ВСУ впервые приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

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ВСУ впервые приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже


В Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии. В этом году в торжественном марше по
Елисейским полям впервые приняли участие украинские военнослужащие. Всего около 20 офицеров, сержантов и рядовых ВСУ. Они прошли в составе шести рядов в тёмно-зелёной форме, а первая тройка несла украинский флаг.



В небе над Парижем пролетела эскадрилья из 13 самолётов Mirage, оставившая за собой дымовые шлейфы в цветах французского флага. Среди пилотов – украинские лётчики, проходящие обучение на этих истребителях. Также в параде приняли участие военные Словакии и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон принимал парад вместе с начальником штаба вооружённых сил генералом Тьерри Бюркхаром, а на трибунах присутствовала чета Зеленских.



Участие украинских военных в главном французском параде – жест, который выходит за рамки протокола. Это демонстрация «единства» и продолжение линии на вовлечение Украины в западные военные структуры.

Символично, что в тот же день Макрон выступил с заявлением о решимости продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», назвав борьбу Украины экзистенциальным вопросом для Европы. Париж, судя по всему, не намерен останавливаться на достигнутом.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:28
    Не хрен по парадам шлындить , вперёд дохнуть за просроченного наркомана.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 14:34
      А чего ему не шлындать когда его не трогают am
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Ирек
      Не хрен по парадам шлындить , вперёд дохнуть за просроченного наркомана.

      Мне интересно - украинские лётчики, обучающиеся во Франции, торопятся поскорее домой, на фронт?
      А те, которые по земле шли - с парада сразу на Донбасс?
  2. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 14:29
    Что украм до Бастилии? Они там сидели, штурмовали или наоборот, обороняли?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:32
      Они в перерывах, между " копанием морей"- Бастилию штурмовали.)
    2. AleksByk Звание
      AleksByk
      0
      Сегодня, 14:38
      Походу все из перечисленного...Но Черное море они выкопали еще до Бастилии.
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 14:30
    ВСУ впервые приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

    Как же, как же, помним кто брал Бастилию в том году и выпил всё содержимое в погребах для персонала. wassat
  4. Комментарий был удален.
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:35
    Свиньи везде грязь найдут.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:37
    Проведением парада Макрон в десятый раз и последний ,отправил ясный сигнал России.Все , следующий парад без меня .И чур без коней ,под эйфелевой башней .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:43
      Андрей, а хлопци-херрои (с) тоже оказывается Бастилию штурмовали? belay
      А френчи то и не знали. laughing
      Какелам надо срочно ввносить новый параграф в их учебники "истории Украины" - штурм хломпцами Бастилии и влиянии свидомства и щирости на культуру малообразованных французов. Пусть ещё "выведут" название Бастилия от слова баста. Дарю какелам идею. laughing

      зы есть ли хоть что-то где краинцы не отметились? what

      зы2 как бы потом В.Гюго не оказался потомственным щирыи и свидомым Панасом Гюгошенко....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:49
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Проведением парада Макрон в десятый раз и последний ,отправил ясный сигнал России.Все , следующий парад без меня .

      С учётом политики Макрона и его желания повоевать с Россией - следующего парада может и не быть...
      Дождутся-допросятся - вовсе не французы пройдут по Парижу...
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 14:39
    А ведь хороший повод был "День взятия Бастилии" для drinks . .но до участия в параде укров. . . negative