рукоятки и веретенообразный гарду. Эти пластины украшены растительным орнаментом, на одном «ухе» выгравирована надпись AVDA FORTVNA, на другом — FIDES FICIT. Уши крепятся к хвостовику через прокладки с помощью заклепок, закрепленных крупными пуговицами из золоченой стали в виде сосновых шишек с гравированными и позолоченными розетками-шайбами. Прямое лезвие обоюдоострое, с краями неравной длины; основание лезвия утолщенное, прямоугольного сечения, и асимметрично расширяется к верхнему краю. Хвостовик, основание лезвия и прокладки глубоко воронены и украшены дамасской с изображением различных сцен охоты на фоне густой листвы. Этот экзотический на вид кинжал, по всей видимости, попал в Европу через Испанию и имеет мавританское происхождение. Один из самых ранних задокументированных образцов, ныне хранящийся в Королевской оружейной палате в Мадриде, принадлежал Баабдилю, последнему мавританскому королю Гранады, правление которого закончилось в 1492 году. Известно, что оружейник Диего де Чаяс предположительно испанского происхождения, работавший на Франциска I и Генриха VIII, изготовил несколько кинжалов такого типа. Одним из них может быть и «ушастый кинжал», который упоминается среди французских королевских гербов в описи 1561 года, а другим — кинжал, изображенный на портрете юного Эдуарда VI, принца Уэльского, около 1546 года. Кинжал с ушком, похожий на этот, с подписью Диего, хранится в Метрополитен-музее, но он украшен совсем в другом стиле. Этот же кинжал украшен сценами охоты в ярко выраженном французском стиле. Сцены, на которых охотники трубят в рог и вооружены копьями для охоты на кабана, а гончие преследуют оленей, основаны на гравюрах на дереве, украшающих серию часословов, изданных Симоном Востром в Париже в 1490-х годах и в первые два десятилетия XVI века. Автор этих иллюстраций неизвестен, но было установлено, что он является создателем знаменитых гобеленов «Охота на единорога» в сводчатом зале Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Хотя гравюры на дереве, послужившие источником для дамасского узора этого кинжала, датируются концом XV — началом XVI века, сам кинжал, вероятно, был изготовлен примерно в 1540 году. Материалы: слоновая кость, сталь, золото. Размеры: длина 43,2 см; ширина 5,1 см; вес 493,3 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Просто дирк. Королевский музей, Онтарио

На смену Древнему миру пришло Средневековье, и своим оружием оно сильно отличалось от предшествующей эпохи. Железа сначала не хватало, поэтому оружие из него было дорогим и ценным. Ножи – да, были и повсеместно использовались. Но особого военного предназначения не имели. Воины Темных веков носили короткий нож-сакс, более длинный скрамасакс, но уже к началу правления Карла Великого те же воины-франки от них отказались. Во всяком случае, ни одна из книжных миниатюр с изображением воинов-каролингов их не показывает. То есть в Раннем Средневековье кинжал исчез. Хотя рубящие ножи и тесаки продолжали использоваться.Но нет ни ножа, ни кинжала у воинов с «Байесского полотна». Только мечи, копья, топоры и булавы… Вновь же кинжал появляется только в XII веке. Самое раннее известное нам изображение кинжала с крестообразным эфесом можно увидеть на «рельефе Гвидо» внутри Гроссмюнстера в Цюрихе (ок. 1120). Есть изображения кинжалов с крестообразным эфесом в Библии Моргана (ок. 1240), где ими не столько добивают поверженных, сколько пользуются непосредственно в бою. Многие из этих кинжалов с крестообразным эфесом напоминают миниатюрные мечи с перекрестием и навершием, очень похожими по форме на мечи того времени. Другие, однако, не являются точными копиями известных образцов мечей и имеют большие полые навершия в форме звезды на так называемых «бургундских геральдических кинжалах» или перекрестие и навершие в форме антенны, напоминающие по виду кинжалы эпохи бронзы. Сам же термин «кинжал» появляется только в позднем средневековье и к этому времени стал распространенным оружием и инструментом не только среди воинов, но и среди гражданского населения.Баллок еще называли «почечным кинжалом» или совсем уже грубо и натуралистично – «кинжалом с яйцами». А всё потому, что его очень простая по форме рукоять, которая изготавливалась из цельного куска древесины твердых пород, таких как эбеновое дерево, корневище, шиповник, корень вереска или древесина падуба, без каких-либо металлических деталей, имела у клинка выступы, образующие гарду, которые как раз и были похожи на почки или «яйца». Рукоять могла сужаться к навершию либо к гарде.Со временем для изготовления рукояти стали использовать другие материалы, в том числе рог, слоновую кость, кость, а в более поздних моделях — латунь и даже агат. К началу XV века на рукоятях появились металлические пластины для усиления верхней части навершия. Такая форма сохранялась на протяжении всего периода использования баллочного кинжала. Это было очень популярное оружие, которое мужчины всей Северной Европы носили в XV и XVI веках. Нужен он был, прежде всего, для того, чтобы протыкать им кольчуги. Однако служил не только оружием, но и столовым прибором.Известен был и такой кинжал, как квилон. По сути, это был уменьшенный в размерах меч романского или готического типа, с ромбовидным сечением клинка, с развитой гардой и дисковидным навершием. Был распространен в XII-XVI вв. Использовался также как статусное и наградное оружие. Очень часто был полностью идентичен конкретному мечу, с которым в комплекте и делался.