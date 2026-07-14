Российский газ пойдёт в Иран по согласованному маршруту через Азербайджан

Основные положения окончательного договора о торговле газом между Ираном и Россией согласованы, а также проведено планирование для завершения его окончательного оформления в максимально короткие сроки.

Иран и Россия находятся на финальном этапе согласования условий поставки в исламскую республику российского газа. Ключевые положения договора уже согласованы. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.Иран хочет получать российский газ, Россия имеет возможность его поставлять, осталось поставить подписи под договором. Сейчас в Иране находится министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который уже обсудил с Мохсеном Пакнежадом некоторые моменты соглашения. Как заявил иранский министр, подписание должно состояться в максимально короткие сроки.Согласно предварительным договоренностям, Иран будет получать российский газ по трубопроводу, идущему через Азербайджан. На первом этапе планируется перекачка до 2 млрд кубометров газа, с последующим увеличением в перспективе до 55 млрд кубометров в год. Столько же перекачивал газопровод «Северный поток».Поставки будут идти для внутреннего потребления Ирана, однако Тегеран сможет перепродавать излишки другим странам, это предусмотрено договором. По оценкам аналитиков, Иран на перепродаже российского газа может неплохо заработать.