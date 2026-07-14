Европейские банки требуют компенсаций убытков из-за антироссийских санкций

Три крупных европейских финансовых учреждения подали иски в суды против немецкой химической компании Linde с требованием возмещения убытков, возникших из-за ареста их активов в России. Соответствующие решения приняли банки Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank. Общая сумма исков составляет около миллиарда евро, пишет издание Financial Times (FT).Активы финансовых учреждений были арестованы в РФ по решению судов в рамках ответных мер на антироссийские санкции Евросоюза. Дела связаны со срывом строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Соответствующий контракт был заключен в 2021 году между консорциумом с участием Linde Engineering и российской компанией «Русхимальянс».В рамках сделки российская компания перечислила подрядчику аванс в размере более миллиарда евро. Три вышеназванных банка выступили гарантами сделки и предоставили финансовое обеспечение контракта.В 2022 году Евросоюз начал вводить санкции в отношении российских компаний, что сделало невозможным проведение работ на объекте в Усть-Луге. Банки отказались исполнять гарантийные обязательства, сославшись на санкции ЕС. В результате российские суды арестовали активы европейских финучреждений на сумму около €1 млрд. Как пишет FT, «Русхимальянс» также взыскал доли Linde в российских совместных предприятиях, вынудив продать их местным партнерам.После этого Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank подали иски против Linde в Германии, утверждая, что компания обязана компенсировать им убытки. Первое заседание состоится 14 июля во Франкфурте по иску Deutsche Bank на сумму €260 млн. В Мюнхенском суде будет рассмотрено дело с требованиями компенсации около €450 в пользу UniCredit. Иск почти на €100 млн подал Commerzbank. В Linde отказываются комментировать судебный процесс.

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