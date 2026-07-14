На Афипском НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание

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На Афипском НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание

Вражеские беспилотники вновь совершают массированные налеты на регионы России. С утра воздушная тревога была объявлена в Новороссийске, сообщает глава городской администрации Андрей Кравченко. Помимо угрозы с воздуха, мэр сообщил об угрозе ударов безэкипажных катеров по прибрежной инфраструктуре.

Предупреждения о воздушной угрозе поступили жителям Анапы и Геленджика. Оперштаб Краснодарского края сообщает о падении обломков беспилотника в Северском районе Кубани. В результате инцидента ранения получил мужчина. Всего фрагменты дронов обнаружены в 16 локациях.



На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание. Обломки беспилотников упали на территории еще двух предприятий. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, выбиты окна. Повреждено здание на железнодорожном переезде.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщает об отражении атаки вражеских беспилотников на промышленное предприятие в городе Салават. В результате падения обломков сбитых БПЛА есть несколько «очагов задымления». От этого города до украинской границы почти 1,5 тысячи километров.

На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника, сообщает столичный градоначальник Сергей Собянин. Всего за ночь и сегодня утром в Подмосковье силами ПВО ВС РФ перехвачены шесть вражеских дронов.

В Севастополе после ночной атаки беспилотников часть районов осталась без электроснабжения, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Всего со вчерашнего вечера и в течение ночи дежурными силами ПВО ВС России было сбито и подавлено 288 беспилотников самолетного типа. Враг пытался атаковать 15 регионов РФ. Несколько дронов были перехвачены над Азовским и Черным морями.
31 комментарий
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +10
    Сегодня, 10:17
    На Афипском НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание

    Что тут скажешь, кроме, как: принято к сведению! request
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:20
    Мы уже столько выгрузили на Кременчугский НПЗ боеприпасов - по цене как несколько ТЯО .А он сволочь всё равно работает .Прямогонный бензин гонят наверно .Это я на счёт как сломать НПЗ намекаю .
    1. Melior Звание
      Melior
      +2
      Сегодня, 10:56
      А можно просто прекратить прокачку нефти через Украину! laughing
      1. Дембельнутый Звание
        Дембельнутый
        0
        Сегодня, 11:00
        Да кто позволит ?!!! А братья венгры и словаки ?
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 11:00
        А по какому пути качают нефть через Украину на данный момент ?
        1. Melior Звание
          Melior
          0
          Сегодня, 12:44
          А что, есть варианты? laughing
          22 апреля 2026 года венгерская компания MOL получила официальное уведомление от украинского оператора нефтепровода «Дружба» о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию.

          28 апреля 2026 года Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в мае планируется перераспределить экспорт 260 тыс. тонн нефти, направив 100 тыс. тонн в российский порт Усть‑Луга и 160 тыс. тонн в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в связи с корректировкой графика транзита по трубопроводу «Дружба» в мае. В ведомстве отметили, что изменения согласованы с грузоотправителями и не повлияют на выполнение годового плана нефтедобычи, а приостановка поставок в Германию, по заявлению пресс‑секретаря президента России Дмитрия Пескова, обусловлена техническими причинами.

          4 июня 2026 года стало известно, что поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» в мае восстановились до уровня около 165 тыс. баррелей в сутки, что соответствует нормальному объёму перевозок. Это первый полный месяц работы маршрута после возобновления поставок 23 апреля 2026 года, когда объём составлял около 55 тыс. баррелей в сутки.

