Сенатор США считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране
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Страны Персидского залива должны ввести свои войска на территорию Ирана, чтобы «завершить начатое» американцами. С таким призывом выступил сенатор-республиканец Роджер Маршалл.
Американский политик считает, что странам Персидского залива следует присоединиться к военной операции США на Ближнем Востоке, чтобы окончательно покончить с иранским режимом. Маршалл призывает соседей Ирана ввести на территорию исламской республики наземные войска, но подчеркивает, что действовать они будут без американцев, потому что США уже выполнили свою работу по ослаблению военного потенциала Ирана, теперь очередь других стран.
Страны Персидского залива должны завершить начатое в Иране, отправив туда свои наземные войска. Но американские солдаты не должны быть в авангарде.
Между тем Иран призывает соседние страны избавиться от американского присутствия, тем самым выводя себя из-под ударов иранских ракет. Представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи обратился в ООН с просьбой призвать страны Персидского залива не предоставлять свои территории для размещения сил США. По словам иранского дипломата, Тегеран действует в рамках международного права, реализуя право на самооборону. Так что все претензии монархий залива в отношении ударов Ирана можно отправлять в мусорную корзину.
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