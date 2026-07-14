Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито
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Воздушные силы ВСУ заявляют, что в ходе отражения атаки ВС РФ минувшей ночью сбили 5 из 8 баллистических ракет и обе управляемые авиационные ракеты. Также, по версии украинских военных, были сбиты 108 дронов из 135.
В сообщении ВС ВСУ говорится о зафиксированном попадании одной баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падении обломков на 10 локациях, а информация по двум баллистическим ракетам якобы еще уточняется. Однако при этом в результате ночной атаки ВС РФ по целям на Украине зафиксирована новая серия поражений по объектам промышленного, складского, топливного и портового контура противника. Под удар попали промышленные предприятия «УкрАрмоТех», «Радиоизмеритель», нефтеналивная инфраструктура в Визирке Одесской области, сухогруз в порту Южный, а также складская база в Нечаянном и АЗС в Малине.
Между тем украинский диктатор Зеленский продолжает выпрашивать у своих западных «союзников» ракеты для систем ПВО и пугает европейцев прогнозами, что у России вскоре появятся баллистические ракеты, которые могут бить на 5 тысяч километров. В интервью французскому телеканалу BFMTV глава киевского режима призвал Европу к созданию собственной системы противоракетной обороны, чтоб не зависеть от поставок американских систем ПВО. Зеленский отмечает, что Россия уже обладает возможностью нанести удар по любому европейскому городу при помощи БРСД «Орешник».
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