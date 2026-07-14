Сенатор США считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране

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Сенатор США считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране

Страны Персидского залива должны ввести свои войска на территорию Ирана, чтобы «завершить начатое» американцами. С таким призывом выступил сенатор-республиканец Роджер Маршалл.

Американский политик считает, что странам Персидского залива следует присоединиться к военной операции США на Ближнем Востоке, чтобы окончательно покончить с иранским режимом. Маршалл призывает соседей Ирана ввести на территорию исламской республики наземные войска, но подчеркивает, что действовать они будут без американцев, потому что США уже выполнили свою работу по ослаблению военного потенциала Ирана, теперь очередь других стран.



Страны Персидского залива должны завершить начатое в Иране, отправив туда свои наземные войска. Но американские солдаты не должны быть в авангарде.

Между тем Иран призывает соседние страны избавиться от американского присутствия, тем самым выводя себя из-под ударов иранских ракет. Представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи обратился в ООН с просьбой призвать страны Персидского залива не предоставлять свои территории для размещения сил США. По словам иранского дипломата, Тегеран действует в рамках международного права, реализуя право на самооборону. Так что все претензии монархий залива в отношении ударов Ирана можно отправлять в мусорную корзину.
27 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +6
    Сегодня, 10:23
    Сенатор США Маршалл считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране

    А булку маслом тебе не намазать, Маршалл!? winked
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:37
      Спину вареньем......... Б.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:57
      Теренин
      Сегодня, 10:23

      hi Здесь даже порядочный Остап Бендер стал бы возмущаться на такие амерзкие предложения.
      Семьи шейхов разоряются на содержание полосатых баз матрасников, закупками вооружений и обязательствами поддерживать нефте- бакс на плаву, торгуя нефтью за зелень, а советуют наступить на собственное горло.
      wassat
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 11:08
        Цитата: ZovSailor
        Семьи шейхов разоряются на содержание полосатых

        Эти семьи ещё не поняли, что договариваться с рыжим аферистом - тоже самое, что играть в фашматы с голубем - он разбросает все фигуры, насрет на доску и полетит всем рассказывать, что победил fellow
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:27
      Во всяком случае, с начала 90-х годов прошлого столетия (конкретнее, - с т.н. "юбилейного" или "победного" сходняка реликта НАТО в США, давшего старт "миротворческой" агрессии Дяди Сэма против Югославии), это вполне типичная стратегия Вашингтона. "Громко" прийти, капитально гадить и развалить все перспективы в большом регионе. А затем, "свалить" громко же заявляя, что они "главную работу" сделали. И "милостиво разрешить" другим убрать за Дядей Сэмом оставленное им д-рьмо...

      Причём, заметьте, Для оставления своих "куч", дядя Сэм, ВСЕГДА выбирает именно ПЕРСПЕКТИВНЫЕ регионы, в которых начинают просматриваются тенденции невостребованности его "услуг". В частности, тенденции появления реальных альтернатив его "океанам зелени" (агрессия против Югославии, на всякий случай, началась с робких, практических попыток "европейцев" ввести в расчётах евро. Сравните курс евро к "зелени" (т.е. перспективы европейской экономики и конкурентоспособности) до нападения на Югославию, и после штатовской агрессии...). Тоже в отношении Ливии, при Муамаре... Тоже, в отношении Ирана, вполне научившегося жить и РАЗВИВАТЬСЯ, находить альтернативы, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, "положив" на "санкции" дяди Сэма и воровстов Штатами суверенных активов Тегерана...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 10:24
    Дурней среди родни арабских шейхов нет .Местные все родня- кто ближе ,кто дальше . laughing Американцы кашу заварили ,сами только сами .Можно конечно отправить ВСУ .
    1. bayard Звание
      bayard
      +4
      Сегодня, 11:00
      Цитата: tralflot1832
      .Можно конечно отправить ВСУ

      Думаю до этого ещё дойдёт .
      Но stop за арабские деньги .
      Когда арабы западного берега залива втянутся в войну , США останется лишь подливать керосинчик в костёр вооружением по тройной цене . Гореть будет ярко .
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: tralflot1832
      Дурней среди родни арабских шейхов нет
      Вы в этом уверены? Как же тогда расценивать их разрешение на атаку Ирана с военных баз на их территории? Вот например НАТО почти все отказалось поддержать матрасников, а арабы все согласились.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 10:25
    Ну да - типа тупые арабы впишутся в войну начатую Донни, а потом США встанут на лыжи и тихо сольются из устроенного ими бардака.. И оставят заливников один на один с озлобневшим Ираном. Кузяво задумано, чё..
    1. jack-no Звание
      jack-no
      0
      Сегодня, 12:22
      Je le vois bien, il passe la patate chaude aux chameliers, déclencher une guerre Monarchie-Iran, en fournissant le matériel adéquate.
      Le Moyen Orient, très affaibli, deviendra une proie facile pour l'axe USA-Israël.
      Et main basse sur le pétrole et le gaz.
      Enlevez, c'est pesé.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 10:27
    А что... Мне нравится, штаты замутили а вы разгребайте.... lol
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Сегодня, 10:28
    США уже выполнили свою работу по ослаблению военного потенциала Ирана, теперь очередь других стран

