Трамп ответил на теории о причастности России к смерти сенатора Грэма
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Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу отклонил конспирологические версии о причастности России к внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ). По словам Трампа, причина кроется в наследственных проблемах со здоровьем.
Отвечая на вопрос о возможном внешнем вмешательстве, Трамп заявил, что у Грэма* были проблемы со здоровьем, и напомнил, что отец Линдси скончался примерно в том же возрасте.
Президент также рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с сенатором. По его словам, Грэм*, только что вернувшийся из Киева, жаловался на сильную усталость, а вскоре после этого разговора его не стало.
Напомним, официальная причина смерти 71-летнего политика – расслоение аорты, которое, как установили врачи, произошло на фоне атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы.
За несколько часов до смерти Грэм* чувствовал себя плохо, но решил отложить визит к врачу. Он хотел быстрее довести до ума законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Этот документ стал одним из последних его политических проектов. Именно этот факт подлил масла в огонь сторонников конспирологических версий. Однако Трамп, который был самым близким союзником Грэма в Конгрессе, эти слухи решительно пресёк.
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