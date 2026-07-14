Украинский рэпер оказался причастен к организации атаки дронов в Подмосковье

7 020 35
Украинский рэпер оказался причастен к организации атаки дронов в Подмосковье

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер*, участвовал в организации атаки дронов на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает ФСБ.

Согласно опубликованной ФСБ информации, беспилотники в количестве 35 штук, замаскированные под керамическую плитку, пришли в Россию из Словакии, где живет сейчас Васильев. И, по имеющимся данным, он помогал в организации этого процесса. Кроме того, Киевстонер* переводил пособнику СБУ средства для подготовки самого теракта. В частности, он оплатил закупку продуктов и инструментов и доставку самого исполнителя к месту будущей атаки.



Также ФСБ распространила аудиозапись, на которой Киевстонер* дает инструкции по эвакуации пособника теракта, обещая забрать его на такси в определенном месте. Но никакого такси там, конечно, не оказалось.

Непосредственный исполнитель планируемой атаки рассказал, что общался со сотрудниками СБУ по телефону и настраивал беспилотники согласно инструкции, переданной украинцами, под прямым наблюдением куратора из Киева. Беспилотники находились в палетах с керамической плиткой в собранном виде, к ним оставалось прикрепить взрывчатку и активировать. Но довести план до конца он не сумел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила атаку дронов на одно из оборонных предприятий в Московской области.

* - внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +15
    Сегодня, 11:04
    ...кошерные бы за такое этому хряку дааавно бы "телефончик с подарком" подкинули. ну или бы он застрелился бы раз 6 подряд. сам.
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +12
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Nexcom
      ...кошерные бы за такое этому хряку дааавно бы "телефончик с подарком" подкинули. ну или бы он застрелился бы раз 6 подряд. сам.

      hi И правильно бы сделали! Но это не наш метод. Увы
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:07
        hi Таки да, действительно "...это же не наш метод, Шура!" (с), увы.....
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Nexcom
      ну или бы он застрелился бы раз 6 подряд. сам.

      Дмитрий hi , помнится, предателя Кузьминова, угнавшего вертолёт на Украину и устроившегося потом в Испании, переехали машиной после шести выстрелов с близкого расстояния из пистолета.
      Кузьминов в тот день заехал в гараж, припарковался и направился к лифту, когда по нему открыли огонь. Затем убийцы вернулись в машину и наехали на тело Кузьминова, говорится в статье. Два человека в капюшонах «выполнили свою миссию и быстро исчезли», сообщили представители полиции. Эти люди явно были профессионалами, считают правоохранители.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 11:15
        Александр hi
        Ну там то вопросов к "исполнителям" нет - всё достойно выполнили. И главное - было ведь за что "привести в исполнение" (с). Не понимаю чего с этими так вот - стесняются что ли? what
      2. Варяжко Звание
        Варяжко
        +9
        Сегодня, 11:30
        А это разве на самоубийство было? Шесть раз не попал, потом сам себя переехал.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +2
          Сегодня, 11:38
          100% самоубивство еще у него и прав не было ))
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 11:41
            ...и на красный в наглую проехал перед тем как самопереехаться.... request
      3. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Монтесума
        Эти люди явно были профессионалами, считают правоохранители.

        А я считаю что это разборки .Один выстрел в голову с расстояния 10 метров и в тишине ушел. А переехать машиной ,скорее показательная смерть .Так мафиози работают
        1. Дядя Сэм_2 Звание
          Дядя Сэм_2
          +1
          Сегодня, 13:30
          Некоторые считают, что кузьминова сами украинцы и убрали... what
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:02
      Nexcom
      Сегодня, 11:04
      ...кошерные бы за такое этому хряку дааавно бы "телефончик с подарком" подкинули. ну или бы он застрелился бы раз 6 подряд. сам.

      hi Меня не одного мучит вопрос, почему бы нашим посольствам в гейропах не заняться дезинфекцией таких отморозков?
      Открыть новый отдел помощи при посольстве и за некоторую денежку приглашать беженцев из бандерштата, коими нынче кишит гейропа, к устранению подобных бандеронацистов.
      1. Ракитин Звание
        Ракитин
        0
        Сегодня, 14:28
        Потому что их служители со времён СССР больше озабочены тем, как бы на пенсии остаться на ПМЖ по месту бывшей службы. Не случайно же был анекдот про паспортный стол: "-За границей были, да или нет? Если да, то почему вернулись?"
  2. topol717 Звание
    topol717
    +4
    Сегодня, 11:07
    Зачем вести плитку из Словакии? Это же вообще бред какой то, тащить камни за 2 тыс. км.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +12
    Сегодня, 11:07
    У меня всегда была неприязнь ко всяким рэперам как американскому начинанию пришедшему в нашу мелодичную цивилизацию славянской культуры. Большого ума не надо просто болтать не рифмованный текст под музыку, а вот приблизиться к Пушкину - это талант надо иметь.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 11:10
      ещё бы это до Инстасамки и ей подобных "пэтэушниц сцены" (с) дошло...
    2. БойКот Звание
      БойКот
      +2
      Сегодня, 12:38
      Бешенно плюсую. Вооюще надо законодательно запретить мспользоваит слово музыка пр отношению к рэпу. laughing И чтобы два раза не вставать, не надо мне про чернокожий джаз тут, выродились бывшие рабы, BLM испортило их капитально wink
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:02
        Цитата: БойКот
        Бешенно плюсую.

