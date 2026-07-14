«Для противодействия России»: в Армении начнёт работать специальная миссия ЕС

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«Для противодействия России»: в Армении начнёт работать специальная миссия ЕС

По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна Евросоюз запустил в Ереване гражданскую миссию EUPM, основной сферой деятельности которой станут меры, направленные на «противодействие влиянию России». Первоначальный мандат EUPM в Армении рассчитан на два года.

На официальном интернет-портале Совета ЕС говорится, что возглавил миссию в Ереване Космин Динеску, ранее продемонстрировавший высокую результативность в борьбе с «российским влиянием» в Молдавии. Европейские советники будут помогать армянскому правительству бороться с «гибридными угрозами» и «дезинформацией» со стороны России. Ранее Пашинян заявил о нехватке собственных сил для полного контроля армянского инфополя.



Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя «помощь» Армении в «противостоянии России», заявила, что ЕС является сторонником «независимой Армении» и права армянского народа выбирать свою судьбу, Брюссель стремится обеспечить условия, при которых Армения «не останется одна перед лицом внешнего принуждения».

Между тем американская компания SpaceX подарила правительству Армении еще 56 систем Starlink якобы для нужд спасательной службы и подготовки к возможным ЧС. Ранее сообщалось о планах передачи более 100 терминалов для отдаленных регионов и образовательных учреждений. Однако на практике для США и их союзников по НАТО появление в Армении сети спутниковой связи Starlink открывает возможности для интеграции республики в западные стандарты управления войсками. Помимо прочего, этот фактор расширяет разведывательные возможности американцев на территории соседних Ирана и России.
26 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 12:58
    Что то никол мямлил в Свердловске на днях о России .Надо чтобы эриваньские армяне начинали свой путь в ЕС голодными .
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 13:06
      Николка хочет кружевные трусики и в ЕС.... Отпустите уже этого хитрозадого, пусть вместе с теми кто его избрал в третий раз насладятся прелестями западной гнили.... laughing
      1. Michael67 Звание
        Michael67
        +2
        Сегодня, 13:19
        Да не "отпустите", а вышвырните этого соросовского выкормыша пинками! И всё отключить. Упырёныш хвостом виляет и гадит. Гамадрил.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 13:17
      Цитата: tralflot1832
      Надо чтобы эриваньские армяне начинали свой путь в ЕС голодными .

      Сначала нужно в России с ними разобраться, мало "спящих" из в/на, так теперь ещё и из Армении прибавится.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:20
        Не прибавится ,в Армении остались только те кто хочет в ЕС.У сочинский армян прикол - Эйфелева башня ( производства КНР на участке ) немного Парижа в Сочи. laughing
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 14:48
          tralflot1832
          И шо вы хотите сказать, что в Ялте они тоже есть, коли там своя Эйфелева башня?
          Или же в Париже они тоже построили?))
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:49
      С такими друзьями и партнёрами нам и врагов не надо. stop
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 14:46
      tralflot1832
      Самой действенной помощью Армении от нас станет продажа ей всех предложений по ценам ЕС.
      Пусчай привыкают к стабильности и богатству.
  2. John_Doe Звание
    John_Doe
    +6
    Сегодня, 13:00
    «Анаконда» неспешно, но неотвратимо сжимала кольца...))
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:48
      «Анаконда» неспешно, но неотвратимо сжимала кольца...))

      Всё по классике:
      Удушение кольцами тела — способ умерщвления добычи, который применяют многие виды змей, в том числе питоны.
      Процесс происходит так: змея удерживает добычу челюстями и обвивает своим телом, образуя вокруг неё удушающие кольца. Таких колец может быть одно, два или три. После этого змея следит за сердцебиением добычи, чтобы убедиться в её смерти.
      Удушение останавливает кровоток и препятствует поступлению кислорода к жизненно важным органам, таким как сердце и мозг. Это приводит к потере сознания в течение нескольких секунд и вскоре после этого к остановке сердца.

      Всё это до боли очевидно, в отношение коллективного Запада к любой стране мира, которая не желает ему подчинятся, но противоядие пока так и не найдено этому, кроме одного - "Сжечь гадюшник." angry
      1. Netl Звание
        Netl
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: кредо
        но противоядие пока так и не найдено этому, кроме одного - "Сжечь гадюшник."

