Российский газ пойдёт в Иран по согласованному маршруту через Азербайджан

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Российский газ пойдёт в Иран по согласованному маршруту через Азербайджан

Иран и Россия находятся на финальном этапе согласования условий поставки в исламскую республику российского газа. Ключевые положения договора уже согласованы. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

Иран хочет получать российский газ, Россия имеет возможность его поставлять, осталось поставить подписи под договором. Сейчас в Иране находится министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который уже обсудил с Мохсеном Пакнежадом некоторые моменты соглашения. Как заявил иранский министр, подписание должно состояться в максимально короткие сроки.



Основные положения окончательного договора о торговле газом между Ираном и Россией согласованы, а также проведено планирование для завершения его окончательного оформления в максимально короткие сроки.

Согласно предварительным договоренностям, Иран будет получать российский газ по трубопроводу, идущему через Азербайджан. На первом этапе планируется перекачка до 2 млрд кубометров газа, с последующим увеличением в перспективе до 55 млрд кубометров в год. Столько же перекачивал газопровод «Северный поток».

Поставки будут идти для внутреннего потребления Ирана, однако Тегеран сможет перепродавать излишки другим странам, это предусмотрено договором. По оценкам аналитиков, Иран на перепродаже российского газа может неплохо заработать.
22 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:02
    Вопрос безопасности и охраны ,далеко не последнюю роль нынче играет
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:10
      Ропот 55
      Сегодня, 12:02

      hi Учитывая удары 3,14индосников по гражданской инфраструктуре, включая мосты на участке ж/д Астара- Решт- Казвин совместного проекта Москвы, Тегерана, Пекина Север-Юг, необходимо предусмотреть дополнительную защиту компрессорных станций ( КС ) на магистральном газопроводе, как наиболее важных и дорогостоящих узлов.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:02
    Странный договор сразу.
    По разным оценкам на 2025 год, доказанные запасы природного газа в Иране составляют более 33 трлн кубометров. Это примерно 17% мировых запасов — по этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только России.
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 12:12
      Странный договор сразу.

      В Иране проблема с газоснабжением северных регионов, куда как раз и тянет Россия трубу.
      Самые крупные газовые месторождения Ирана находятся на юге и тянуть оттуда трубу на север, через горы, дорого и накладно. Поэтому Россия и продаёт газ Ирану.

      Вопрос в другом - в цене продажи. После прочтения вот этого:
      Поставки будут идти для внутреннего потребления Ирана, однако Тегеран сможет перепродавать излишки другим странам, это предусмотрено договором. По оценкам аналитиков, Иран на перепродаже российского газа может неплохо заработать.

      возникает стойкое убеждение, что свой газ российские чиновники вновь пытаются продать дешевле мировых цен раз Иран способен на нашем газе ещё и хорошо заработать на его перепродаже.
      Обидно за страну. С такими торгашами мы точно экономику страны не поднимем. sad
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:15
        Цитата: кредо
        возникает стойкое убеждение, что свой газ российские чиновники вновь пытаются продать дешевле мировых цен раз Иран способен на нашем газе ещё и хорошо заработать на его перепродаже

        Иран и так под всеми санкциями и он перепродать ? А мы что не можем свой газ продать ? Опять ерунда и возможно цену такую поставили
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 12:33
          Цитата: APASUS
          Цитата: кредо
          возникает стойкое убеждение, что свой газ российские чиновники вновь пытаются продать дешевле мировых цен раз Иран способен на нашем газе ещё и хорошо заработать на его перепродаже

          Иран и так под всеми санкциями и он перепродать ? А мы что не можем свой газ продать ? Опять ерунда и возможно цену такую поставили

          Именно все это и думал, пока читал. Может ли быть это фейками, враньем? С какой стати вообще оповещать весь мир о подробностях? Или это для Алиева? recourse непонятно request
        2. кредо Звание
          кредо
          +6
          Сегодня, 12:43
          Иран и так под всеми санкциями и он перепродать ? А мы что не можем свой газ продать ? Опять ерунда и возможно цену такую поставили

          Когда слышу как наш Президент, министры, депутаты Госдумы и чиновники рангом пониже говорят о том, что страны ЕС, и не только они, отказавшись от российского сырья и материалов лишились дешевых источников энергии и производства, так и хочется сказать им в ответ - "Не позорьте страну и народ, лучше промолчите. Ведь вы все своими высказыванием лишний раз подтверждаете, что вы не умеете с выгодой продать то, что вам дала природа, но готовы унижаться и унижать страну чтобы потом покупать в три дорого уже готовые товары у тех самых стран которым вы продали сырьё и материалы по дешёвке." hi
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 13:07
        Цитата: кредо
        Обидно за страну. С такими торгашами мы точно экономику страны не поднимем.