        Цитата: БойКот
        чтобы два раза не вставать, не надо мне про чернокожий джаз тут, выродились бывшие рабы, BLM испортило их капитально

        "Чёрный" джаз закончился на Л.Армстронге и Э.Фицджеральд.
        Советский - на Утёсове.
        Там никто про джаз не вспоминает.
        У нас - что ни больше какофонию из сакса, рояля и ударных наконторобасишь - то мощнее ты джазмен. "А вот так, в размере 8/5, никто ещё джаз не играл..." wassat
        Были два мощнейших женских джазовых голоса. Одну не слышно, всё больше в телешоу видно. Вторая вобще в "чёрные риэлторы" вместо "чёрного джаза" подалась... Уж пела бы "Погоду в доме", что ли, да не лезла на старости лет статью УК себе зарабатывать...

        Кстати.
        Посмотрел на фотографию этого жиртреста и захотел спросить у специалистов-фониаторов - а такая будка помогает рэп бубнить?
        Оперным певцам, говорят, помогает. Хотя Х.Каррерас говорит, что по фигу. Да и Д.Хворостовский вроде как показал, что голос и пузо - это не обязательно из одного раздела меню.

        Честно говоря, я про эту звезду-"сверхгиганта" рэпа узнал только сегодня утром из новостей.

        Ну вот, и про музыку немного пооффтопили...
        Хотя - почему оффтоп? Мы про террориста, из которого давно пора было сало на мыло вытопить...
        1. БойКот Звание
          БойКот
          +1
          Сегодня, 14:46
          Оперным певцам, говорят, помогает
          В основном певицы этим грешат, хотя есть и другие примеры певиц с выдающимся вокалом и нормальным весом, и их много.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:08
    ФСБ распространила аудиозапись, на которой Киевстонер дает инструкции по эвакуации пособника теракта, обещая забрать его на такси в определенном месте.

    Как сообщили в ведомстве, двое граждан Молдавии, действуя под контролем Киева, подготовили помещение арендованного ангара для размещения и запуска беспилотников. После этого они покинули территорию России.
  5. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 11:09
    Почему бы этой толстой роже и не поучаствовать.
    Тем более это абсолютно безопасно для него.

    Ныне сложился такой порядок, что ему, и таким как он ничего не угрожает..
    Максимум, что ему грозит--дело СК заведет.


    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: seamen2
      Тем более это абсолютно безопасно для него.

      Пока да, но время всё расставляет на свои места и тот кто не учитывает измерение "время" обычно в проигрыше.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 11:44
        так-то оно так..Кроме того, что идут военные действия, в которых он получается участвует путем организации диверсии..
        потому надежнее *здесь и сейчас*. и другим для острастки.
        как с Кузьминовым сделали.
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 14:50
          Цитата: seamen2
          как с Кузьминовым сделали

          Кузьминов предатель, а этот рэпер работает на свои родные спецслужбы. Предателей чаще ликвидируют, чем служащих иностранных разведок.
    2. Ракитин Звание
      Ракитин
      0
      Сегодня, 14:29
      Да прокурор возбудится, руками поводит - и сбросит напряжение :-)
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +5
    Сегодня, 11:12
    Не думаю, что этот упитанный юноша с мордой лица, не испорченного интеллектом, по своей воле финансировал подготовку теракта. Видимо, СБУшники его ненавязчиво попросили это сделать. У нас тоже много релокантов живёт за руб ежом. Хорошо бы нашим спецслужбам тоже с ними провести такую работу. Методы убеждения всегда можно найти. Фаберже у них не железные. Пусть всякие там алкины, макаревичи и прочие финансируют такие же операции. У этих бывших артистов много чего здесь осталось. Есть на что надавить.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:25
    А что у него чуб не голове? А на бороде кустастый такой... recourse
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:31
      ...он чуб под кепку упрятал, чтобы ветром не раздувало. wassat
      патаму и не видно. шифруется под эуропейца.
      Василий привет. hi

      зы таки там выпуклость на верхушке кепки на фото присутствует. вестимо чуб и торчит....
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:36
        Типа так за аборигена сойдет? belay
        hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:38
          Типа так за аборигена сойдет?

          ага. yes
  8. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 11:46
    так тут мы уже устали повторять , что БПЛА в Россию не запускают только с Украины , а эти БПЛА для ударов в России , запускают и из территории самой России . Одних доставляют в Россию , как оказалось , через Словакию ,других , как окажутся , как мы и предполагали , в Россию доставляют через Казахстан или Азербайджан ...
  9. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 12:42
    Меня больше люди, соглашающиеся в этих авантюрах поучавствовать удивляют. Прокидывают их в 100 % случаев, а критическое мышление не включается. Наверное потому что никакое не заложено в черепушку, одни инстинкты, кроме самосохранения.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:49
      Ну те, которые устроили паутину, небось чемоданы денег получили и всё у них хорошо.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:48
    Какие там боевые реперы, не то что у нас sad
  11. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 12:57
    Так вот ты какой, брацкий нарот!
  12. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 14:21
    Наши спецслужбы обнифелились вконец. Это результат того, что настоящих спецов выжили, а вместо них пришли жертвы ЕГЭ и блатота. А да! Лизуны и сосатели.