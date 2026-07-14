Украинский рэпер оказался причастен к организации атаки дронов в Подмосковье
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Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер*, участвовал в организации атаки дронов на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает ФСБ.
Согласно опубликованной ФСБ информации, беспилотники в количестве 35 штук, замаскированные под керамическую плитку, пришли в Россию из Словакии, где живет сейчас Васильев. И, по имеющимся данным, он помогал в организации этого процесса. Кроме того, Киевстонер* переводил пособнику СБУ средства для подготовки самого теракта. В частности, он оплатил закупку продуктов и инструментов и доставку самого исполнителя к месту будущей атаки.
Также ФСБ распространила аудиозапись, на которой Киевстонер* дает инструкции по эвакуации пособника теракта, обещая забрать его на такси в определенном месте. Но никакого такси там, конечно, не оказалось.
Непосредственный исполнитель планируемой атаки рассказал, что общался со сотрудниками СБУ по телефону и настраивал беспилотники согласно инструкции, переданной украинцами, под прямым наблюдением куратора из Киева. Беспилотники находились в палетах с керамической плиткой в собранном виде, к ним оставалось прикрепить взрывчатку и активировать. Но довести план до конца он не сумел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила атаку дронов на одно из оборонных предприятий в Московской области.
* - внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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