          https://tass.ru/ekonomika/27183511
          https://www.rbc.ru/politics/28/04/2026/69f038889a794762c5004276?utm_referrer=https%3A%2F%2Fru.ruwiki.ru%2F
          https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a20bacb9a79475ad14419d4?from=newsfeed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fru.ruwiki.ru%2F
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Сегодня, 13:46
            Спасибо за ссылки. Правда не в одной я не увидел официального подтверждения что Дружбу запустили. Это странно по меньшей мере
      3. sirGarry Звание
        sirGarry
        -1
        Сегодня, 12:14
        Так мы, вроде как, и не качаем? Скакуасы перекрыли транзит, из-за чего Орбан ещё с ними ссорился. Или что-то изменилось, пока я в отпуске был?
    2. bayard Звание
      bayard
      +3
      Сегодня, 11:13
      Прошлую ночь , вчера весь день и эту ночь над Донецком стрелкотня . Летят преимущественно электрические , сбивают . И сегодня опять летят . С перерывами , но летят постоянно . Шибко много завезли . Пора принимать жесткие политические решения военно-технического характера .
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 11:40
      Да когда последний раз били по Кременчугу? Три года назад? За то время да с западной помощью в чистом поле второй НПЗ могли бы построить
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:26
        С чувством необычайного удовлетворения поставлю минус за ваше враньё.Крайний раз Кременчугский НПЗ посещали 17 Гераней 30 июня 2026 г. bully
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 13:11
          Читал в конце июня что по бочкам возле НПЗ прилетало. А координатор николаевского подполья такой себе источник request
          Видимо как с одесским портом - постоянно куда-то прилетает, что-то горит, но краны на месте, суда приходят на разгрузку, уходят request
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Сегодня, 14:10
        https://www.rbc.ru/politics/26/06/2026/6a3e47b89a79472d381f89e9. почему три года а не четыре назад ?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 14:44
          Кассад спутниковые снимки прикладывал что удар был по бочкам а не по НПЗ. Фактура что именно на оборудовании НПЗ устроили пожар была очень давно
    4. Дембельнутый Звание
      Дембельнутый
      +1
      Сегодня, 11:51
      Да там такие гады . Им только дай возможность - из ослиной мочи нагонят ))) .
  3. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    +3
    Сегодня, 10:25
    Блин, каждый день начинается с горящих НПЗ, неужели нет хоть десяти человек с автоматами.
    1. tjeck91 Звание
      tjeck91
      +9
      Сегодня, 10:45
      Десяток человек с автоматами могут разве что приветственный залп давать в честь прилетов. Нужны туррели и бпла перехватчики подкрепленные хорошей системой целеуказания. Но отечественные аналоги дальше выставок не идут по той или иной причине. Пс: не считая ''елки'', но там тоже не всё гладко.
    2. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 11:16
      Предположу, что они сбивают в зоне своей ответственности. А это территория ограничен забором НПЗ. За забором частные дома и прочие строения, которые не должны быть повреждены. Если БПЛА летит в финишной части своей траектории по глиссаде, ну или по какой-то задуманной траектории, то если вы его поразите из стрелкового оружия, даже крупнокалиберного, то обломки по любому внутри забора долетят/допланируют по заданной траектории, хотя и с разбросом. Это просто мои предположения. Если они отчасти верны, то МОГ надо выносить за внешний контур с учетом безопасности гражданских. Точнее делать два контура - один как сейчас внутри забора, второй внешний на дальних рубежах. Ну или развесить хотя бы, как в ВОВ, аэростаты на внешнем контуре.
  4. Русфанер Звание
    Русфанер
    +2
    Сегодня, 10:30
    "Шо, опять?!"(с)
    Да, знаю, что коротко...
  5. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +11
    Сегодня, 10:38
    Проклятые фрагменты обломков сбитых БПЛА...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:03
      Бандеровцы хитрые. Они эти обломки перед запуском болтами скручивают. Чтобы прилетали кучно.
    2. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 12:11
      Напоминает тонкий английский юмор, косвенно указывающий на вероятных владельцев российских СМИ.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +12
    Сегодня, 10:42
    И опять урон наносят не БПЛА, а высокоточные обломки. Как так ? request
    1. Melior Звание
      Melior
      +5
      Сегодня, 10:54
      Обломки это еще не так страшно, а вот фрагменты обломков.... fellow
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 11:09
        А ведь верно.
        Всего фрагменты дронов обнаружены в 16 локациях.

        В новостях пишут, кроме НПЗ, повреждены 16 домовладений в станицах.
    2. uralex Звание
      uralex
      +2
      Сегодня, 10:59
      Писали бы как есть, а то людей за дураков держат! И так понятно, что БПЛА-камикадзе при попадании в цель превращается в "фрагменты с возгоранием"...
  7. Дембельнутый Звание
    Дембельнутый
    +1
    Сегодня, 10:58
    Как задолбали эти обломки ! А вообще - предлагаю их РЕБом сажать - в каждом минимум 100 л бензина ))) Желательно поближе к границе для экономии живительной влаги ))
  8. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: Melior
    Обломки это еще не так страшно, а вот фрагменты обломков.... fellow

    Да, ещё и самонаводящиеся ИИ!
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:09
    Цитата: Melior
    А можно просто прекратить прокачку нефти через Украину! laughing

    Это сколько по дружбе Орбан нефти купил у Лукойла ,когда контракт кончится .
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:18
    Цитата: bayard
    Прошлую ночь , вчера весь день и эту ночь над Донецком стрелкотня . Летят преимущественно электрические , сбивают . И сегодня опять летят . С перерывами , но летят постоянно . Шибко много завезли . Пора принимать жесткие политические решения военно-технического характера .

    Да и унас вчера так бахнуло ,что я проснулся после суточной смены.Завезли много, не экономят .
  11. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +2
    Сегодня, 11:41
    Автор! Почему пишите, что ВРАГ ПЫТАЛСЯ атаковать....В военной терминологии термина "ВРАГ" нет. Слово "ПЫТАЛСЯ" означает, что намеревался, но не получилось. Из вашего же текста следует, что получилось и там, и там.