МИД назвал фальшивкой новости о вводе выездных виз для россиян

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МИД назвал фальшивкой новости о вводе выездных виз для россиян


Российский МИД вновь опровергает волну слухов о якобы готовящихся ограничениях на выезд граждан России за пределы страны. Информация о неких «выездных визах» и обязательном пересечении границы только в группах от десяти человек в ведомстве названа откровенным враньём и провокацией:

Это ложь от начала и до конца.

В ведомстве сообщается, что единственная цель таких сообщений – искусственно нагнать панику среди россиян.

В МИД также отметили, что подобные вбросы возникают с завидной регулярностью – их опровергали уже в 2015, 2020 и 2022 годах. Примечательно, что аргументация источников копируется из года в год. В Министерстве также напомнили: право граждан на выезд из страны закреплено Конституцией, а такого понятия, как «выездные визы», в российском законодательстве просто не существует.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти сообщения «ахинеей» и подчеркнула, что это классика жанра. Привычная технология информационных атак, которую активно используют издания, признанные на территории России иностранными агентами.

Попытка раздуть панику в этот раз, по оценке МИДа, не удалась. Российское общество, знакомое с историей этого фейка, в основном проигнорировало очередной повтор старой страшилки.
29 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    -2
    Сегодня, 12:29
    панику среди россиян
    Для каких "россиян", тем которым Россия нужна лишь для заработка? Мало того ещё и гадят по разного рода делам. Таких бы вообще в шею и лишать гражданства.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 13:14
      marchcat hi ,да,да, особенно для "испуганных патриотов" которые потихоньку возвращаются и начинают прощупывать почву на подзаработать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:30
    А можно найти кто это враньё тиражирует в российском медиапространстве и заткнуть рот ударом берца, чтобы на стоматолога год работал ? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:35
      это турма будет. а по закону такой сесть должен. за клевету и вбросы. и штраф заплатить немаленький.
      Андрей привет hi
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: tralflot1832
      А можно найти кто это враньё тиражирует в российском медиапространстве

      Найти можно, а вот дотянуться.... Наверняка закордонники стараются, под прикрытием ВПН, на российских сайтах. На примере ВО можно в этом убедиться.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:53
        неужели Админы не видят кто и откуда сюда шастает?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 13:15
          Nexcom hi ,кто знает что они видят,а то что шастают факт.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 13:17
            Да вот то что шастают - это то я как раз и вижу и знаю.... Ропот 55 hi
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Nexcom
          неужели Админы не видят кто и откуда сюда шастает?

          Естественно не видят - иначе не возникали бы скандалы про регистрацию одного и того же человека с разными никнеймами
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 13:20
            А вот это и странно.... Потому что были деятели которые и гадости и угрозы писали в личку с новых свежих эккаунтов. И на обращение к Админам в ответ было - ну сами в личке забаньте и всё.... И весь сказ.
  3. кредо Звание
    кредо
    -5
    Сегодня, 12:32
    Российский МИД вновь опровергает волну слухов о якобы готовящихся ограничениях на выезд граждан России за пределы страны. Информация о неких «выездных визах» и обязательном пересечении границы только в группах от десяти человек в ведомстве названа откровенным враньём и провокацией:

    Это ложь от начала и до конца.

    Враг не дремлет и не собирается прекращать попыток развалить Россию.
    А наши руководители их всё "партнёрами" величают и всё живут мечтами, как бы начать вновь продавать им богатства России по бросовой цене и закупать у них товары, произведённые в том числе из российского сырья, чтобы не поднимать и не развивать свою промышленность. soldier
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: кредо
      как бы начать вновь продавать им богатства России по бросовой цене и закупать у них товары, произведённые в том числе из российского сырья

      что значит вновь? это что - прекращалось? разве что названия покупателей сменились, ацена еще меньше стала...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:51
    Цитата: Монтесума
    Цитата: tralflot1832
    А можно найти кто это враньё тиражирует в российском медиапространстве

    Найти можно, а вот дотянуться.... Наверняка закордонники стараются, под прикрытием ВПН, на российских сайтах. На примере ВО можно в этом убедиться.

