ВС РФ нанесли удар по столичному заводу «Киев-79» компании «Укр Армо Тех»

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ВС РФ нанесли удар по столичному заводу «Киев-79» компании «Укр Армо Тех»


Российские войска нанесли групповой удар по киевскому предприятию «Киев-79», которое принадлежит крупному украинскому производителю бронетехники и деталей для беспилотников «Укр Армо Тех». Как сообщили в Минобороны РФ, эта площадка была одним из ключевых звеньев украинского ВПК. Здесь собирали боевые части для беспилотников и ракет, хранили взрывчатку, ремонтировали бронемашины и готовили их к отправке на фронт.



«Киев-79» выполнял функции логистического хаба полного цикла. Сюда свозили компоненты, здесь их превращали в оружие и отсюда отправляли в зону боевых действий. Уничтожение такого объекта – это разрыв большой цепочки поставок.

Также сообщается об ударе по предприятию «Радиоизмеритель». Оно являлось важным поставщиком деталей для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2».

В то же время украинские Воздушные силы отчитались об отражении ночной атаки ВС РФ. По их данным, сбито 5 из 8 баллистических ракет и обе управляемые авиационные ракеты, а также 108 из 135 ударных БПЛА. При этом зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 25 дронов по 17 локациям, а также падение «обломков» на 10 объектах. Информация о судьбе ещё двух баллистических ракет киевским режимом пока не уточняется.
32 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +9
    Сегодня, 12:13
    Пора ракеты снабжать термобарическими головами . Все что не разрушено попаданием ,должно выгореть
    1. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      +7
      Сегодня, 12:27
      Цитата: APASUS
      Пора ракеты снабжать термобарическими головами . Все что не разрушено попаданием ,должно выгореть

      Заметьте, как новость позитивна, так комментаторы, критикующие всё и вся, куда-то разбегаются. Появляется удачная атака противника, они тут как тут.
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +1
        Сегодня, 12:40
        Прошу прощения, на обед выходил. Шел пятый год войны и только теперь начали наконец выносить промышленность неньки. А что мешало раньше? Разрешения ждали от "партнёра"? Ну так дождались, "партнёр" вооружил и дал разрешение Хохлорейху бить вглубь России. А кремлевские до сих пор воюют шаг вперёд - два назад. Школа Соломона Пляра, а не СВО.
        1. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          -5
          Сегодня, 12:47
          Цитата: g_ae
          Прошу прощения, на обед выходил.

          Всё верно. Наши комбинированные удары приобрели характер массированный, постоянный, то есть наносятся ежедневно и круглосуточно. Но вы и вам подобные всё равно будете критиковать наши действия и всячески возвеличивать действия врага.
          1. Solomon_BY Звание
            Solomon_BY
            0
            Сегодня, 13:23
            Наши комбинированные удары кроме как соплежуйством не назовешь. Выхлоп не очень дымный и результат невидимый невооруженным взглядом. И нам это обидно. А Вы чем гордитесь?
            1. Сарбоз Звание
              Сарбоз
              -1
              Сегодня, 13:38
              Цитата: Solomon_BY
              Наши комбинированные удары кроме как соплежуйством не назовешь. Выхлоп не очень дымный и результат невидимый невооруженным взглядом. И нам это обидно. А Вы чем гордитесь?

              А что вы хотите, после НАШИХ массированных ударов, ВАШИ удары сходят на нет. Дым и огонь по всей Окраине.
              Готовьтесь к сдаче в плен и учите Российский гимн.
      2. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +4
        Сегодня, 12:52
        Заметьте: о степени позитивности в этой новости можно только догадываться. В ней сообщается, что по объекту нанесен удар, но при этом НЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ, что объект уничтожен.
        1. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 12:58
          Цитата: БМП-2
          Заметьте: о степени позитивности в этой новости можно только догадываться. В ней сообщается, что по объекту нанесен удар, но при этом НЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ, что объект уничтожен.

