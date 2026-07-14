ВС РФ нанесли удар по столичному заводу «Киев-79» компании «Укр Армо Тех»
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Российские войска нанесли групповой удар по киевскому предприятию «Киев-79», которое принадлежит крупному украинскому производителю бронетехники и деталей для беспилотников «Укр Армо Тех». Как сообщили в Минобороны РФ, эта площадка была одним из ключевых звеньев украинского ВПК. Здесь собирали боевые части для беспилотников и ракет, хранили взрывчатку, ремонтировали бронемашины и готовили их к отправке на фронт.
«Киев-79» выполнял функции логистического хаба полного цикла. Сюда свозили компоненты, здесь их превращали в оружие и отсюда отправляли в зону боевых действий. Уничтожение такого объекта – это разрыв большой цепочки поставок.
Также сообщается об ударе по предприятию «Радиоизмеритель». Оно являлось важным поставщиком деталей для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2».
В то же время украинские Воздушные силы отчитались об отражении ночной атаки ВС РФ. По их данным, сбито 5 из 8 баллистических ракет и обе управляемые авиационные ракеты, а также 108 из 135 ударных БПЛА. При этом зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 25 дронов по 17 локациям, а также падение «обломков» на 10 объектах. Информация о судьбе ещё двух баллистических ракет киевским режимом пока не уточняется.
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