Болгария отказалась от приглашения Франции вступить в «коалицию желающих»
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Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев в интервью «Радио Болгарии».
Франция попыталась втянуть Болгарию в «коалицию желающих», но получила отказ. София не намерена больше поддерживать Украину, и ей не по пути с теми, кто делает ставку на затягивание конфликта при помощи военных средств. Болгары выступают за дипломатический путь и переговоры, которые в итоге приведут к миру.
Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине.
Ранее Болгария отказалась от поставок военной помощи Украине, заявив, что полностью исчерпала свои возможности по поддержке киевского режима, направив Зеленскому 13 пакетов военной помощи.
Между тем Франция и Британия планируют в ближайшее время провести военные учения так называемых «миротворческих сил», которые должны быть размещены на украинской территории после заключения мира. Пройдут они в сентябре на территории Польши.
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