          Само собой. Уничтожать получается только у врага. А мы всё мимо бьём впустую.
          Непонятно за счёт чего врага тесним, видно святым духом.
          1. БМП-2 Звание
            БМП-2
            -1
            Сегодня, 13:48
            Да я смотрю у Вас просто божий дар видеть в новости и комментариях то, чего в них отродясь не было! laughing
        2. Игнатий555 Звание
          Игнатий555
          +1
          Сегодня, 13:33
          Да уж, орешником тоже наносили удар по Южмашу, говорили завода нет все уничтожено в пыль, но потом он таки опять работал. Наверное тротилом начинить ракету забыли.
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            -2
            Сегодня, 14:06
            Цитата: Игнатий555
            Да уж, орешником тоже наносили удар по Южмашу, говорили завода нет все уничтожено в пыль, но потом он таки опять работал.

            Кто говорил? Вы Южмаш видели? Это ГОРОД протяжённостью в километры. Там автобус рейсовый по территории от цеха к цеху ходит. Ударом были поражены только ключевые цеха. Постепенно производство восстановили в других помещениях, благо вся инфраструктура есть.
      3. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 13:58
        Заметьте, как новость позитивна, так комментаторы, критикующие всё и вся, куда-то разбегаются. Появляется удачная атака противника, они тут как тут.

        Так это по методичке.
        В споры , если они не для хуцпы не вступать.
        Просто накидывать на вентилятор.
        1. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 14:21
          Цитата: bk316
          Заметьте, как новость позитивна, так комментаторы, критикующие всё и вся, куда-то разбегаются. Появляется удачная атака противника, они тут как тут.

          Так это по методичке.
          В споры , если они не для хуцпы не вступать.
          Просто накидывать на вентилятор.

          Но глядите, как они возбудились, стоило лишь упомянуть о их предательской сущности.
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:27
      Обидно за нас всех, что наше руководство только на пятом году СВО начало выносить ВПК Украины да ещё и в самом Киеве и крупных промышленных городах.

      И уж сколько раз коллективный Запад обманывал наше руководство, ещё задолго до СВО, а плохая привычка тянуть до последнего так и не искоренилась в их головах.

      Не знаю какое место припекло у наших начальников, но и сейчас видно, что делают они это в пол силы и всё надеются, как дети малые, на манну небесную, что Запад вдруг образумится, покается перед нами, вернёт нам всё награбленное и отведёт блок НАТО за границы стран бывшего Варшавского договора. request
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 12:33
        Цитата: кредо
        Обидно за нас всех, что наше руководство только на пятом году СВО начало выносить ВПК Украины да ещё и в самом Киеве и крупных промышленных городах.
        А вам в голову не приходило что до этого времени того самого ВПК не было?
        Не знаю какое место припекло у наших начальников, но и сейчас видно, что делают они это в пол силы и всё надеются
        Откуда дровишки, ну т.е. как вы видите что пол.силы? почему вы решили что наш генштаб на что то надеется окромя собственных сил
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +3
          Сегодня, 12:43
          Мне вот интересно, кому пришло в голову позволить "партнёрам" беспрепятственно создать в Хохлорейхе этот самый ВПК? Видимо в качестве "жеста доброй воли"?
        2. кредо Звание
          кредо
          +2
          Сегодня, 12:52
          А вам в голову не приходило что до этого времени того самого ВПК не было?

          Наберите в интернете название тех предприятий в Киеве и других крупных городах Украины, которые были поражены нашими войсками за последние пару недель. Историю их почитайте и специализацию.
          1. Игнатий555 Звание
            Игнатий555
            0
            Сегодня, 13:28
            Как в фильме "Кавказская пленница". А он не может (там сесть, - тут читать). Пишет только то, что приходит в голову. Видно пишет в хмельном тумане.
      2. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        -5
        Сегодня, 12:40
        Цитата: кредо
        И уж сколько раз коллективный Запад обманывал наше руководство, ещё задолго до СВО, а плохая привычка тянуть до последнего так и не искоренилась в их головах.

