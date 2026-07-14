Болгария отказалась от приглашения Франции вступить в «коалицию желающих»

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Болгария отказалась от приглашения Франции вступить в «коалицию желающих»

Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев в интервью «Радио Болгарии».

Франция попыталась втянуть Болгарию в «коалицию желающих», но получила отказ. София не намерена больше поддерживать Украину, и ей не по пути с теми, кто делает ставку на затягивание конфликта при помощи военных средств. Болгары выступают за дипломатический путь и переговоры, которые в итоге приведут к миру.



Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине.

Ранее Болгария отказалась от поставок военной помощи Украине, заявив, что полностью исчерпала свои возможности по поддержке киевского режима, направив Зеленскому 13 пакетов военной помощи.

Между тем Франция и Британия планируют в ближайшее время провести военные учения так называемых «миротворческих сил», которые должны быть размещены на украинской территории после заключения мира. Пройдут они в сентябре на территории Польши.
3 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 14:18
    Ранее Болгария отказалась от поставок военной помощи Украине, заявив, что полностью исчерпала свои возможности по поддержке киевского режима, направив Зеленскому 13 пакетов военной помощи.

    То есть вопрос не в том, что Болгарии это стало противно или её совесть замучила, а просто по банальной причине - деньги кончились. crying
    Накопит и снова впряжётся?
  2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 14:20
    По ходу "братушки" стали о чем-то догадываться !
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 14:25
    Коалиция желающих но не могущих , болгары не такие.