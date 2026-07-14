В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА

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В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА

Пентагон определился с подрядчиками, которые приступят к разработке прототипов высокоэнергетических лазеров в контейнерах в рамках программы Joint Laser Weapon System (JLWS), сообщает онлайн-издание военной тематики NextGen Defense. Соответствующие контракты будут заключены с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight, ставшими победителями конкурсной процедуры.

На первом этапе будет разработана установка с начальной мощностью 150 киловатт с последующим увеличением показателя до 500 киловатт, что позволит перспективным системам ПВО эффективно перехватывать крылатые ракеты и рои дронов. Контейнерное исполнение комплексов позволит оперативно интегрировать их как в наземные, так и морские платформы.

Заместитель главы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Эмиль Майкл сообщил изданию:

Мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы в кратчайшие сроки предоставить Объединенным вооруженным силам возможности по использованию направленной энергии, которые можно будет беспрепятственно применять в различных сферах.

Общий бюджет программы JLWS предварительно оценивается в 86 миллионов долларов. В рамках проекта планируется создание экономически эффективной альтернативы традиционным системам противовоздушной обороны для противодействия асимметричным и особо опасным угрозам. Прототипы лазерных систем обеспечат более быстрое реагирование, увеличат боезапас и снизят стоимость перехвата по сравнению с обычным кинетическим оружием. Пентагон может ускорить разработку, оптимизировав заключение контрактов и предоставив промышленности больше возможностей для быстрой доработки комплексов.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:15
    По любому злой человеческий гений допилит лазерное оружие до боеготовых образцов полностью устраювающих военных .Вопрос только ,кто первый это сделает .
  2. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 11:54
    По-сути, необходимо очень большую мощность впихнуть в очень-очень короткий импульс, получается снаряд не имеющий недостатков физического тела в воздухе и гравитации, но расчет координат выстрела всё равно придется делать очень точно. Вопрос в том, как быстро такой импульс можно "перезарядить"/накопить.
    И ещё момент- размер пятна лазера, точнее импульса достаточен для поражения корпуса и элементов ЛА? Маленьким пятном повреждений можно добиться не больше чем пулей, очень точной пулей, для которой не нужен баллистический калькулятор и направление ветра.
    С туманом и облачностью, дождём, кстати, тоже большой вопрос.