        Только ВГК владеет полной информацией и оценивает риски эскалации. Сейчас против нас все технологические ресурсы Европы, но не сами армии Европы. Кроме того, основные боевые действия проходят на локальном ТВД. Войну с НАТО конвенциональным оружием мы не выдержим в силу хотя бы огромного перевеса численности населения. Самое страшное - это колоссальные людские потери и разрушения на всей территории страны в первые же недели такой войны. Поэтому придётся сразу применять ядерное оружие, массово. Ответ со стороны НАТО и США может быть непредсказуемым.
        Вы готовы?
        1. кредо Звание
          кредо
          +3
          Сегодня, 13:30
          ...Войну с НАТО конвенциональным оружием мы не выдержим в силу хотя бы огромного перевеса численности населения. Самое страшное - это колоссальные людские потери и разрушения на всей территории страны в первые же недели такой войны. Поэтому придётся сразу применять ядерное оружие, массово. Ответ со стороны НАТО и США может быть непредсказуемым.
          Вы готовы?

          Удобная позиция свалить на кого то ответственность и горой встать за гаранта заявив о том, что ему виднее.

          Тогда о чём мы тут всё спорим и пеняем на власть за всё совершенное до 2022 года:
          - СЭВ и Варшавский договор развалили - так надо было, на верху виднее,
          - СССР развалили - ну что поделать, к этому всё шло, на верху виднее,
          - ничего не сделали когда территория ГДР стала территорией НАТО - это уже ФРГ, нам обещали этого не делать, нас обманули, бывает,
          - в НАТО начали принимать одну за одной страны бывшего соцблока - они имеют право, мы им уже никто, правда нас обманули в очередной раз, но мы не в силах этому воспрепятствовать,
          - в НАТО приняли бывшие советские республики - что делается, что делается, но они карлики, мы если что завалим их одной левой, правда нас ещё раз обманули, но ничего мы переживём,
          - и в это же время кровавые разборки в бывших союзных республиках, геноцид и убийство со стороны вдруг ставшей титульной нации русских и всех тех, кто не относится к титульной нации, госперевороты, приход к власти откровенных нацистов в этих республиках - имеют право ведь теперь они стали самостоятельными и сами решают как им жить, нам с ними надо дружить,
          - в это же время бесконечные эксперименты в армии, сокращение округов, военных училищ, военнослужащих, сроков службы срочников, нищенское существование оставшихся служить - а кому сейчас легко, оптимизация, на верху лучше знают что делать.

          И вот тихой сапой, к нам неспеша подобрался весь блок НАТО и стоит на наших границах от крайнего севера до крайнего юга и даже на дальнем востоке нас с ним разделяет 86 км Берингова пролива.
          Подлётное время современных натовских ракет до Москвы с Петербургом меньше 10 минут, а уж про Калининград и другие приграничные города европейской части России и говорить не приходится.
          И ведь враг даже не собирается скрывать и в открытую говорит о том, что Россия его долговременный противник и никуда от границ России враг отползать не намерен. Это всё что нужно знать о враге а также о том, что развал России и овладение её богатствами является многовековой мечтой и целью и от этой цели он отступать не намерен.

          Так что к Вашему вопросу "Вы готовы?" я отношусь философски и могу Вам ответить, что раз сменяющие властное кресло люди не удосужились подготовить страну к наличию врага на её границах я допускаю любой исход событий, даже самый непредсказуемый, к которому мало кто может быть готов. hi
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            0
            Сегодня, 13:48
            Мне не нужно тут приводить всю позорную историю развала СССР и Варшавского договора, уничтожения самых мощных в мире армии и ВПК. Я это видел своими глазами, видимо как и вы.
            Поскольку я сам был свидетелем масштабов разрушения, для меня сейчас вообще удивительно, как 5-й год мы не просто держим давление ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ МАШИНЫ ВСЕГО ЗАПАДА, но и развиваем ВПК, поддерживаем постепенное наступление, давим врага по всем фронтам.
            1. кредо Звание
              кредо
              +2
              Сегодня, 14:00
              Мне не нужно тут приводить всю позорную историю развала СССР и Варшавского договора, уничтожения самых мощных в мире армии и ВПК. Я это видел своими глазами, видимо как и вы...

