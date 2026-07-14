Комитет парламента Украины поддержал отставку Свириденко с поста премьера

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Комитет парламента Украины поддержал отставку Свириденко с поста премьера

Глава киевского режима затеял очередную пертурбацию в высших эшелонах власти. Вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила в Верховную раду заявление с просьбой принять ее добровольную отставку. В украинских СМИ пишут, что уйти с поста премьера Свириденко попросил Зеленский, что стало для нее неожиданностью.

Сегодня профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку Свириденко с поста главы кабинета министров. Такое решение одобрили 16 членов комитета, четверо депутатов воздержались. Следующим этапом будет общее голосование в Раде. Оно должно состояться сегодня во второй половине дня.

Вместе с премьером в отставку уйдет и весь кабинет министров. Пресс-служба Верховной рады сообщает, что назначение нового главы правительства и министров должно пройти в ближайший четверг. На пост премьера рассматривается кандидатура главы госкомпании «Нафтогаз Украина» Корецкого.

На заседании профильного комитета Свириденко подтвердила, что уйти с занимаемой должности ее попросил лично Зеленский. Как он объяснил, это вызвано желанием обновить и перезагрузить правительство. Украинский кабмин Свириденко возглавила чуть менее года назад — 17 июля 2025-го.

Украинские СМИ пишут со ссылкой на нардепов, что после отставки правительства сменится министр обороны. Вместо Федорова, который так и не сумел провести реформу ТЦК и добиться снижения случаев дезертирства в армии, военное ведомство может возглавить нынешний министр внутренних дел Клименко.
5 комментариев
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  1. Влад краткий Звание
    Влад краткий
    +1
    Сегодня, 13:00
    Парламент Украины сборище кретинов которые ничего не решают в принципе, просто это грязная ширма демократии.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:21
    Украинский кабмин Свириденко возглавила чуть менее года назад — 17 июля 2025-го
    Ну что, ровного год мадам отсидела, пора менять, это "просроченный" может сидеть до упора.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 13:50
      Ну что, ровного год мадам отсидела
      Видимо, за этот год она столько скапитализдила, что за это нужно будет сидеть большой срок.
  3. Попандос Звание
    Попандос
    +2
    Сегодня, 13:26
    Опять в борделе двигают кровати laughing
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:59
    И ни одна чухня не возразила просроченному нарику , що оно уже ваще никто и не имеет права принимать такие решения.