В XIV веке появляется такой крупный кинжал, как базелард – по сути, однолезвийный квилон, который придумали оружейники города Базеля. Дело в том, что в XIV веке рыцарям довольно часто приходится сражаться в пешем строю, что и привело к более широкому распространению кинжалов. В битве при Азенкуре (1415) лучники использовали их, чтобы добивать поверженных рыцарей, вонзая узкие лезвия в вентиляционные отверстия на шлемах и другие прорехи. Базелард в этом плане считался чем-то средним между коротким мечом и длинным кинжалом и точно также приобрел популярность как гражданское оружие. Узнаваемой особенностью этого кинжала была его рукоятка в форме буквы «Н».На многих эффигиях он изображен, будучи подвешен на поясе вертикально, но встречается и утверждение, что, как и скрамасакс, и чинкуэду (венецианский «гражданский» кинжал), его носили на поясе горизонтально, а также за спиной. Позднее он опять стал двухлезвийным и потяжелел до 700 мм и более. С закатом рыцарства он превратился в оружие пехоты и… состоятельных горожан, которые его богато украшали и носили всем напоказ. Похожий клинок под названием анелас («воловий язык»), опять же нечто среднее между большим кинжалом и коротким мечом, распространяется в Англии в XIV веке среди гражданского населения. Причем носили его «на кольце, подвешенном на поясе».В эпоху позднего Средневековья всё большую популярность приобретало холодное оружие с клинками, предназначенными именно для колющих ударов, то есть такое, как стилет. Собственно, и само слово «стилет» происходит от «стило» — «ручки» для письма на покрытой воском дощечке. В принципе, и сам стилет — понятие весьма растяжимое, как и популярная в исторических романах «мизерикордия» («Божья милость»), которой добивали поверженных рыцарей. Главное здесь — форма клинка, а рукоять могла принадлежать самым разным видам кинжалов!Некоторые колющие ножи, которые обычно называют «кинжалами», вообще в это время утратили свою режущую кромку. Это было связано с распространением тяжелых латных доспехов, рубящие удары против которых были совершенно неэффективны. Поэтому-то основное внимание и стало уделяться колющим ударам узкими клинками, способными пробить кольчугу или попасть в стыки между пластинами доспеха (или в прорези для глаз на забрале шлема). Типичным видом такого кинжала стал рондель (шайбендольх) — колющий кинжал XV-XVI вв. с круглыми дисками (Rond — «круг»), которые ставились на рукоятку вместо крестовины и навершия. Такая форма позволяла свободно оперировать клинком в латной перчатке и наносить мощные колющие удары с опорой на переднюю шайбу. Форма лезвия: от вытянутой двухлезвийной до трех- и четырехгранной без заточки вообще.Бою на короткоклинковом оружии уже в XV начинают обучать, и некоторые используемые в нем приемы даже похожи на современный ножевой бой, хотя основной упор почти исключительно в них делается на колющие удары, а отнюдь не на рубящие и режущие. В стандартной атаке часто применяли обратный хват, при котором клинок был направлен вниз, что увеличивало силу удара и проникающую способность самого клинка.Недостатком именно этого способа использования средневекового кинжала являлось то, что его можно было легко блокировать, используя различные техники, и в первую очередь блокируя его левой рукой без оружия и одновременно атакуя своим оружием в правой руке. Поэтому по мере того как использование доспехов становилось всё менее популярным, начали развиваться техники боя с кинжалом, в которых упор делался на использование кинжала при обычном или прямом хвате. В то же время обратный хват, или хват «ледоруб», сохранялся при нападении на ничего не подозревающего противника со спины, например при убийстве. Например, именно такой удар ножом показан в кинофильме «Молодая гвардия» (1948), только удар немецкому часовому парень наносит двумя руками.«Гольбейн» представлял собой не что иное, как развитие базеларда, появившееся примерно в XV столетии. Считается, что дизайн его для базельских кузнецов разработал знаменитый Ганс Гольбейн Младший, хотя на его картинах форма клинка и несколько иная. Главные отличия — массивный листовидный клинок длиной от 250 до 450 мм, с развитым медиальным ребром и мощная гарда с навершием, «загнутые» навстречу друг другу. Богато украшался и комплектовался маленькими ножом и шилом, носимыми в специальных кармашках на ножнах. Стал прообразом немецких охотничьих кинжалов, оружия офицеров швейцарской армии образца 1914 года и… кинжалов штурмовых отрядов SA, SS и других формирований Третьего рейха.Еще один известный в Европе кинжал назывался дирк, и это было колющее оружие с длинным лезвием, получившее название от хайлендского кинжала — традиционного личного оружия горцев и шотландских офицеров, участвовавших в рукопашных схватках на земле и на море. Его использовали также волынщики и барабанщики шотландских горных полков примерно с 1725 по 1800 год, и даже… японские морские офицеры. В романе А. Дюма «Двадцать лет спустя» именно дирк перед своим похищением Д’Артаньяном берет в руку генерал Монк. Вот только это ему все равно не помогло!«Ушастый кинжал» («левантийская дага») появился в Испании XIV века и широко использовался по всей Европе до XVI в. Название получил из-за двух дисков, образующих навершие. Точка между «ушами» являлась упором для большого пальца при обратном хвате. Клинок прямой, обоюдоострый, линзовидного или ромбовидного сечения, часто с мощным медиальным ребром, гарда на нем обычно отсутствует.Уменьшенный вариант дирка назывался скин-ду (скьян, скене) – и этот короткий и широкий шотландский кинжал является не столько оружием, сколько принадлежностью национального мужского костюма, который носили заправленным в гольфы. Клинок обычно односторонний, оживальной формы, имеет длину не более 100 мм. Гарда отсутствует, рукоять ассиметричной формы для удобного прилегания к ноге.