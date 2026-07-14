По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна Евросоюз запустил в Ереване гражданскую миссию EUPM, основной сферой деятельности которой станут меры, направленные на «противодействие влиянию России». Первоначальный мандат EUPM в Армении рассчитан на два года.На официальном интернет-портале Совета ЕС говорится, что возглавил миссию в Ереване Космин Динеску, ранее продемонстрировавший высокую результативность в борьбе с «российским влиянием» в Молдавии. Европейские советники будут помогать армянскому правительству бороться с «гибридными угрозами» и «дезинформацией» со стороны России. Ранее Пашинян заявил о нехватке собственных сил для полного контроля армянского инфополя.Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя «помощь» Армении в «противостоянии России», заявила, что ЕС является сторонником «независимой Армении» и права армянского народа выбирать свою судьбу, Брюссель стремится обеспечить условия, при которых Армения «не останется одна перед лицом внешнего принуждения».Между тем американская компания SpaceX подарила правительству Армении еще 56 систем Starlink якобы для нужд спасательной службы и подготовки к возможным ЧС. Ранее сообщалось о планах передачи более 100 терминалов для отдаленных регионов и образовательных учреждений. Однако на практике для США и их союзников по НАТО появление в Армении сети спутниковой связи Starlink открывает возможности для интеграции республики в западные стандарты управления войсками. Помимо прочего, этот фактор расширяет разведывательные возможности американцев на территории соседних Ирана и России.

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