Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям
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Дональд Трамп опроверг появившуюся информацию о якобы поддержке законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов) о вторичных санкциях в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов на организованной в Белом доме пресс-конференции. По его словам, решения о поддержке законопроекта Грэма* не было и пока нет, но вопрос усиления санкций против России обсуждается и решение по нему будет принято в ближайшее время.
Нет. Мы обсуждаем это. Мы очень скоро примем решение по этому вопросу.
Ранее ряд американских изданий со ссылкой на некий источник в Белом доме сообщили, что Трамп якобы принял решение поддержать двухпартийный законопроект о введении вторичных санкций в отношении стран, продолжающих закупать российский газ, нефть и уран. Документ дает право президенту США вводить пошлины до 500%.
Об ужесточении санкций против России Трампа просят уже длительное время, особенно громко этого требует Украина и ее европейские союзники, а также американские демократы. Американские санкции против России и так действуют, но об ужесточении их пока речь не идет.
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