    Ну всё как у кочевников или туристов с гастролёрами - "Мы тут насрали и уехали, а вы тут уберите".
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:30
    ❝ Страны Персидского залива должны ввести свои войска на территорию Ирана, чтобы «завершить начатое» американцами ❞ —

    — А когда «начинали», их кто-нибудь спрашивал? ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:33
      А Нафига? Как говорится.... поставили перед фактом.... wink
  7. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 10:33
    Очередной ястреб! Добро пожаловать в Киев! Каждому сенатору по Искандеру!
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 10:35
    Маршалл призывает соседей Ирана ввести на территорию исламской республики наземные войска, но подчеркивает, что действовать они будут без американцев, потому что США уже выполнили свою работу по ослаблению военного потенциала Ирана, теперь очередь других стран.

    Деляги, что и говорить. Наворотили, а другие расхлёбывай
  9. п-к Звание
    п-к
    +1
    Сегодня, 10:39
    Жар загребают чужими руками. И хорошо помнят Вьетнам.
  10. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 10:46
    Обычное желание матрасников чтоб чужими руками проложить дорогу к прибыли (например ВМВ) … только у стран залива и округи нет кохонес и не только стальных а коалиция политическими иудейцами может поставить крест на местных элитах (иногда в виде мишени)
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:05
    Цитата: bayard
    Цитата: tralflot1832
    .Можно конечно отправить ВСУ

    Думаю до этого ещё дойдёт .
    Но stop за арабские деньги .
    Когда арабы западного берега залива втянутся в войну , США останется лишь подливать керосинчик в костёр вооружением по тройной цене . Гореть будет ярко .

    Американцы экспортирует в день 13,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов ,потребляют в день 21 млн баррелей нефтепродуктов и добывают в США 13,9 млн баррелей нефти.Трамп к чертям спалит эту нефть Персидского залива ,для прибыли в США. hi Вы правы это горение выгодно США.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:08
    Цитата: topol717
    Цитата: tralflot1832
    Дурней среди родни арабских шейхов нет
    Вы в этом уверены? Как же тогда расценивать их разрешение на атаку Ирана с военных баз на их территории? Вот например НАТО почти все отказалось поддержать матрасников, а арабы все согласились.

    В пехоту арабов и в Иран?Да не за какие белые верблюды арабы не согласятся.
  13. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:44
    Похоже, на оказавшееся вакантным место бешеной собаки, после отъезда Грэма в ад, выстроилась очередь. У сдохшего намедни Грэма показушные агрессивность и неадекватность объяснялись латентной заднеприводностью, а этот Маршалл, стало быть, тоже из глиномесов?
  14. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 11:48
    Ха! Классика матрасного жанра!
    Типа вы там тратьте свои ресурсы, воюйте, подыхайте, а мы в конце нарисуемся для того, что бы воткнуть флаг и присвоить вашу победу если таковая состоится.
  15. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    0
    Сегодня, 12:10
    То есть у матрасонов не получилось нахрапом Иран сломить, решили по тихой грусти на арабов свою войну скинуть ну а потом в случае хэппиэнда победу себе присвоить.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:31
    То есть хваленая "арабская пехота" ринется по приказу этого Маршалла на персов???
    Ну-ну, посмотрим.
  17. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:51
    Здесь америкашкам не получиться чужими руками жар загребать как в окраине. Эти не полезут свои жизни за амеров отдавать.
  18. valera75 Звание
    valera75
    0
    Сегодня, 13:21
    Маршалл призывает соседей Ирана ввести на территорию исламской республики наземные войска, но подчеркивает, что действовать они будут без американцев, потому что США уже выполнили свою работу по ослаблению военного потенциала Ирана, теперь очередь других стран.

    не ну прям улыбают эти наглые но прямолинейные американцы laughing
    А что про шестипалого не слышно,втихаря наблюдает за рыжим как тот дёргается в его капкане,насадил доню на хрящ любви персов и роняя слюну ждёт когда чаша весов качнётся куда-нибудь чтоб решить как действовать.
    Пауза с Ираном была скорее всего для того что бы прогнуть зассавшую Европу и соседей Ирана сделать грязную работу за них.Но пока только Германия что то там раз тявкнула и не более.
  19. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 14:27
    Страны Персидского залива должны завершить начатое в Иране, отправив туда свои наземные войска. Но американские солдаты не должны быть в авангарде.
    Американцы всегда были сильны за спинами других. С НАТОвскими войсками не получилось, есть слабая надежда , что может хоть арабы на персов полезут. Ну действительно , не самим же американцам лезть в Иран. они и так по седалищу получили от Ирана, а тут есть большой шанс совсем по полной облажаться. И так уже многие смотрят на США прихихикивая, а тут могут вообще перестать за гегемона считать.