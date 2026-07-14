Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям

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Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям

Дональд Трамп опроверг появившуюся информацию о якобы поддержке законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов) о вторичных санкциях в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов на организованной в Белом доме пресс-конференции. По его словам, решения о поддержке законопроекта Грэма* не было и пока нет, но вопрос усиления санкций против России обсуждается и решение по нему будет принято в ближайшее время.



Нет. Мы обсуждаем это. Мы очень скоро примем решение по этому вопросу.

Ранее ряд американских изданий со ссылкой на некий источник в Белом доме сообщили, что Трамп якобы принял решение поддержать двухпартийный законопроект о введении вторичных санкций в отношении стран, продолжающих закупать российский газ, нефть и уран. Документ дает право президенту США вводить пошлины до 500%.

Об ужесточении санкций против России Трампа просят уже длительное время, особенно громко этого требует Украина и ее европейские союзники, а также американские демократы. Американские санкции против России и так действуют, но об ужесточении их пока речь не идет.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:29
    ...ну Доня... вчера - одно, сегодня с точностью до наоборот... laughing завтра - таки ведь и поддержит.
    прям вот какое-то "посткоитальное несогласие" (с).

    зы это не означает что страстно хочу чтобы он поддержал санкции против нас. просто Доня - ну вообще. ну хоть бы записывал что ли что он накануне говорит.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:48
      Главное, чтобы наши власти не впали в благостное состояние и не поверили в трамповское опровержение.

      СВО затягивается, европейские сателлиты США дружно впряглись в помощь Украине и намерены тянуть эту лямку до конца (уж не знаю до чьего конца своего или украинского) поскольку граждане Украины молчаливо соглашаются идти на убой, а США тем временем пытается прибрать к своим рукам нефтяные резервы других стран мира, установить контроль над морскими путями и без стеснения подталкивают разные страны воевать с соседями за счастливое будущее США.

      Вообщем пока у США всё идёт по плану, а слова, да что слова, сегодня сказал "нет", а завтра сказал "да", это просто слова и не более. hi
      1. uralex Звание
        uralex
        +1
        Сегодня, 11:52
        Главное, чтобы наши власти не впали...
        ...в трампс
        1. майор Юрик Звание
          майор Юрик
          -1
          Сегодня, 12:06
          Доня перестал пукать "духом Анкориджа", надоело нас дурить. Теперь нахмурив бровки будет давить санкциями и прочей хренью, типа он хохлолюб..... Пора перестать обращать внимание на клоуна и делать то, что нам во благо..... negative
      2. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        0
        Сегодня, 12:04
        Скорее будет так доня санкции вводить не будет так как они уже введены им просто он забыл об этом партнёров предупредить request
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Nexcom
      ..ну Доня... вчера - одно, сегодня с точностью до наоборот... завтра - таки ведь и поддержит.

      Ну, он же Вам русским wassat языком сказал, что он (они) обсуждают сей вопрос, а значит примут, в том или ином виде. И, еще он сказал, что - мы же в Анкоридже ни о чем не договаривались, Вэнс или, не помню, может Рубио, сказал - мы просто поговорили. А раз эти парни, которым я очень доверяю, так сказали, значит так оно и было. laughing Это же - Доня, он знает о чем говорит, ... сейчас. А то, о чем говорил вчера, сегодня к делу не относится.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:32
    Да ладно.... Эт жжж неспроста.... А у Дани семь пятниц на неделе..... wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:33
      ...да походу больше у него пятниц на неделе, больше... laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:37
        Свой календарь.... wassat ...........
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:39
          А то ! И язык американьский, и календарь американьский. laughing
          То ли ещё будет (с)
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 11:43
            Ну так исключительные.... Закон, правила мироздания не писаны.....
  3. Горизонт
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 11:33
    Сегодня поодержки нет, но над этим вопросом работают. А значит будет.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:41
    С разу видно ,хозяин своего слова .........
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:05
    Трамп даже не разрешил пронести флаг США на сборище всех европейских упырей на военном параде в честь взятия бастилии .Смотрим внимательно за списком упырей - коалиции желающих .Запомнить всех .Зеля в Париже а не Куеве .С Трампом " торопися" не надо .
  6. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:21
    Опять решили нас попугать.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:21
    Пусть лучше передаст координаты, если в Киев поедет какой-нибудь Витакер, Келлог или Макфол.
    Проверим аорту - разорвется или нет.