МИД назвал фальшивкой новости о вводе выездных виз для россиян
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Российский МИД вновь опровергает волну слухов о якобы готовящихся ограничениях на выезд граждан России за пределы страны. Информация о неких «выездных визах» и обязательном пересечении границы только в группах от десяти человек в ведомстве названа откровенным враньём и провокацией:
Это ложь от начала и до конца.
В ведомстве сообщается, что единственная цель таких сообщений – искусственно нагнать панику среди россиян.
В МИД также отметили, что подобные вбросы возникают с завидной регулярностью – их опровергали уже в 2015, 2020 и 2022 годах. Примечательно, что аргументация источников копируется из года в год. В Министерстве также напомнили: право граждан на выезд из страны закреплено Конституцией, а такого понятия, как «выездные визы», в российском законодательстве просто не существует.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти сообщения «ахинеей» и подчеркнула, что это классика жанра. Привычная технология информационных атак, которую активно используют издания, признанные на территории России иностранными агентами.
Попытка раздуть панику в этот раз, по оценке МИДа, не удалась. Российское общество, знакомое с историей этого фейка, в основном проигнорировало очередной повтор старой страшилки.
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