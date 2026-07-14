Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине.

Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев в интервью «Радио Болгарии».Франция попыталась втянуть Болгарию в «коалицию желающих», но получила отказ. София не намерена больше поддерживать Украину, и ей не по пути с теми, кто делает ставку на затягивание конфликта при помощи военных средств. Болгары выступают за дипломатический путь и переговоры, которые в итоге приведут к миру.Ранее Болгария отказалась от поставок военной помощи Украине, заявив, что полностью исчерпала свои возможности по поддержке киевского режима, направив Зеленскому 13 пакетов военной помощи.Между тем Франция и Британия планируют в ближайшее время провести военные учения так называемых «миротворческих сил», которые должны быть размещены на украинской территории после заключения мира. Пройдут они в сентябре на территории Польши.