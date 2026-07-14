Трамп ответил на теории о причастности России к смерти сенатора Грэма

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Трамп ответил на теории о причастности России к смерти сенатора Грэма


Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу отклонил конспирологические версии о причастности России к внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ). По словам Трампа, причина кроется в наследственных проблемах со здоровьем.

Отвечая на вопрос о возможном внешнем вмешательстве, Трамп заявил, что у Грэма* были проблемы со здоровьем, и напомнил, что отец Линдси скончался примерно в том же возрасте.

Президент также рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с сенатором. По его словам, Грэм*, только что вернувшийся из Киева, жаловался на сильную усталость, а вскоре после этого разговора его не стало.

Напомним, официальная причина смерти 71-летнего политика – расслоение аорты, которое, как установили врачи, произошло на фоне атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы.

За несколько часов до смерти Грэм* чувствовал себя плохо, но решил отложить визит к врачу. Он хотел быстрее довести до ума законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Этот документ стал одним из последних его политических проектов. Именно этот факт подлил масла в огонь сторонников конспирологических версий. Однако Трамп, который был самым близким союзником Грэма в Конгрессе, эти слухи решительно пресёк.
14 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 13:57
    Он был пассивным гомосеком и не зря в Куев приезжал , тама копайте.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 14:30
      За несколько часов до смерти Грэм* чувствовал себя плохо, но решил отложить визит к врачу. Он хотел быстрее довести до ума законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

      Ну правильно, сдох задохнувшийся своей ненавистью.... Насколько мир стал чище, когда этого убл.юдка не стало...
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +5
    Сегодня, 13:58
    Если раньше посетители украины должностей лишались, то сейчас начинают лишаться жизни. Показательно получается!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:02
      решил отложить визит к врачу. Он хотел быстрее довести до ума законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

      Сильно поторопился......... на тот свет! good
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 14:06
      Перефразируя им же сказанную фразу - "Американцы умирают. Это наша лучшая инвестиция.".
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 13:59
    Он хотел быстрее довести до ума законопроект об ужесточении антироссийских санкций.
    Можно посмертно приписать ему афоризм: "Русофобия смертельно опасна для здоровья." Линси Грэм.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 13:59
    . незадолго до смерти разговаривал с сенатором. По его словам, Грэм*, только что вернувшийся из Киева,

    Перекурил, передоз? what виновата один фиг Россия.. winked не фиг мотаться по украинцам в почтенном возрасте, заразу какую собирать....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:07
    Сгорел на работе ,всё старался для Америки .
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:10
      Я бы сказал.... Не во благо Америке, а в пику России...
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:15
    Линдси Грэма* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ)---он очень удачно соскочил из этого перечня....теперь он не террорист,а рядовой, пострадавший от любви к Зе..
  7. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 14:18
    И поэтому его хоронят в закрытом гробу.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:25
    отец Линдси скончался примерно в том же возрасте
    Его отец тоже был таким конченным ypoдом?
  9. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:27
    Ну почему же Россия не причастна, суперпозиция мыслей граждан материализовалась.
    Кто еще не постучал по крышке ящика Грэма?
  10. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 14:40
    русофобия этого педераста оказалась сильнее чувства самосохранения
    а насчет закрытого гроба то надо бы еще осиновый кол этому вурдалаку в его рабочее место
    drinks