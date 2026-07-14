Европейские банки требуют компенсаций убытков из-за антироссийских санкций

3 838 19
Европейские банки требуют компенсаций убытков из-за антироссийских санкций

Три крупных европейских финансовых учреждения подали иски в суды против немецкой химической компании Linde с требованием возмещения убытков, возникших из-за ареста их активов в России. Соответствующие решения приняли банки Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank. Общая сумма исков составляет около миллиарда евро, пишет издание Financial Times (FT).

Активы финансовых учреждений были арестованы в РФ по решению судов в рамках ответных мер на антироссийские санкции Евросоюза. Дела связаны со срывом строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Соответствующий контракт был заключен в 2021 году между консорциумом с участием Linde Engineering и российской компанией «Русхимальянс».

В рамках сделки российская компания перечислила подрядчику аванс в размере более миллиарда евро. Три вышеназванных банка выступили гарантами сделки и предоставили финансовое обеспечение контракта.

В 2022 году Евросоюз начал вводить санкции в отношении российских компаний, что сделало невозможным проведение работ на объекте в Усть-Луге. Банки отказались исполнять гарантийные обязательства, сославшись на санкции ЕС. В результате российские суды арестовали активы европейских финучреждений на сумму около €1 млрд. Как пишет FT, «Русхимальянс» также взыскал доли Linde в российских совместных предприятиях, вынудив продать их местным партнерам.

После этого Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank подали иски против Linde в Германии, утверждая, что компания обязана компенсировать им убытки. Первое заседание состоится 14 июля во Франкфурте по иску Deutsche Bank на сумму €260 млн. В Мюнхенском суде будет рассмотрено дело с требованиями компенсации около €450 в пользу UniCredit. Иск почти на €100 млн подал Commerzbank. В Linde отказываются комментировать судебный процесс.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 12:05
    Два уж. Русофобия - это дорого.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 12:11
      Табачок-то у них всегда врозь, это база западников. Как говорят селюки - Нам чужого не надо, мы и на вашем проживём!.....
      laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:39
      Пусть концерн их пошлет в ...Брюссель.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:37
      hi!
      Цитата: Aken
      Русофобия - это дорого.

      Насколько я понял, немецкая компания заключила контракт, который по решению о санкциях похоронила. То есть, влетела с контрактом, а банки, как гаранты. влетели вместе с ней.

      Юридически, вроде, всё правильно. Но это же не ураган, не землетрясение. Это решение ЕС, в котором родное правительство приняло живейшее участие - такие вещи в форсмажор не пишут.
      Так кто виноват в неисполнении контракта и в том, что банки на деньги влетели? Кто первоисточник проблем и, следовательно, должен отвечать по деньгам?

      Я в курсе, что на деле не всё так просто. Начинаются встречные иски, поиски надлежащих ответчиков и прочий юридический бурелом, через который не каждая бригада адвокатов-лесорубов продраться сумеет.
      Но, по-простому - неужели не ясно, кто виноват?
      А если банки в судебном заседании привлекут Урсулу и Мерца соответчиками или фирма на них стрелки переведёт? Неважно кто и как, но если в суде будет озвучена причина всего этого бардака - очень даже красивый прецедент получится.
      А уж если весь немецкий бизнес, от автопрома до лавочников, начнёт такие претензии в суде адресовать - боюсь. в "Магните" рядом с моим домом попкорна и семок не хватит...
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 14:27
        Сомневаюсь, что бизнес сможет что-то стребовать с государства. и с политиканов. В случае такого прецедента государство рухнет.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:36
          Цитата: Aken
          Сомневаюсь, что бизнес сможет что-то стребовать с государства. и с политиканов.

          Вопрос не в том, чтобы стребовать. Вопрос про поговорить. Глядишь, пойдут ненужные им, но приятные для нас разговоры. Хотя, в практическом смысле, настолько же бесполезные для нас, как и для них.
          Компаниям выкатить претензии к ЕС и своему правительству - как в том анекдоте
          Не догоню, так хоть согреюсь...
          laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 12:06
    Ай хорошо,ай здорово,грызитесь,грызитесь. laughing
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Ропот 55
      Ай хорошо,ай здорово,грызитесь,грызитесь.
      У них это нормальный бизнес. Там постоянно друг на друга в суд подают. Я так думаю что тут хотят прибрать к рукам некий финансовый поток, ну или организовать новый фин.поток. Из кармана ЕС в карман немецких банков.
    2. Баюн Звание
      Баюн
      +2
      Сегодня, 12:33
      Обычное перераспределение активов от старых мировых элит к новым: воры у воров - дубинки крадут. Суть мирового капитализма.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 12:07
    вот и пусть дерут друг другу глотки. а кто их заставлял санкции против нас вводить? кто заставлял всё бросать и стараться нам напакостить таким вот образом? вот сами теперь пусть и разгребают.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:09
    А это только начало. Европейцы не собираются возвращать нам наши деньги .А мы им . Вот тут и начинается коллизия
  5. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 12:09
    Ну молодцы, нашли козла отпущения "Linde", имитируют бурную деятельность против России.
    В результате все квиты заморозив активы друг друга.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:11
    Санкции в действии.....
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 12:12
    Ути-пути! Обидели мышку! Накакали в норку!
    Интересно, а чего они сами то ожидали? Ни в жисть не поверю, что у крупнейших банков нет рычагов влияния на оборзевших политиков. Нет, ждали места у кормушки, очередь забивали Россию на поток брать! Теперь крайних ищут.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:12
    Трамп наверно с лицом Вупи Голдберг ( х/ф Приведение) " подписал чек " на 81млрд $ компенсации его пошлин американским компаниям экспортёрам .Что то я тут не понял ,у американцев "навар" есть с европейцев .Если есть навар у американцев ,то европейские банки в очередь к Урсуле .
  9. Трус Звание
    Трус
    +1
    Сегодня, 12:13
    Интересно банки мыслят.
    Банки отказались исполнять гарантийные обязательства, сославшись на санкции ЕС

    Они могут ссылаться на санкции ЕС, а Linde нет.
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 12:14
    Цитата: Nexcom
    вот и пусть дерут друг другу глотки. а кто их заставлял санкции против нас вводить? кто заставлял всё бросать и стараться нам напакостить таким вот образом? вот сами теперь пусть и разгребают.

    Следует, из справедливости, признать, что многие немецкие компании уходили из России только под страхом уголовного преследования.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:33
      ...наверно плакали когда уходили. особенно Сименс со своими СУ и электрикой для тепловозов и турбинами.

      зы минус - не мой.
  11. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 12:28
    Бей своих, чтобы чужие боялись! Своими руками добивают свой химпром, что не может не радавать.