На Афипском НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание
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Вражеские беспилотники вновь совершают массированные налеты на регионы России. С утра воздушная тревога была объявлена в Новороссийске, сообщает глава городской администрации Андрей Кравченко. Помимо угрозы с воздуха, мэр сообщил об угрозе ударов безэкипажных катеров по прибрежной инфраструктуре.
Предупреждения о воздушной угрозе поступили жителям Анапы и Геленджика. Оперштаб Краснодарского края сообщает о падении обломков беспилотника в Северском районе Кубани. В результате инцидента ранения получил мужчина. Всего фрагменты дронов обнаружены в 16 локациях.
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание. Обломки беспилотников упали на территории еще двух предприятий. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, выбиты окна. Повреждено здание на железнодорожном переезде.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщает об отражении атаки вражеских беспилотников на промышленное предприятие в городе Салават. В результате падения обломков сбитых БПЛА есть несколько «очагов задымления». От этого города до украинской границы почти 1,5 тысячи километров.
На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника, сообщает столичный градоначальник Сергей Собянин. Всего за ночь и сегодня утром в Подмосковье силами ПВО ВС РФ перехвачены шесть вражеских дронов.
В Севастополе после ночной атаки беспилотников часть районов осталась без электроснабжения, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Всего со вчерашнего вечера и в течение ночи дежурными силами ПВО ВС России было сбито и подавлено 288 беспилотников самолетного типа. Враг пытался атаковать 15 регионов РФ. Несколько дронов были перехвачены над Азовским и Черным морями.
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