        Почему же? Найдено много разных вариантов.
        Китай эти кольца раздвигает успешно.
        Иран - жгет в местах соприкосновения.
        Коммунисты в свое время сами травили питонов изнутри своей новой идеологией.
        Ну а большинство стран и раньше и сейчас занимались хата-скрайничеством.

        Вариантов очень много, вопрос только в том, какой лучше выбрать yes
      2. John_Doe Звание
        John_Doe
        0
        Сегодня, 14:30
        «Сжечь», оно бы и можно, да у того гадюшника «у самих револьверы найдутся»©, числом и калибром не менее наших.))
        ... противоядие пока так и не найдено этому,

        Ну почему же: Мощная, самодостаточная экономика на собственной ресурсной базе, образованное население, передовая идеология, проникнутая идеей социальной справедливости и санитарный кордон из союзников и сателлитов, и можно вполне себе жить.))
        И всё это у нас было, ещё несколько десятилетий назад, но пришли «Боже храни Америку» и К°, которым это всё мешало «встроиться в рынок», и с тех пор имеем, что имеем...
        Снявши голову, по волосам не плачут.))
  3. Аскер Звание
    Аскер
    +4
    Сегодня, 13:04
    Собственно сценарий известный, подготовка запасного на случай выбывания укрорейха, игра в перспективу. У нас на границе всегда будет враг. Пора наверное играть в эту игру по своим правилам, то же в,, долгую,,.
  4. rubin1968 Звание
    rubin1968
    +4
    Сегодня, 13:10
    Т.е., Россия обязана только кормить, но не влиять?
    1. Горизонт
      Горизонт
      +1
      Сегодня, 13:31
      Ну да. А как что и сразу стандартная фраза из кремля "Это мол их внутренние дела, мы не суемся, мы уважаем их выбор".
      Позиция предательская!
      В 404 не сунулись и что получили?!
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 13:48
      Кормёшка, как видно, не помогает. Запад почему-то перебивает. Ишь, у них и соответствующая "миссия" создана. И они этого даже не стесняются. Если бы у нас был бы такой инструмент, то нас моментально обвинили бы в имперских амбициях.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 13:12
    Пора уже работать как американцы ,а то благородство нам дорого обходится ! Хотите что бы мы у вас покупали коньяк - гражданскую миссию EUPM домой ,поганой метлой . И так по списку ,нужен дешёвый газ - биолабораторию США домой
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:13
    Цитата: майор Юрик
    Николка хочет кружевные трусики и в ЕС.... Отпустите уже этого хитрозадого, пусть вместе с теми кто его избрал в третий раз насладятся прелестями западной гнили.... laughing

    Полностью с вами согласен ,Армянскую АЭС - дверь на лопату ,газ по европейским ценам ,расторжение договора о российской военной базе в Гюмри растянуть лет на двадцать .
    1. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 13:56
      расторжение договора о российской военной базе в Гюмри растянуть лет на двадцать .

      Да в настоящее время база там особо ничего не решает. Думаю, что Армению отдадут на сьедение Алиеву и Эрдогану. И никакой Евросоюз им не поможет.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 13:17
    А пыжился- то, щеки дул.... Печеньку показали и сдулся... Выторговал походу....
  8. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +1
    Сегодня, 13:18
    Таких "товарищей" надо принимать рядом со знаменитой статуей В.И.Лениа (На х.. это туда)
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 13:34
      По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна Евросоюз запустил в Ереване гражданскую миссию EUPM,
      Космин Динеску, ранее продемонстрировавший высокую результативность в борьбе с «российским влиянием» в Молдавии.

