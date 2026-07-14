МВД России объявило создателя сайта «Миротворец» в розыск

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МВД России объявило создателя сайта «Миротворец» в розыск


Министерство внутренних дел России подтвердило факт объявления в федеральный розыск Георгия Туки* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ). Он является основателем украинского ресурса «Миротворец», который также признан экстремистским и запрещён на территории РФ. Соответствующая запись появилась в официальной базе розыска ведомства.



Согласно карточке розыска, Тука* разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом конкретная статья в базе ведомства пока не уточняется. Ранее, в феврале 2026 года, разыскиваемый уже был включён в реестр террористов и экстремистов.

Напомним, что сайт, запущенный в 2014 году, получил скандальную известность благодаря публикации личных данных журналистов, политиков, военнослужащих и других граждан, которых авторы ресурса считали угрозой национальной безопасности Украины.

В базе данных сайта неоднократно появлялась персональная информация несовершеннолетних, а также культурных, политических и общественных деятелей из России и других государств, включая саму Украину, Молдавию и Беларусь. Сам Георгий Тука* в 2015-2016 годах занимал должность руководителя Луганской военно-гражданской администрации.
18 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +5
    Сегодня, 11:06
    Лучше поздно, чем никогда?
    12 лет прошло, однако.

    Ранее, в феврале 2026 года, разыскиваемый уже был включён в реестр террористов и экстремистов.

    Т.е. до этого он был безобидным человеком?
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +1
      Сегодня, 11:45
      Долго думали. Своих граждан за неосторожные слова об СВО хватают за хобот за секунды и на годы в тюрягу. Чего это так тянули? Это хрен к тому же еще и военный преступник.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:24
      barclay
      Сегодня, 11:06
      Лучше поздно, чем никогда?
      12 лет прошло, однако.

      hi Не проще ли через соцсети подыскать достойных кандидатов на устранение этого и других отморозков бандерштата.
      Они за копейку готовы удавить своих соплеменников, судя по роликам с ТЦК.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:14
    Теперь ему надо прятаться от всех миротворцев, чтоб они его не замиротворили.
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    +5
    Сегодня, 11:20
    *Министерство внутренних дел России подтвердило факт объявления в федеральный розыск Георгия Туки*

    Министерство внутренних дел России полагает, что у этого..хватит ума, чтобы явиться на территорию России когда-либо, ну там, отдохнуть в Сочи или как, чтобы его можно было повязать..
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: seamen2
      Министерство внутренних дел России полагает, что у этого..хватит ума, чтобы явиться на территорию России когда-либо, ну там, отдохнуть в Сочи или как, чтобы его можно было повязать..
      Следующий этап будет передача в розыск по линии интерполла. И тут уже визит в тот же Китай или Турцию может стать не очень приятным.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +4
        Сегодня, 11:39
        *Следующий этап будет передача в розыск по линии интерполла*.

        так-то оно так. но есть сомнения. что эти страны выдадут.
        1. Netl Звание
          Netl
          +3
          Сегодня, 11:51
          Цитата: seamen2
          но есть сомнения. что эти страны выдадут

          Сомнения не только в том, что выдадут, а в том, что Интерпол в розыск объявит.
          Они обычно смотрят карточку обвиняемого и если там не чистая уголовка, считают обвинения политическими в розыск не объявляют.

          А к российским данным сейчас с особым подозрением относятся, сволочи sad
      2. APASUS Звание
        APASUS
        +3
        Сегодня, 11:47
        Цитата: topol717
        Следующий этап будет передача в розыск по линии интерполла. И тут уже визит в тот же Китай или Турцию может стать не очень приятным.

        Интерпол не разыскивает по политическим мотивам ,только уголовным. А его именно под политику подведут ,он же борец за счастье народа
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 12:29
          Цитата: APASUS
          Интерпол не разыскивает по политическим мотивам ,только уголовным. А его именно под политику подведут ,он же борец за счастье народа
          Раскрытие персональных данных = хакерская деятельность. Это киберпреступления.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 13:09
            Цитата: topol717
            Раскрытие персональных данных = хакерская деятельность. Это киберпреступления.

            Вы серьезно. Посмотрите в списках на розыск есть Наталья Шабан ,та что Дарью Дугину подорвала ? Они все борцы за свободу Украины и даже если они террористы !
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +6
    Сегодня, 11:27
    До наших властей, и МВД в частности, "доходит, как до жирафа".
  5. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 11:32
    Как же "быстро" сработало наше МВД!!!! ))))) Не прошло и десяти лет... Ну теперь наверное еще десятилетие уйдет на его отлов... Хотя он может уже и не дожить до этого, возраст все-таки...
  6. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 11:35
    тугодумы ) как и догады начать думать как от беспилотников защититься на 5-й год войны и бензином страну обеспечить ))))
  7. юрий. Звание
    юрий.
    +2
    Сегодня, 12:01
    Не рано ли? Может стоило подождать лет 40?
  8. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 12:05
    Зачем Достаточно послать современного Рамона Меркадера. Мельчаем потихоньку
    ..
    Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри — не вы!
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:48
    Интересно, а хоть кого-нибудь таким методом осудили не заочно?
  10. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 12:50
    Спустя 12 лет признали экстремистом и подали в розыск. Оперативно работаем.
    На 5-й год войны пресс-секретарь Путина В.В. назвал войну войной. Тоже быстро.
    Глядишь, к 2030 прекратим продавать ресурсы в ЕС и НАТО, а то они за счёт них вооружения xoxлам создают..
    Вчера вот французы объявили что лицензию на Скальпы, на ракеты к ЗРК, на управляемые высокоточные авиабомбы, а также 16 Рафалей и чёт там ещё дают xoxлам.
    В то же время:
    Франция остается одним из крупнейших импортеров российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейском союзе, рекордно нарастив объемы закупок в первом полугодии 2026 года перед вступлением в силу полного эмбарго. За первые шесть месяцев 2026 года Франция приобрела 3,6 миллиона тонн СПГ с российского завода «Ямал СПГ»
    Также страна закупает значительные объёмы дизельного топлива и авиакеросина у Индии и Турции. Эти два государства импортируют рекордные объемы сырой нефти из РФ со значительной скидкой, перерабатывают ее на своих НПЗ и продают готовые нефтепродукты на европейский рынок, в основном Франции.

    Это выглядит примерно как если бы товарищ Сталин в 1943 для Муссолини сталь и бензин поставлял...