        Еще вопрос - а эта цена, она где, на российско-азербайджанской границе, или на азербайджанско-иранской?Т.е., кто будет платить за транспортировку газа по территории Азербайджана?
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 13:35
          Еще вопрос - а эта цена, она где, на российско-азербайджанской границе, или на азербайджанско-иранской?Т.е., кто будет платить за транспортировку газа по территории Азербайджана?

          Скорей всего за транспортировку газа через территорию Азербайджана в Иран платой будет отбор Азербайджаном определённого количества нашего газа в счёт оплаты.
    2. major071 Звание
      major071
      +1
      Сегодня, 12:15
      Основные запасы газа находятся на юге Ирана, на севере постоянный дефицит. И еще у Ирана фактически нет подземных хранилищ, он полностью зависит от добычи, которая поднимается в зимний период и снижается в летний.Российский газ выходит дешевле, чем строить еще один газопровод с юга на север страны. hi
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 12:06
    через Азербайджан..

    Очень интересное сообщение после всего что было
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:08
      Reptiloid hi ,бизнес,ничего личного,это если в статье правда.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        -1
        Сегодня, 12:22
        Может, выяснится подоплека? В Иране живёт больше азербайджанцев, чем в Азербайджане, где их чуть больше 10 млн. В Иране их около 30 млн. Но не точно, поскольку перепись по национальности не ведут. Конечно, разница огромная между ними . В Иране более консервативны. Но современные азербайджанцы , Баку, ближе к туркам по ментплитету.
        Читал что именно нефтянной бизнес ---- Алиева. Выгода ему, можно и про один народ вспомнить wink но как Израиль отреагирует recourse
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Reptiloid
      Очень интересное сообщение после всего что было

      Ничего личного, просто бизнес. Ведь не за даром же Алиев разрешит прокачку газа через laughing себя.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 13:53
        Цитата: красноярск
        ........Ничего личного, просто бизнес. Ведь не за даром же Алиев разрешит

        Интересно, изменится ли потом его поаедение recourse
  4. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 12:07
    Иран на перепродаже российского газа может неплохо заработать.

    Сдаётся мне, это такая форма поддержки Ирана + способ обойти санкции.
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 12:08
    Цитата: APASUS
    Странный договор сразу.
    По разным оценкам на 2025 год, доказанные запасы природного газа в Иране составляют более 33 трлн кубометров. Это примерно 17% мировых запасов — по этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только России.

    Добычу, подготовку и транспортировку надо ещё организовать...
  6. Комментарий был удален.
  7. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 12:09
    И опять,нас носатый друг и партнер Алиев мощно раскинет крылья...опять прикорм от России . Другтго маршрута понятное дело нет. Дно Каспия это что то с чем то...
    Ничего другого Ирану предложить нельзя? У них же что нефти и газа как у дурака махорки. Но газ это ж проверенно...ни чем другим в России торговать не умеют,наверное.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      -1
      Сегодня, 13:15
      Цитата: Wratch
      ни чем другим в России торговать не умеют,наверное.

      А чем другим торговать-то? Что такого Россия производит с отменным качеством, чтобы найти на это покупателя? Как говаривал покойный Гайдар, осиновый кол ему в могилу, нам ничего не надо производить, мы все купим. И уничтожил все производство, до чего смог дотянуться.
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 12:42
    Так вот оказывается почему Алиев позволяет себе наглость призывать Украину не идти на территориальные уступки и вообще продолжать боевые действия.
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:54
    Все зарабатывают на российском газе только не российский народ.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:03
    Не плохо бы с Ираном про бензин договориться, пусть хотя бы Крыму поставляет, раз наши нефтяные олигархи нос воротят от него. Вот это было бы по деловому. Да здравствуют дружба между непризнанными территориями под санкциями. fellow hi