    Александр ,вижу как у нас на сайте " закардонники " свирепствуют.Кстати Минтранс на сайте "Медиапалуба "отчитался о "погроме" в Азовском море .Довольно интересная статья .
    1. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Сегодня, 13:43
      Доброго времени суток!
      Минтранс на сайте "Медиапалуба "отчитался
      - зашёл на сайт не нашёл. Как статья называется? hi
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:53
    Цитата: Nexcom
    это турма будет. а по закону такой сесть должен. за клевету и вбросы. и штраф заплатить немаленький.
    Андрей привет hi

    Привет Дмитрий ,мне нравится у наших ФСБ шников " универсальная" открывашка дверей . good drinks
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:54
      Привет Дмитрий ,мне нравится у наших ФСБ шников " универсальная" открывашка дверей .

      drinks good
  6. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 13:03
    Цитата: кредо
    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти сообщения «ахинеей» и подчеркнула, что это классика жанра.

    Верю, верю каждому зверю, даже ежу. А тебе - погожу.
  7. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +5
    Сегодня, 13:15
    Конечно -фальшивка. Все же уже знают, что подлыми фальшивками оказались очень многое связанное с пенсиями, ограничениями, блокировками и пр
  8. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    -1
    Сегодня, 13:15
    Ну, в СССР было визирование - можно и вернуть только для бывших чиновников good , полиционеров и военных. А остальным "Даёшь безвиз!!!" hi
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Константин Константинович
      Ну, в СССР было визирование - можно и вернуть только для бывших чиновников good , полиционеров и военных. А остальным "Даёшь безвиз!!!" hi

      Э нет, всем так всем - а то сосед мой безработный с 1993 - опять на отдых поехал в Египет.
      Не военный, не чиновник, не полицейский - обычный водила со своим Камазом не платящий ни единого налога.
      1. Константин Константинович Звание
        Константин Константинович
        -1
        Сегодня, 13:34
        ...своим Камазом не платящий ни единого налога...
        - Ах, вот он какой гад, под личиной "ЧП" спрятался!? На свет его, под прожектор народного осуждения! А, когда время придёт для раскулачивания, Вы записочку его и приведите в компетентные органы! Так мол и так - поймал и привёл, изобличил!!! Вам почёт и уважение, а ему никакой заграницы! wassat
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Константин Константинович
          Ах, вот он какой гад, под личиной "ЧП" спрятался!?

          1) он НЕ ИП и НЕ платит никаких налогов, сборов, пошлин и штрафов
          2) он как "малообеспеченным" с 2 детьми- жена работает уборщицей - получает все льготы, пособия и доплаты
          3) он в 2019 купил теще квартиру в Болгарии на 2 линии- чтоб было детям где отдыхать летом.

          Страшно обижаеться - когда я говорю что он "Чубайс, но маленький - чубайсенок".
  9. Энный Звание
    Энный
    +4
    Сегодня, 13:18
    Значит введут. Последнее время у них в обратную сторону работает
  10. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Сегодня, 13:26
    Тем кто занимается продажей Родины оптом и в розницу визы не нужны,у них все есть и диппаспорта и визы.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:35
    Для госслужащих, депутатов и членов их семей, для олигархата, желательно бы. И визы на выезд, и налог на вывод капитала за рубеж из России - 100% от суммы
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: gribanow.c
      Для госслужащих, депутатов и членов их семей, для олигархата, желательно бы. И визы на выезд, и налог на вывод капитала за рубеж из России - 100% от суммы

      А всем кто работает по черному/ серому - от 3 до 5 за уход от налогов.
      Как в Белоруссии - там и на работодателя и на работника за это - уголовка.
  12. El123 Звание
    El123
    +2
    Сегодня, 13:50
    Значит точно будут. Ждём осени, там и налоги подъедут
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:56
    Цитата: Константин Константинович
    Доброго времени суток!
    Минтранс на сайте "Медиапалуба "отчитался
    - зашёл на сайт не нашёл. Как статья называется? hi

    Извиняюсь ошибся ,Порт- Ньюс
    . feel
  14. Олег Аскин
    Олег Аскин
    0
    Сегодня, 14:17
    не был на западе и не хочу. прервать с ним дипотношения напрашивается