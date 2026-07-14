Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито

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Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито

Воздушные силы ВСУ заявляют, что в ходе отражения атаки ВС РФ минувшей ночью сбили 5 из 8 баллистических ракет и обе управляемые авиационные ракеты. Также, по версии украинских военных, были сбиты 108 дронов из 135.

В сообщении ВС ВСУ говорится о зафиксированном попадании одной баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падении обломков на 10 локациях, а информация по двум баллистическим ракетам якобы еще уточняется. Однако при этом в результате ночной атаки ВС РФ по целям на Украине зафиксирована новая серия поражений по объектам промышленного, складского, топливного и портового контура противника. Под удар попали промышленные предприятия «УкрАрмоТех», «Радиоизмеритель», нефтеналивная инфраструктура в Визирке Одесской области, сухогруз в порту Южный, а также складская база в Нечаянном и АЗС в Малине.



Между тем украинский диктатор Зеленский продолжает выпрашивать у своих западных «союзников» ракеты для систем ПВО и пугает европейцев прогнозами, что у России вскоре появятся баллистические ракеты, которые могут бить на 5 тысяч километров. В интервью французскому телеканалу BFMTV глава киевского режима призвал Европу к созданию собственной системы противоракетной обороны, чтоб не зависеть от поставок американских систем ПВО. Зеленский отмечает, что Россия уже обладает возможностью нанести удар по любому европейскому городу при помощи БРСД «Орешник».
11 комментариев
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  1. Горизонт
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 14:05
    Хотя бы не сбивают больше, чем было запущено. И то хорошо))
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 14:28
      Эт вы плохо информированный! /ржёт/ :)
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 14:31
      Селюки "сбивают" наши ракеты обещанными западом пэтриотами..... Какая сила, вдумайтесь, их только пообещали, а они уже сбивают, уххх.... laughing
      1. Дембельнутый Звание
        Дембельнутый
        0
        Сегодня, 14:52
        Был момент недавно - пролетели все Кинжалы и Цирконы - нечем было сбивать ( по сообщениям укр сми ) . Сейчас , скорее всего , чуть подвезли . А сбитие обычных Гераней больше 90%
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Горизонт
      Хотя бы не сбивают больше, чем было запущено. И то хорошо))

      Сегодня плохой результат, всего 80% целей сбито вместо стандартных 92%. request А так-то да, лихо посшибали москальские ракеты. Вы же не будете сомневаться в неколебимой неполживости украинского Генштаба? negative smile
      У ніч на 14 липня противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 , 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, та 135 ударними БпЛА типу Shahed.
      За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:08
    А кроме Ореха больше нечем залепить по любому европейскому городу. Совсем обкурился и обнюхался..😀
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 14:11
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито

    ну так сбивают по старинке -"банкой огурцов" , что непонятно? ))
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:11
    Зеля в Париже парады принимает ,плохих новостей из Куева быть не должно.Макорон проведением парада " коалиции желающих получить " отправляет неимоверно ясный сигнал России.
    Нам по любому придётся бахнуть ,но позже .
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:26
    Таки хахол если не брешет , то не пэрэмогает.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      Сегодня, 14:30
      так це через зраду! /ржёт/ :)
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:49
    Просто посмотреть, посчитать... да НИКТО сейчас не может отразить массированное, комплексное воздушное нападение!
    Причин такого положения не мало и увы, нам тоже приходится все это чувствовать на своей шкуре...
    Особенно это заметно, чувствительность стало в такой ситуации, когда противник готов, может наносить удары не смотря на собственные потери, а особенно тогда, когда производство средств нападения не на его территории, ему не приходится их закупать и платить пряс сразу...
    Увы, поддержка со стороны сильного, богатого объединения стран, это тот фактор, который... в общем понятно, нам будет трудно! soldier