Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе иностранных веб-сервисов

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Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе иностранных веб-сервисов

Сегодня многие пользователи рунета столкнулись с проблемами доступа к веб-сервисам GitHub, Google и Apple. Жалобы на сбой в работе ресурсов и невозможность открыть сайты поступали из нескольких регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

Онлайн-платформа для мониторинга сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector сообщила, что на работу Google поступило более тысячи жалоб, GitHub — почти 600, Apple — около полусотни. Пользователи из 18 городов сообщали о проблемах с доступом к Google, из 33 городов — к GitHub и Apple. Некоторые жаловались на проблемы с доступом к ресурсу Samsung. Зайти на сайты удавалось только с использованием VPN. Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в российском сегменте интернета.

В соцсетях высказывалось предположение, что доступ к иностранным интернет-ресурсам ограничен по решению федеральной службы Роскомнадзор. Однако в ведомстве оперативно опровергли эту информацию.

Пресс-служба контрольного органа в сфере связи выпустила специальное заявление по этому поводу. В нем указано, что Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple.

В данном случае РКН стоит верить. Это означает, что блокировки идут извне и направлены на изоляцию российского интернета и вообще российской цифровой экосистемы. Это можно было предположить еще вчера, когда сразу в нескольких европейских странах одновременно вызвали российских послов, предъявив однотипные обвинения в кибератаках со стороны РФ. Одновременно ЕС ввел санкции против мессенджера «Мах» и соцсети «ВКонтакте».
2 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 13:55
    Запад гадит , чтобы возбудить слабонервных на пропуканных диванах.
  2. acetophenon Звание
    acetophenon
    -2
    Сегодня, 14:01
    Цитата: Ирек
    В данном случае РКН стоит верить. Это означает, что блокировки идут извне и направлены на изоляцию российского интернета и вообще российской цифровой экосистемы.

    Какая же дрянь всплывает на сайте... Вы, хамы интернетные, почкование множитесь? Или аккаунты дублируете? Очень уж все вы - под копирку!