              А это ответ не только Вам но и другим, кто может быть этого не видел и не пережил.

              ...для меня сейчас вообще удивительно, как 5-й год мы не просто держим давление ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ МАШИНЫ ВСЕГО ЗАПАДА, но и развиваем ВПК, поддерживаем постепенное наступление, давим врага по всем фронтам.

              Я не столько удивлён ходом СВО и нашими рабочими и инженерами на гражданке, сколько опасаюсь того, чтобы не случилось невнятных и позорных "минска", "стамбула" и "анкориджа".
              Сколько раз наши власти наступали на грабли, получали ими по башке, недоумевали как же это произошло, вновь наступали на очередные грабли и как ни в чём не бывало удивлялись что с ними это произошло снова. request
              1. Сарбоз Звание
                Сарбоз
                0
                Сегодня, 14:19
                Цитата: кредо
                Я не столько удивлён ходом СВО и нашими рабочими и инженерами на гражданке, сколько опасаюсь того, чтобы не случилось невнятных и позорных "минска", "стамбула" и "анкориджа".

                Не стоит поддаваться панике. Ни при каких условиях.
                И даже невольно подкидывать аргументы врагу.
                1. кредо Звание
                  кредо
                  +1
                  Сегодня, 14:28
                  Не стоит поддаваться панике. Ни при каких условиях.
                  И даже невольно подкидывать аргументы врагу.

                  Панике нет, а насчёт подкидывания аргументов врагу, то тут враг нам ни в чём не уступает и даже в чём то превосходит, а по части подлости и гадости ему пока нет равных.
                  И под матёрым врагом я считаю самым главным англосаксов, а не украинцев, чухонцев и прочих легших под англосаксов.
                  1. Сарбоз Звание
                    Сарбоз
                    0
                    Сегодня, 14:36
                    Цитата: кредо
                    Панике нет, а насчёт подкидывания аргументов врагу, то тут враг нам ни в чём не уступает и даже в чём то превосходит, а по части подлости и гадости ему пока нет равных.
                    И под матёрым врагом я считаю самым главным англосаксов, а не украинцев, чухонцев и прочих легших под англосаксов.

                    Поддерживаю целиком и полностью.
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:24
        какое место припекло

        Знамо дело - за НПЗ обиделись
    3. лесничий Звание
      лесничий
      +3
      Сегодня, 12:33
      Уже снабжают и очень даже успешно применяют. Горит все и причем ярко-ярко. Это хорошо что начали выносить все цепочки оборонки, нашим парням, да и всем нам, будет легче.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:35
      APASUS
      Сегодня, 12:13
      Пора ракеты снабжать термобарическими головами . Все что не разрушено попаданием ,должно выгореть

      hi Необходимо ломать стереотипы по нанесению ударов, которые должны происходить круглосуточно, чтобы отбить охоту у щирых свидомых работать на предприятиях ВПК.
    5. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:44
      -Информация о судьбе ещё двух баллистических ракет киевским режимом пока не уточняется.
      Они улетели, но обещали вернуться
    6. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Сегодня, 13:21
      Я где тут недавно на ВО предлагал такой вариант, когда ударили по какому то логистическому складу!
      Но меня заминусили! request
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 12:33
    сбито 5 из 8 баллистических ракет
    Чьой-то я не слышал, чтоим ракеты для ратриотов подвезли, скорее наоборот. Неделю назад баллистику прехватывать было нечем. Или пару тонн вранья доставили, надо же как-то тарасикам с оксанками боевой дух поддерживать?
  3. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 13:00
    Разродились, наконец то. Долго тянули кота за причинное место. Интересно другое, что на это могло повлиять после пяти лет сохранения этих заводов?