      Все по методичкам Сороса и схемы перемещения бандеровских группировок по Украине в пророссийские города и нас.пункты. Дом профсоюзов в Одессе помним.
      1. D O Звание
        D O
        0
        Сегодня, 14:54
        Да, примерно так. После обнуления "российского влияния" в Армении (которое по факту уже происходит), может случиться азербайджано-турецкое "перемещение" по всей территории Армении.
        Скорее всего, в ближайшие недели - месяцы Пашинян организует решение армянских властей о выдворении из Армении российского военного контингента.
        Было бы прагматично передать российской службе ПВО выведенные истребители МиГ-29 вместе с летным и обслуживающим персоналом.
  9. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    0
    Сегодня, 13:42
    По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна Евросоюз запустил в Ереване гражданскую миссию EUPM, основной сферой деятельности которой станут меры, направленные на «противодействие влиянию России».
    У меня вопрос: может быть пора г-ну Николе Пашиняну подарок сделать - всех армян из России на их историческую родину выслать, т.е. в Армению?
    Каждому высылаемому армянину русским по белому разъяснить, что в его депортации виноват лично Пашинян и те, кто голосовали за него, его идеи и его партию.
  10. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 13:44
    Надо быть очень глупым человеком, как Лавров как-то сказал, чтобы продолжать поддерживать Армению, вернее, прикармливать его верхушку, в нынешней ситуации.
  11. mErLin68 Звание
    mErLin68
    0
    Сегодня, 14:23
    Да отстаньте уже от бедной Армении. Всё. Кусок упущен. Не в последнюю очередь благодаря тупости и неповоротливости кремлёвских долгожителей. Страна потихоньку вылезает из карабахского ужаса. Да, во многом сейчас продолжается послевыборный бардак и делёж мяса между "башнями". Зато, крайние пару лет Ереван строится бешеными темпами (причём, это не картонные московские человейники для таджиков, а хоть и дорогие, но добротные квартиры - по меркам России ВИП-уровня). Взялись за дороги (ну, по крайней мере, основные трассы привели в порядок). Возвращается и получает гражданство по рождению диаспора, включая даже европейскую - учитывая сегодняшние проблемы в ЕС с трудоустройством. Причём, многие с хорошим образованием. Уже нет необходимости уговаривать каждого торговца цветами на краснодарском рынке с армянской фамилией получить документы.

    Уже давно нет такого уровня коррупции, как в России. Прижали наиболее отмороженных национал-бандитов, включая "лучшего друга Путина" Гагика Царукяна по кличке Додик (увы, сайт запрещает перевод этого слова). Сам Пашинян достаточно результативно реагирует на адресованные ему информашки от обычного бизнеса - если не сам, то его аппарат (даже не будучи армянским гражданином, лично писал на его имя 2 раза довольно длинные "телеги" и оба раза письма вызвали реакцию и приглашения на ведомственные совещания по предлагаемым проектам). По неотложному вопросу можно позвонить министру и он назначит спецов - страна небольшая, все всех знают. Зато, со знакомыми госслужащими уже нереально посидеть в кафе, а женщинам даже трудно подарить в дневное время цветы - боятся страшно. И это тоже хорошо. И можно достаточно свободно высказывать крамольное мнение без опасности быть посаженным в обезьянник - никто мирных митингов на Шарля де Голля или возле Оперы не разгоняет (там они идут нон-стоп).

    Самое лучшее, что можно ещё сделать России - просто перестать подкусывать эту страну в виде всевозможных мелочных запретов на персики и виноград. Иначе последнего сухопутного пути в Иран лишитесь (Азербайджану ведь тоже решили "мягкую силу" продемонстрировать - и чем кончилось?). Да и 1.5 миллиона российских армян, несмотря на крайнюю совковость многих из них, в конце-концов, понятно чью сторону возьмут - естественно, кто пряников больше предлагает. И кстати, по поводу энергетики, которой Россия так любила стращать Армению. Совершенно свободный рынок электроэнергии. Древний Мецамор, если брать повседневные нужды, обеспечивает уже не более трети мощности. Фотовольтаика в условиях горной страны очень эффективна и недорога. Собственное производство этих панелей крупной частной компанией. Ставь себе Grid-tie-инвертор и не только живи по минимальным тарифам, но и даже немного зарабатывай. Многие уже даже умудряются топить дома электричеством, что было совершенным безумием в 1990-2000х.

    Чем пинать рельсы после ушедшего поезда, пусть ВПР лучше свою банку с украинскими красными линиями выкинет - больше пользы будет.